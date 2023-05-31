Dương Mịch bị mắng xấu tính khi để lộ tham vọng muốn vượt Triệu Lệ Dĩnh?

Bài đăng của cư dân mạng khiến cái tên Dương Mịch gây tranh cãi.
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- Dương Mịch - Lưu Diệc Phi không theo kịp Triệu Lệ Dĩnh khi làm được điều này
Một blogger xứ Trung mới đây cho biết Dương Mịch cũng đang muốn xông lên giải thưởng chính thống nhằm "bằng chị bằng em" với Triệu Lệ Dĩnh vì bản chất cô không muốn thua vợ cũ Phùng Thiệu Phong.
Bài đăng này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người cho rằng tham vọng của Dương Mịch cũng không quá đáng, tuy nhiên sự ganh đua muốn cho bằng Triệu Lệ Dĩnh là không, nên bởi việc vợ cũ Phùng Thiệu Phong được đề cử giải là hoàn toàn xứng đáng cho những công sức mà cô đã bỏ ra trong thời gian qua.
Việc rời công ty, Dương Mịch sẽ phải tìm hướng đi mới cho mình. Trong đó, cô sẽ gặp nhiều khó khăn, áp lực khi các đồng nghiệp cùng thời như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi ngày một tiến bộ. Trong khi Dương Mịch lại tuột dốc sự nghiệp.
Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh luôn được xem là đối thủ của nhau. Tuy nhiên kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh đề cử Bạch Ngọc Lan, lứa 85 hoa đều có cảm giác đang bị khủng hoảng về danh tiếng. Chính vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh đang đứng trước cơ hội tạo nên dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, nâng cao địa vị của cô.
Cụ thể, ban tổ chức Liên hoan phim truyền hình quốc tế Thượng Hải, hay còn gọi là giải thưởng Bạch Ngọc Lan, công bố danh sách đề cử rút gọn. Ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh lần thứ ba được gọi tên với tác phẩm Gió thổi Bán Hạ.