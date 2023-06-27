Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'vượt mặt' Trường phong độ của Bạch Kính Đình

Mới đây, Vlinkage vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số truyền thông, độ thảo luận cho loạt phim và nhân vật phim.

Mới đây, “Vụng trộm không thể giấu" do Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đảm nhận vai chính, sau 3 ngày lên sóng đã chính thức vượt phim cổ trang “Trường phong độ" do Bạch Kính Đình và Tống Dật đóng chính.

Cụ thể, bộ phim này leo lên Top 1 nhiệt độ phim chiếu mạng với 87,84 điểm. “Trường phong độ” xuống vị trí thứ 2 với 86,31 điểm. Cách biệt giữa hai phim không lớn nhưng cho thấy sự bứt phá đáng kinh ngạc của “Vụng trộm không thể giấu" chỉ sau vài tập phim đầu. Ở Top 5 chỉ số nhân vật, Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư thủ vai cũng dẫn đầu với 9,11 điểm.

Ngoài Tang Trĩ, vai nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn diễn) đứng hạng 7 trong danh sách Top 10. Nam, nữ chính của “Trường phong độ", Cố Cửu Tư (Bạch Kính Đình diễn) và Liễu Ngọc Như (Tống Dật diễn), lần lượt chiếm hai vị trí Top 3 và Top 6.

Không chỉ thống kê của Vlinkage, “Vụng trộm không thể giấu" còn dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng khác như nhiệt độ nền tảng Vân hợp, EYE, Kuaishou, Guduo…

Vụng Trộm Không Thể Giấu là câu chuyện kể về thời trung học của Tang Trĩ vì nghịch ngợm nên thường bị giáo viên mời phụ huynh. Để tránh bị phạt Tang Trĩ đã nhờ anh trai lên gặp cô giáo nhưng không thành và đã chuyển sang nhờ bạn thân của anh trai là Đoàn Gia Hứa. Từ đó 2 người trở nên thân thiết, nếu như Đoàn Gia Hứa coi Tang Trĩ là em gái thì Tang Trĩ lại yêu thầm Đoàn Gia Hứa. Nhưng cách biệt về tuổi tác trở thành bức tường vô hình ngăn cách cảm xúc của cô bé.

Tang Trĩ trưởng thành và thi được vào trường học ở thành phố, cả hai lại có cơ hội gặp nhau. Tang Trĩ cùng Đoàn Gia Hứa ngày càng hiểu thêm về đối phương cũng như tháo gỡ những hiểu lầm và thừa nhận tình yêu của chính mình.

'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập thành tích đáng nể dù gây tranh cãi Phim “Vụng trộm không thể giấu” có sự tham gia của Triệu Lộ Tư đã chính thức lên sóng chiều tối 20/6. Phim được nhiều khán giả kì vọng vì nguyên tác truyện khá nổi tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-cua-trieu-lo-tu-va-tran-triet-vien-vuot-mat-truong-phong-do-cua-bach-kinh-dinh-595518.html