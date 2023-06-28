Nhan sắc của Triệu Lộ Tư 'gây bão' sau loạt ảnh mang hơi thở thanh xuân vườn trường

Triệu Lộ Tư sở hữu nhan sắc ngọt ngào, phù hợp với những bộ phim về thanh xuân, vườn trường.

Triệu Lộ Tư đang là một trong những nữ diễn viên 9X được chú ý nhất Cbiz, mỹ nhân với nhan sắc được đánh giá cao trong lứa tiểu hoa đán 95. Đặc biệt dạo gần đây, cô nàng còn gây sốt khi góp mặt trong dự án ngôn tình siêu hot Vụng Trộm Không Thể Giấu cùng Trần Triết Viễn. Bên cạnh tranh cãi về diễn xuất và đời tư, nhan sắc của Triệu Lộ Tư cũng thường xuyên bị khán giả đem ra bàn tán. Đáng chú ý mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền hình ảnh tràn đầy hơi thở thanh xuân, vườn trường của Triệu Lộ Tư.

Hiện tại, “Vụng trộm không thể giấu" đang là một trong những phim hot nhất trên nền tảng trực tuyến Trung Quốc. Phim đứng Top 1 ở nhiều bảng xếp hạng nhiệt độ phim như bảng xếp hạng của Datawin, Vlinkage (số liệu mới nhất ngày 26.6)

Nhân vật Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư cũng chiếm lĩnh vị trí số 1 ở xếp hạng nhân vật phim hot nhất của Vlinkage trong nhiều ngày. Có thể thấy, nhiệt độ của “Vụng trộm không thể giấu" luôn ở mức ổn định, mặc dù phim chỉ chiếu 1 tập 1 ngày, khác với những bộ phim chiếu mạng khác, thường phát sóng nhiều tập 1 ngày để gia tăng chủ đề thảo luận. Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là tiểu hoa đán nổi bật nhất thuộc lứa sinh sau năm 1995. Triệu Lộ Tư được khán giả yêu thích qua các phim như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Trường Ca hành, Tinh hán xán lạn... Các phim do cô đóng chính thường có nội dung hài hước, giải trí, dễ xem. Do đó, dù diễn xuất của Triệu Lộ Tư không được đánh giá cao, vẫn có một lượng khán giả nhất định ủng hộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-cua-trieu-lo-tu-gay-bao-sau-loat-anh-mang-hoi-tho-thanh-xuan-vuon-truong-596713.html