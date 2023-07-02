Vì sao phim 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư vẫn 'gây bão' dù gây ra nhiều tranh cãi?

Sao quốc tế 02/07/2023 12:30

Trong đường đua phim Hoa ngữ dịp hè này, phim "Vụng trộm không thể giấu" của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đang nổi lên như một hiện tượng.

"Vụng trộm không thể giấu" của Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn đã đạt top 1 độ hot với 88.67 điểm chỉ sau 10 ngày phát sóng. Điều này cho thấy sự bứt phá đáng kinh ngạc của dòng phim ngôn tình thanh xuân vườn trường vốn dĩ bị chê cũ kĩ.

Vlinkage vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số truyền thông, độ thảo luận cho loạt phim và nhân vật phim, trong đó phim “Vụng trộm không thể giấu" đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở Top 5 chỉ số nhân vật, Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư thủ vai dẫn đầu với 9,14 điểm (trước đó nhân vật của Tiêu Chiến đứng đầu).

Vì sao phim 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư vẫn 'gây bão' dù gây ra nhiều tranh cãi? - Ảnh 1

Sau nhiều tranh cãi về việc tham gia các phim kém chất lượng, Triệu Lộ Tư cũng đã cho mọi người thấy được lối diễn xuất thế mạnh của mình khi vào những vai thuộc tuýp đáng yêu, dễ thương. Khi càng về sau nhân vật Tang Trĩ càng trưởng thành, càng có nhiều biến đổi tâm lý sâu sắc, Triệu Lộ Tư có những nét diễn tâm lí tuy chưa thật sự xuất sắc nhưng vẫn khá tròn vai.

Vì sao phim 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư vẫn 'gây bão' dù gây ra nhiều tranh cãi? - Ảnh 2Vì sao phim 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư vẫn 'gây bão' dù gây ra nhiều tranh cãi? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, một loạt cảnh phim ngôn tình được đan xen những câu nói ngọt ngào giữa hai nhân vật, cùng với đó màn kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính được xem là thỏi nam châm hút fan mạnh mẽ. Thêm nữa, phim chiếu vào dịp hè, phù hợp với khán giả trẻ là sinh viên, học sinh theo dõi. Vậy nên, phim “Vụng trộm không thể giấu" sở hữu lượng fan trẻ khủng, áp đảo các phim khác.

Vì sao phim 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư vẫn 'gây bão' dù gây ra nhiều tranh cãi? - Ảnh 4

Bộ phim xoay quanh câu chuyện Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) lúc còn học cấp 2 thường xuyên bị thầy giáo mời phụ huynh đến trường, vì để tránh phiền phúc mà Tang Trĩ quyết định mời anh trai của mình tới thay cho ba mẹ thế nhưng 2 anh em gặp nhau là lại ầm ĩ với nhau, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải nhờ Đoàn Gia Hứa (Đoàn Gia Hứa) - bạn thân cùng phòng của anh trai giúp đỡ. Sau khi Đoàn Gia Hứa tới trường gặp thầy giáo giúp Tang Trĩ, hai người bắt đầu thân thiết với nhau, Đoàn Gia Hứa coi Tang Trĩ như em gái ruột của mình mà quan tâm chăm sóc.

Về sau Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, hai người chia xa mỗi người một nơi lại thêm vài hiểu lầm cho nên quan hệ của hai người dần dần nhạt đi, mãi cho đến khi Tang Trĩ trưởng thành và thi đậu một trường đại học ở thành phố mà Đoàn Gia Hứa đang ở như cô ấy mong muốn thì hai người mới gặp lại nhau. Sau khi quan hệ dần dần thân thiết hơn Tang Trĩ mới phát hiện ra ngọn nguồn á..p l..ự..c bấy lâu nay Đoàn Gia Hứa phải chịu đựng, cô ấy muốn bảo vệ thật tốt người anh luôn chăm sóc mình này, tình yêu giấu kín nhiều năm lại lần nữa bùng lên.

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Trong dịp hè này, màn ảnh Hoa ngữ đón chào những bộ phim thuộc mô tuýp thanh xuân vườn trường là "Vụng trộm không thể giấu" và "Khi anh chạy về phía em".

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