'Vụng trộm không thể giấu' do Triệu Lộ Tư đóng chính đối đầu gay cấn với phim của Châu Dực Nhiên

Sao quốc tế 29/06/2023 14:20

Trong dịp hè này, màn ảnh Hoa ngữ đón chào những bộ phim thuộc mô tuýp thanh xuân vườn trường là "Vụng trộm không thể giấu" và "Khi anh chạy về phía em".

Thời gian gần đây, "Vụng trộm không thể giấu" do Triệu Lộ Tư đóng chính nhận được sự chú ý. Phim dành được những lời khen nhưng cũng có không ít bình luận tiêu cực bủa vây. Thậm chí, thời gian qua, một biên kịch nổi tiếng của Hoa ngữ còn yêu cầu gỡ tác phẩm này vì cho rằng nội dung chưa phù hợp với khán giả trẻ.

Nhìn chung, phim do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính không phải là tác quá tốt về kịch bản, diễn xuất của dàn sao cũng chưa có được sự linh hoạt nhất định. Tuy nhiên, chính nhờ khâu truyền thông hiệu quả, phim được chú ý và trở thành tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn nhất dịp hè này.

'Vụng trộm không thể giấu' do Triệu Lộ Tư đóng chính đối đầu gay cấn với phim của Châu Dực Nhiên - Ảnh 1'Vụng trộm không thể giấu' do Triệu Lộ Tư đóng chính đối đầu gay cấn với phim của Châu Dực Nhiên - Ảnh 2

Tuy nhiên, "Vụng trộm không thể giấu" hiện đang đối đầu với "Khi anh chạy về phía em". Dù tác phẩm này không truyền thông rầm rộ nhưng những thành tích, chỉ số của phim cho thấy đây là đối thủ nặng kí của ê-kíp "Vụng trộm không thể giấu".

Mới đây, lượt tăng fan trên Weibo chỉ trong 7 ngày của bộ đôi nam nữ chính "Khi anh chạy về phía em" là Châu Dực Nhiên (417.000 fan) và Trương Miểu Di (280.000 fan) đã sắp sửa vượt mặt Trần Triết Viễn (500.000 fan) và Triệu Lộ Tư (213.000 fan). Cặp sao chính này còn bỏ xa thành tích của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát hay cặp đôi Bạch Kính Đình - Tống Dật ở những tác phẩm họ đang đóng chính.

'Vụng trộm không thể giấu' do Triệu Lộ Tư đóng chính đối đầu gay cấn với phim của Châu Dực Nhiên - Ảnh 3'Vụng trộm không thể giấu' do Triệu Lộ Tư đóng chính đối đầu gay cấn với phim của Châu Dực Nhiên - Ảnh 4

"Vụng trộm không thể giấu" và "Khi anh chạy về phía em" vì đây đều là tác phẩm thanh xuân vườn trường và cùng một tác giả. Một điều thú vị là cả hai phim đều phát trên cùng một nền tảng và thời gian phát sóng cũng khá tương đồng.

Hai bộ phim đang được khán giả so sánh rất nhiều và cạnh tranh nhau về thành tích. Trong đó, "Khi anh chạy về phía em" đang đứng top 1 về thành tích phim tập, "Vụng trộm không thể giấu" đứng top 2. Nhưng "Vụng trộm không thể giấu" lại có độ thảo luận về diễn viên và xếp hạng Yunhe cao hơn so với đối thủ của mình.

Hiện tại "Khi anh chạy về phía em" không hề kém cạnh khi đặt lên bàn cân so sánh với dự án mà Triệu Lộ Tư đóng chính. Thậm chí, truyền thông Hoa ngữ còn dự đoán khả năng cao ở chặng cuối "Khi anh chạy về phía em" có thể bứt phá hơn cả "Vụng trộm không thể giấu" do phim không gây nhiều tranh cãi, chiếm cảm tình khán giả hơn.

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Triệu Lộ Tư sở hữu nhan sắc ngọt ngào, phù hợp với những bộ phim về thanh xuân, vườn trường.

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