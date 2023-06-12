Dân tình phát sốt về bác ruột của Dương Mịch: Ngoại hình và profile học vấn đỉnh cao, thích dìm hàng cháu gái trước sinh viên

Sao quốc tế 12/06/2023 15:04

Cách đây không lâu, bác ruột của Dương Mịch bất ngờ được lên hot search vì sở hữu ngoại hình và học vấn đỉnh cao.

Dương Mịch là một trong những nàng tiểu hoa nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ nổi tiếng là nữ diễn viên hội tụ đầy đủ 2 yếu tố xinh đẹp và tài năng. Mặc dù cô nàng là một trong những nữ diễn viên đỗ thủ khoa Bắc Ảnh nhưng vẫn được gia đình coi là ‘đồ ngốc’ vì dòng họ nhà cô chủ yếu đều là nhân tài của đại học Thanh Hoa.

Dân tình phát sốt về bác ruột của Dương Mịch: Ngoại hình và profile học vấn đỉnh cao, thích dìm hàng cháu gái trước sinh viên - Ảnh 1

Theo đó, cách đây không lâu, bác ruột của Dương Mịch bất ngờ được lên hot search vì thân hình cơ bắp của mình. Khi đó bác của cô đang là giảng viên môn Toán của trường đại học Thanh Hoa, dù tuổi đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được vóc dáng khỏe mạnh rắn chắc, nhìn qua khá trẻ trung nên thu hút nhiều sự chú ý.

Dân tình phát sốt về bác ruột của Dương Mịch: Ngoại hình và profile học vấn đỉnh cao, thích dìm hàng cháu gái trước sinh viên - Ảnh 2

Dân tình phát sốt về bác ruột của Dương Mịch: Ngoại hình và profile học vấn đỉnh cao, thích dìm hàng cháu gái trước sinh viên - Ảnh 3Dân tình phát sốt về bác ruột của Dương Mịch: Ngoại hình và profile học vấn đỉnh cao, thích dìm hàng cháu gái trước sinh viên - Ảnh 4

Ngoài ra, bác còn nổi tiếng với câu nói kinh điển: “Con cháu nhà chúng tôi đều là sinh viên Thanh Hoa, chỉ có mình đứa cháu gái không thi đỗ, học hành không giỏi, dạy gì cũng không thông, chỉ có thể đi đóng phim, nhưng các bạn đều biết nó, nó tên là Dương Mịch”.

Thậm chí, khi thấy sinh viên của mình tuyệt vọng đến nỗi lấy hình của Dương Mịch ra “xin vía” trước khi thi, bác thẳng thừng buông một câu: “Xin vía Dương Mịch cũng vô ích thôi, nó có biết làm toán đâu”.

Dân tình phát sốt về bác ruột của Dương Mịch: Ngoại hình và profile học vấn đỉnh cao, thích dìm hàng cháu gái trước sinh viên - Ảnh 5

Bác của Dương Mịch tên Dương Hiểu Kinh, vốn là giảng viên môn Toán cao cấp ở Đại học Thanh Hoa từ năm 1992. Nếu như Đại học Bắc Kinh được thế giới biết đến như là trường đại học số 1 Trung Quốc về các ngành Khoa học Xã hội và Nghệ thuật thì Thanh Hoa được coi như "MIT Trung Quốc" - đại học đứng đầu về Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Kỹ thuật.

Cha của Dương Mịch từng đăng lên Weibo hình anh trai mình và nói anh mình rất lợi hại, việc ghi nhớ số liệu còn khiến "người tự xưng tạm được" tức Dương Mịch phải xấu hổ. Sở dĩ có lời nói đùa này bởi Dương Mịch vốn nổi tiếng có trí nhớ tốt, khi được hỏi đến cô đều chỉ khiêm tốn nói: "Cũng tạm được thôi".

Thời điểm chủ đề "bác Dương Mịch" leo lên top tìm kiếm Weibo, khi được phóng viên hỏi đến, Dương Mịch liền cười đùa trêu chọc: "Chắc bác ấy mua hot search đấy", khiến cư dân mạng nói cả hai bác cháu đều có khả năng "đá xoáy" hài hước như nhau.

Dân tình phát sốt về bác ruột của Dương Mịch: Ngoại hình và profile học vấn đỉnh cao, thích dìm hàng cháu gái trước sinh viên - Ảnh 6

Dương Mịch sinh ra trong một gia đình gia giáo tại Bắc Kinh với cha là cảnh sát hình sự và mẹ là giáo viên. Ngay cả tên của cô cũng được đặt theo chữ "mịch” (lũy thừa trong toán học).

Dân tình phát sốt về bác ruột của Dương Mịch: Ngoại hình và profile học vấn đỉnh cao, thích dìm hàng cháu gái trước sinh viên - Ảnh 7

Từ nhỏ, nữ diễn viên khá hiếu động và có đam mê mãnh liệt với diễn xuất nên cha mẹ cô đã ghi danh con gái vào một lớp đào tạo của Xưởng phim thiếu nhi. Nhờ tài năng khiếu diễn xuất mà khi lên 4 tuổi, Dương Mịch đã được chọn vào vai Hàm Nghi công chúa (lúc nhỏ) của bộ phim Đường Minh Hoàng.

Dân tình phát sốt về bác ruột của Dương Mịch: Ngoại hình và profile học vấn đỉnh cao, thích dìm hàng cháu gái trước sinh viên - Ảnh 8

Dân tình phát sốt về bác ruột của Dương Mịch: Ngoại hình và profile học vấn đỉnh cao, thích dìm hàng cháu gái trước sinh viên - Ảnh 9

Không chỉ tài năng diễn xuất, Dương Mịch còn sở hữu IQ cao với thành tích học tập khủng. Theo đó, trong kì thi đại học, nữ diễn viên đã đạt 583/750 điểm dù không có thời gian ôn thi do vướng lịch trình quay 3 bộ phim. Với số điểm đó, Dương Mịch đã trở thành thủ khoa của Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, năm 2005, cô cũng ra trường với tấm bằng xuất sắc.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn 'nhá hàng' một tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn 'nhá hàng' một tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính đã nhá hàng một tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch diễn viên Dương Mịch sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn 'nhá hàng' một tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn 'nhá hàng' một tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ

Sau nhiều đồn đoán về 'danh tính' nam chính, Bạch Lộc chuẩn bị 'nên duyên' với 'tình cũ màn ảnh' Dương Mịch trong Bắc Thượng

Sau nhiều đồn đoán về 'danh tính' nam chính, Bạch Lộc chuẩn bị 'nên duyên' với 'tình cũ màn ảnh' Dương Mịch trong Bắc Thượng

Dương Mịch từng bị đổi vai diễn do từ chối 'giao dịch thể xác', Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là may mắn khi là 'gà cưng' của đàn chị

Dương Mịch từng bị đổi vai diễn do từ chối 'giao dịch thể xác', Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là may mắn khi là 'gà cưng' của đàn chị

Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba không đơn thuần là 'chị em thân thiết' mà còn có điểm chung không ngờ liên quan đến sự nghiệp

Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba không đơn thuần là 'chị em thân thiết' mà còn có điểm chung không ngờ liên quan đến sự nghiệp

Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng

Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng

Chỉ một hành động này, Dương Mịch khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng?

Chỉ một hành động này, Dương Mịch khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng?

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu