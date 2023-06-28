Nhan sắc của Triệu Lộ Tư 'gây bão' sau loạt ảnh mang hơi thở thanh xuân vườn trường

Sao quốc tế 28/06/2023 14:42

Triệu Lộ Tư sở hữu nhan sắc ngọt ngào, phù hợp với những bộ phim về thanh xuân, vườn trường.

Triệu Lộ Tư đang là một trong những nữ diễn viên 9X được chú ý nhất Cbiz, mỹ nhân với nhan sắc được đánh giá cao trong lứa tiểu hoa đán 95. Đặc biệt dạo gần đây, cô nàng còn gây sốt khi góp mặt trong dự án ngôn tình siêu hot Vụng Trộm Không Thể Giấu cùng Trần Triết Viễn. Bên cạnh tranh cãi về diễn xuất và đời tư, nhan sắc của Triệu Lộ Tư cũng thường xuyên bị khán giả đem ra bàn tán.

Đáng chú ý mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền hình ảnh tràn đầy hơi thở thanh xuân, vườn trường của Triệu Lộ Tư.

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư 'gây bão' sau loạt ảnh mang hơi thở thanh xuân vườn trường - Ảnh 1Nhan sắc của Triệu Lộ Tư 'gây bão' sau loạt ảnh mang hơi thở thanh xuân vườn trường - Ảnh 2Nhan sắc của Triệu Lộ Tư 'gây bão' sau loạt ảnh mang hơi thở thanh xuân vườn trường - Ảnh 3Nhan sắc của Triệu Lộ Tư 'gây bão' sau loạt ảnh mang hơi thở thanh xuân vườn trường - Ảnh 4Nhan sắc của Triệu Lộ Tư 'gây bão' sau loạt ảnh mang hơi thở thanh xuân vườn trường - Ảnh 5

Hiện tại, “Vụng trộm không thể giấu" đang là một trong những phim hot nhất trên nền tảng trực tuyến Trung Quốc. Phim đứng Top 1 ở nhiều bảng xếp hạng nhiệt độ phim như bảng xếp hạng của Datawin, Vlinkage (số liệu mới nhất ngày 26.6)

Nhân vật Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư cũng chiếm lĩnh vị trí số 1 ở xếp hạng nhân vật phim hot nhất của Vlinkage trong nhiều ngày. Có thể thấy, nhiệt độ của “Vụng trộm không thể giấu" luôn ở mức ổn định, mặc dù phim chỉ chiếu 1 tập 1 ngày, khác với những bộ phim chiếu mạng khác, thường phát sóng nhiều tập 1 ngày để gia tăng chủ đề thảo luận.

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư 'gây bão' sau loạt ảnh mang hơi thở thanh xuân vườn trường - Ảnh 6Nhan sắc của Triệu Lộ Tư 'gây bão' sau loạt ảnh mang hơi thở thanh xuân vườn trường - Ảnh 7Nhan sắc của Triệu Lộ Tư 'gây bão' sau loạt ảnh mang hơi thở thanh xuân vườn trường - Ảnh 8

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là tiểu hoa đán nổi bật nhất thuộc lứa sinh sau năm 1995. Triệu Lộ Tư được khán giả yêu thích qua các phim như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Trường Ca hành, Tinh hán xán lạn... Các phim do cô đóng chính thường có nội dung hài hước, giải trí, dễ xem. Do đó, dù diễn xuất của Triệu Lộ Tư không được đánh giá cao, vẫn có một lượng khán giả nhất định ủng hộ.

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trường phong độ của Bạch Kính Đình

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trường phong độ của Bạch Kính Đình

Mới đây, Vlinkage vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số truyền thông, độ thảo luận cho loạt phim và nhân vật phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ sao châu á nhan sắc Triệu Lộ Tư Vụng trộm không thể giấu

TIN LIÊN QUAN

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trường phong độ của Bạch Kính Đình

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trường phong độ của Bạch Kính Đình

Lộ cái kết của 'Vụng trộm không thể giấu' do Triệu Lộ Tư đóng chính, thực hư ra sao?

Lộ cái kết của 'Vụng trộm không thể giấu' do Triệu Lộ Tư đóng chính, thực hư ra sao?

Lý do 'Vụng trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn đạt thành tích 'khủng' dù gây tranh cãi

Lý do 'Vụng trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn đạt thành tích 'khủng' dù gây tranh cãi

Mã Bá Khiên 'lấn át hào quang' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu'

Mã Bá Khiên 'lấn át hào quang' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu'

'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập thành tích đáng nể dù gây tranh cãi

'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập thành tích đáng nể dù gây tranh cãi

Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ

Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 18 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu