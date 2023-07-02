Phim của Angelababy và Nhậm Gia Luân bất ngờ phát sóng nhưng vẫn lập thành tích đáng nể

Sao quốc tế 02/07/2023 13:45

“Mộ sắc tâm ước” do Nhậm Gia Luân và Angelababy đóng chính bất ngờ lên sóng dù không quảng bá trước.

Nhà sản xuất “Mộ sắc tâm ước” bất ngờ thông báo phim sẽ lên sóng tối cùng ngày, dù cho trước đó chưa được quảng bá. Dù lịch chiếu đột ngột, chưa được nhiều khán giả biết đến, song phim nhanh chóng phá mốc nhiệt 20.000 chỉ trong vòng 15 tiếng. Đến hiện tại, điểm nhiệt của phim đã vượt mốc 21.000 với 6 tập phát sóng.

Phim của Angelababy và Nhậm Gia Luân bất ngờ phát sóng nhưng vẫn lập thành tích đáng nể - Ảnh 1

 

Dù cốt truyện “Mộ sắc tâm ước” có mô tuýp quen thuộc, từ oan gia trở nên thấu hiểu, sau đó, họ dần chữa lành cho những tổn thương quá khứ của nhau, song một bộ phận khán giả vẫn dành lời khen cho cách kể chuyện nhẹ nhàng, tự nhiên của tác phẩm.

Vì mới phát sóng, tương tác của Angelababy Nhậm Gia Luân chưa cho thấy nhiều phản ứng hóa học. Trên màn ảnh, cặp đôi được khen diện đồ có gu, phù hợp với tính cách nhân vật. Tuy nhiên, Angelababy vẫn chưa làm tốt cảnh cảm xúc (như trong tập 1, khi thuyết phục người đàn ông muốn tự tử), hay với Nhậm Gia Luân, anh gặp điểm yếu về đài từ. Giọng thoại của anh trên phim còn yếu, chưa thể hiện được tính cách có phần tưng tửng của nhân vật.

Phim của Angelababy và Nhậm Gia Luân bất ngờ phát sóng nhưng vẫn lập thành tích đáng nể - Ảnh 2Phim của Angelababy và Nhậm Gia Luân bất ngờ phát sóng nhưng vẫn lập thành tích đáng nể - Ảnh 3

“Mộ sắc tâm ước” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Chỉ vì hoàng hôn khó tìm” của Ngự Tỉnh Phanh Hương, “Mộ sắc tâm ước” xoay quanh câu chuyện của biên kịch trẻ Kỳ Liên Sơn (Nhậm Gia Luân) và nhà tâm lí nổi tiếng Lưu Hà (Angelababy).

Lần đầu gặp gỡ, Liên Sơn đã chứng kiến cảnh Lưu Hà thuyết phục thành công một người đàn ông đang có ý định tự tử vì thất bại trong sự nghiệp khiến anh nể phục. Ở lần gặp sau đó, họ tình cờ trở thành người ở ghép chung nhà. Ban đầu, cả hai đều không hài lòng khi bạn ở ghép của mình là người khác giới, chưa kể công việc của họ giờ giấc trái ngược khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, sau những va chạm ban đầu, càng sống chung một nhà, Liên Sơn dần lấy được cảm hứng để xây dựng nên vai nữ chính trong kịch bản phim của mình.

Trong khi đó, Lưu Hà cũng dần cởi mở hơn, dành thời gian trò chuyện về phim ảnh với Liên Sơn. Nhờ đó, hình ảnh chàng biên kịch trẻ quá nhập tâm vào nhân vật tưởng chừng như lập dị của Liên Sơn dần dần trở nên đáng yêu trong mắt cô.

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