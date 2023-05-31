Dương Mịch bị mắng xấu tính khi để lộ tham vọng muốn vượt Triệu Lệ Dĩnh?

Một blogger xứ Trung mới đây cho biết Dương Mịch cũng đang muốn xông lên giải thưởng chính thống nhằm "bằng chị bằng em" với Triệu Lệ Dĩnh vì bản chất cô không muốn thua vợ cũ Phùng Thiệu Phong.

Dương Mịch bị cho là có tính hơn thua với vợ cũ Phùng Thiệu Phong.

Bài đăng này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người cho rằng tham vọng của Dương Mịch cũng không quá đáng, tuy nhiên sự ganh đua muốn cho bằng Triệu Lệ Dĩnh là không, nên bởi việc vợ cũ Phùng Thiệu Phong được đề cử giải là hoàn toàn xứng đáng cho những công sức mà cô đã bỏ ra trong thời gian qua.