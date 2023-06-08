U40 của Dương Mịch vẫn giữ được sắc vóc như thiếu nữ, bí quyết cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng thực hiện được

Sao quốc tế 08/06/2023 11:26

Tờ Health (Trung Quốc) chia sẻ, đã từ lâu Dương Mịch đã thực hiện chế độ ăn kiêng gián đoạn 5:2.

Nhan sắc của Dương Mịch vẫn là một thứ gì đó rất khác biệt trong làng giải trí Hoa ngữ. Nhờ vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết, Dương Mịch đã được nhiều đạo diễn ưu ái trong các dự án phim cổ trang. Cô được biết đến thông qua những bộ phim như Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tú Xuân Đao 2...

U40 của Dương Mịch vẫn giữ được sắc vóc như thiếu nữ, bí quyết cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng thực hiện được - Ảnh 1
Nhan sắc Dương Mịch vẫn nổi bật trong dàn sao nữ Hoa ngữ

Ở tuổi 36 và đã làm mẹ một con, Dương Mịch vẫn được coi là tượng đài nhan sắc với vóc dáng thon thả, nuột nà. Tờ Health (Trung Quốc) chia sẻ, đã từ lâu Dương Mịch đã thực hiện chế độ ăn kiêng gián đoạn 5:2. Đây là một chế độ ăn được rất nhiều phụ nữ trên thế giới thực hiện, đem lại tác dụng trong việc giảm cân.

U40 của Dương Mịch vẫn giữ được sắc vóc như thiếu nữ, bí quyết cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng thực hiện được - Ảnh 2
Dươn Mịch áp dụng chế độ ăn 5:2 để giữ được vóc dáng như hiện tại 

Theo chuyên gia dinh dưỡng Sonya Angelone (phát ngôn viên của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, Mỹ): Chế độ ăn 5:2 là một phương pháp ăn uống được phổ biến trong giới giảm cân. Nó bao gồm việc ăn bình thường trong 5 ngày trong tuần và hạn chế calo một cách nghiêm ngặt trong 2 ngày còn lại. Hai ngày này thường được gọi là "ngày ăn ít calo" hoặc "ngày ăn 500 calo".

Trong ngày ăn ít calo, nam giới được khuyến nghị ăn khoảng 600-800 calo, trong khi phụ nữ nên ăn khoảng 500-600 calo. Việc giới hạn calo vào những ngày này giúp tạo ra hiệu ứng khác biệt trong cơ thể, tạo điều kiện cho việc giảm cân. Trong 5 ngày còn lại của tuần, bạn có thể ăn theo chế độ ăn uống bình thường và không cần giới hạn calo. Điều này cho phép bạn tận hưởng các bữa ăn thông thường và không gặp quá nhiều sự hạn chế.

U40 của Dương Mịch vẫn giữ được sắc vóc như thiếu nữ, bí quyết cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng thực hiện được - Ảnh 3
Một thực đơn ăn uống của Dương Mịch

Trong những ngày thực hiện chế độ ăn giảm calo, bạn nên tập trung vào các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và chất béo lành mạnh như bơ, quả hạch, các loại hạt... cùng với nhiều nguồn protein như cá và thịt nạc.

Nói về ưu điểm của chế độ ăn 5:2, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ tên là Gina Keatley cho biết chế độ ăn này được nghiên cứu rằng có thể làm tăng tuổi thọ, giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên nhược điểm của nó là có thể gây ra cảm giác mệt mỏi, đói, cáu kỉnh, đuối sức... vào những ngày cắt giảm calo chỉ còn 500-600.

U40 của Dương Mịch vẫn giữ được sắc vóc như thiếu nữ, bí quyết cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng thực hiện được - Ảnh 4
Nhan sắc Dương Mịch lúc nhỏ và hiện tại  

Vị chuyên gia cũng cảnh báo rằng, những người có tiền sử rối loạn ăn uống, người bệnh tiểu đường, bệnh dạ dày... không nên thử chế độ ăn kiêng nhịn ăn 5:2 này. 

Trên thực tế, Dương Mịch khá kỷ luật khi ăn. Ngoài việc có những phần nhỏ và nhiều bữa ăn trong suốt cả ngày, cô chỉ ăn ở mức 80% nhu cầu no bụng. Dương Mịch cũng tuân thủ quy tắc ít dầu, ít đường và ít muối.

U40 của Dương Mịch vẫn giữ được sắc vóc như thiếu nữ, bí quyết cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng thực hiện được - Ảnh 5
Tuổi U40 xinh đẹp, sang chảnh của Dương Mịch

Được biết, Dương Mịch thường uống một ly nước chanh vào buổi sáng sau khi thức dậy, giúp làm dịu cơn khát, giảm thèm ăn, có thể ức chế hiệu quả chế độ ăn uống không phù hợp. Đồng thời, chanh rất giàu vitamin c có thể bảo vệ làn da.

Do đặc thù công việc phải “kết thân” nhiều với máy bay, khiến da dễ bị khô và mất nước, nàng Bạch Thiển sẽ kết hợp một kem dưỡng ẩm cùng với việc đắp mặt nạ để da được thư giãn, đồng thời cấp nước tốt hơn. 

Dương Mịch sẽ vào vai khách mời cho Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Mịch sẽ vào vai khách mời cho dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên của Lưu Thi Thi khiến khán giả vô cùng phấn khích.

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