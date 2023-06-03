Dương Mịch lộ ảnh về Hong Kong thăm con gái, Lưu Khải Uy liền lên tiếng 'vạch trần'

Sao quốc tế 03/06/2023 22:00

Hình ảnh Dương Mịch về Hong Kong mừng sinh nhật con gái đã được Lưu Khải Uy làm rõ.

Hôm 1/6 hàng năm chính là sinh nhật của cô con gái nhỏ Tiểu Gạo Nếp - thành quả cuộc hôn nhân 5 năm của Lưu Khải Uy và Dương Mịch. Bên cạnh đó, đây đồng thời cũng là ngày Tết Thiếu nhi tại Trung Quốc. Trong ngày này, khán giả đã bất ngờ chỉ ra dấu hiệu Dương Mịch đã có mặt ở Hồng Kông. Cư dân mạng vì thế cũng đã đưa ra nghi ngờ rằng nữ diễn viên đã đến thăm con gái ở Hồng Kông nhân dịp sinh nhật con. 

Dương Mịch lộ ảnh về Hong Kong thăm con gái, Lưu Khải Uy liền lên tiếng 'vạch trần' - Ảnh 1
Hình ảnh được cho là Dương Mịch đang ở cùng con gái ở Hồng Kông mừng sinh nhật.  

Từ những hình ảnh được đăng tải, có thể dễ dàng thấy rằng Dương Mịch đang thích thú chơi cùng với một em thú bông hình chú ong vô cùng dễ thương. Nhiều cư dân mạng phỏng đoán nữ diễn viên đã dành cả ngày 1/6 để ở bên con gái. 

Dương Mịch lộ ảnh về Hong Kong thăm con gái, Lưu Khải Uy liền lên tiếng 'vạch trần' - Ảnh 2
Sau ly hôn, Tiểu Gạo Nếp được Lưu Khải Uy đưa đến Hồng Kông nuôi dưỡng và chăm sóc. 

Theo Sohu, Dương Mịch có khoảng thời gian 3 năm không dự sinh nhật con gái, cũng hiếm khi gặp con. Nữ diễn viên bận rộn với công việc tại Trung Quốc đại lục, trong khi bé Tiểu Gạo Nếp sống với ông bà nội tại Hông Kông. Do đó, có nhiều tranh cãi về việc Dương Mịch không làm tốt vai trò người mẹ.

Dương Mịch lộ ảnh về Hong Kong thăm con gái, Lưu Khải Uy liền lên tiếng 'vạch trần' - Ảnh 3
Thực tế, những bức ảnh này chỉ là món quà studio nữ diễn viên gửi đến thăm các em nhỏ mắc hội chứng tự kỷ trước đó, còn bó hoa được tặng cho cô giáo ở đó.

Ngày 2/6, HK01 đưa tin nam diễn viên Lưu Khải Uy trả lời phỏng vấn chia sẻ trong ngày sinh nhật lần thứ 9 của con gái Tiểu Gạo Nếp, gia đình anh không tổ chức tiệc lớn. Bé Tiểu Gạo Nếp vẫn đi học bình thường và đến tối gia đình ăn bữa cơm nhỏ để chúc mừng.

Dương Mịch lộ ảnh về Hong Kong thăm con gái, Lưu Khải Uy liền lên tiếng 'vạch trần' - Ảnh 4
Lưu Khải Uy ngầm phủ nhận chuyện Dương Mịch đến mừng sinh nhật con gái.

Theo HK01, câu trả lời của Lưu Khải Uy ngầm phủ nhận việc Dương Mịch tới Hong Kong để dự tiệc sinh nhật của con gái. Trước đó, Dương Mịch đăng hình ảnh mới có hiện địa chỉ tại Hong Kong vào ngày 1/6.

Dương Mịch lộ ảnh về Hong Kong thăm con gái, Lưu Khải Uy liền lên tiếng 'vạch trần' - Ảnh 5
Dương Mịch nhiều lần bị cho là không có trách nhiệm và bỏ bê con gái. 

Lưu Khải Uy và Dương Mịch kết hôn năm 2014 sau vài lần hợp tác. Họ từng được coi là cặp đôi đẹp của giới giải trí Hoa ngữ. Trong thời gian mặn nồng, Lưu Khải Uy hứa luôn chăm sóc Dương Mịch như cây con.

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