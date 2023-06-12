Dân tình phát sốt về bác ruột của Dương Mịch: Ngoại hình và profile học vấn đỉnh cao, thích dìm hàng cháu gái trước sinh viên

Dương Mịch là một trong những nàng tiểu hoa nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ nổi tiếng là nữ diễn viên hội tụ đầy đủ 2 yếu tố xinh đẹp và tài năng. Mặc dù cô nàng là một trong những nữ diễn viên đỗ thủ khoa Bắc Ảnh nhưng vẫn được gia đình coi là ‘đồ ngốc’ vì dòng họ nhà cô chủ yếu đều là nhân tài của đại học Thanh Hoa.

Theo đó, cách đây không lâu, bác ruột của Dương Mịch bất ngờ được lên hot search vì thân hình cơ bắp của mình. Khi đó bác của cô đang là giảng viên môn Toán của trường đại học Thanh Hoa, dù tuổi đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được vóc dáng khỏe mạnh rắn chắc, nhìn qua khá trẻ trung nên thu hút nhiều sự chú ý.

Ngoài ra, bác còn nổi tiếng với câu nói kinh điển: “Con cháu nhà chúng tôi đều là sinh viên Thanh Hoa, chỉ có mình đứa cháu gái không thi đỗ, học hành không giỏi, dạy gì cũng không thông, chỉ có thể đi đóng phim, nhưng các bạn đều biết nó, nó tên là Dương Mịch”.

Thậm chí, khi thấy sinh viên của mình tuyệt vọng đến nỗi lấy hình của Dương Mịch ra “xin vía” trước khi thi, bác thẳng thừng buông một câu: “Xin vía Dương Mịch cũng vô ích thôi, nó có biết làm toán đâu”.

Bác của Dương Mịch tên Dương Hiểu Kinh, vốn là giảng viên môn Toán cao cấp ở Đại học Thanh Hoa từ năm 1992. Nếu như Đại học Bắc Kinh được thế giới biết đến như là trường đại học số 1 Trung Quốc về các ngành Khoa học Xã hội và Nghệ thuật thì Thanh Hoa được coi như "MIT Trung Quốc" - đại học đứng đầu về Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Kỹ thuật.

Cha của Dương Mịch từng đăng lên Weibo hình anh trai mình và nói anh mình rất lợi hại, việc ghi nhớ số liệu còn khiến "người tự xưng tạm được" tức Dương Mịch phải xấu hổ. Sở dĩ có lời nói đùa này bởi Dương Mịch vốn nổi tiếng có trí nhớ tốt, khi được hỏi đến cô đều chỉ khiêm tốn nói: "Cũng tạm được thôi".

Thời điểm chủ đề "bác Dương Mịch" leo lên top tìm kiếm Weibo, khi được phóng viên hỏi đến, Dương Mịch liền cười đùa trêu chọc: "Chắc bác ấy mua hot search đấy", khiến cư dân mạng nói cả hai bác cháu đều có khả năng "đá xoáy" hài hước như nhau.

Dương Mịch sinh ra trong một gia đình gia giáo tại Bắc Kinh với cha là cảnh sát hình sự và mẹ là giáo viên. Ngay cả tên của cô cũng được đặt theo chữ "mịch” (lũy thừa trong toán học).

Từ nhỏ, nữ diễn viên khá hiếu động và có đam mê mãnh liệt với diễn xuất nên cha mẹ cô đã ghi danh con gái vào một lớp đào tạo của Xưởng phim thiếu nhi. Nhờ tài năng khiếu diễn xuất mà khi lên 4 tuổi, Dương Mịch đã được chọn vào vai Hàm Nghi công chúa (lúc nhỏ) của bộ phim Đường Minh Hoàng.

Không chỉ tài năng diễn xuất, Dương Mịch còn sở hữu IQ cao với thành tích học tập khủng. Theo đó, trong kì thi đại học, nữ diễn viên đã đạt 583/750 điểm dù không có thời gian ôn thi do vướng lịch trình quay 3 bộ phim. Với số điểm đó, Dương Mịch đã trở thành thủ khoa của Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, năm 2005, cô cũng ra trường với tấm bằng xuất sắc.