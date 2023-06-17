Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim 'Cáp Nhĩ Tân 1944', nhan sắc ra sao mà 'gây sốt' mạng xã hội?

Sao quốc tế 17/06/2023 14:37

Sau thất bại với vai nữ chính trong phim “Định luật 80/20 của tình yêu", Dương Mịch đang được mong chờ màn tái xuất trong phim truyền hình mới “Cáp Nhĩ Tân 1944”.

Mới đây, loạt hình ảnh hậu trường của Dương Mịch trong hậu trường phim "Cáp Nhĩ Tân 1944" đã được hé lộ.

Mỹ nhân sinh năm 1986 nhận cơn mưa lời khen khi diện quân phục, kết hợp tạo hình tóc xoăn. Vóc dáng của Dương Mịch ở tuổi 37 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim 'Cáp Nhĩ Tân 1944', nhan sắc ra sao mà 'gây sốt' mạng xã hội? - Ảnh 1Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim 'Cáp Nhĩ Tân 1944', nhan sắc ra sao mà 'gây sốt' mạng xã hội? - Ảnh 2Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim 'Cáp Nhĩ Tân 1944', nhan sắc ra sao mà 'gây sốt' mạng xã hội? - Ảnh 3Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim 'Cáp Nhĩ Tân 1944', nhan sắc ra sao mà 'gây sốt' mạng xã hội? - Ảnh 4

Khi trên mạng xã hội bùng nổ cuộc tranh cãi về “phiên vị" (cách sắp xếp thứ tự của diễn viên trong khi quảng bá phim), Dương Mịch chia sẻ: “Có thể làm một diễn viên cảm động, có lẽ được quyết định bởi kịch bản tốt, vai diễn hay, người cộng tác giỏi, ekip tốt. Nhiệm vụ hàng đầu của diễn viên là đắp nặn lên nhân vật, mỗi một nhân vật lại có vị trí riêng và đều có ý nghĩa tồn tại của mình. Ở thời đại này, nếu là vàng, nhất định sẽ không bị che khuất ánh sáng, mà thứ tự sắp xếp tên kia, đều phải nhường chỗ cho nhân vật”.

Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim 'Cáp Nhĩ Tân 1944', nhan sắc ra sao mà 'gây sốt' mạng xã hội? - Ảnh 5

“Cáp Nhĩ Tân 1944” là phim đề tài điệp viên, chiến tranh. Trong đó, Dương Mịch thủ vai đặc vụ cảnh sát Quan Tuyết. Quan Tuyết được miêu tả là một nhân vật “máu lạnh, đa nghi, tâm địa độc ác”. Nhân vật Quan Tuyết còn là cô gái có xuất thân bần hàn, nhờ tài năng và trí thông minh nên được đi học qua sự giúp đỡ của cha dượng.

Quan Tuyết là vai diễn có nhiều sâu, được kỳ vọng sẽ giúp Dương Mịch bứt phá sau nhiều tác phẩm thất bại những năm gần đây như “Hộc Châu phu nhân", “Cảm ơn bác sĩ", “Định luật 80/20 của tình yêu"...

 

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