Phim của Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc khiến fan lo lắng: Chờ đợi mỏi mòn, chưa ấn định ngày công chiếu

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong "Dữ phượng hành" nhận được nhiều lời khen - Ảnh: Internet

"Dữ phượng hành" kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự.

Dù chưa được công chiếu nhưng phim được kỳ vọng sẽ lập thành tích khủng - Ảnh: Internet

Cũng trong thời điểm này, bộ phim "Ninh An Như Mộng" được mong chờ nhất của tiểu hoa thế hệ mới Bạch Lộc cũng đang được người hâm mộ trông ngóng. Bộ phim được cho là sẽ công chiếu vào tháng 5 này, thế nhưng khán giả bất ngờ nhận được thông báo từ đoàn làm phim rằng "Ninh An Như Mộng" không thể chiếu theo thông tin đã được công bố trước đó vì lí do kĩ thuật.

Bạch Lộc, Trương Lăng Hách trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình "Khôn Ninh" Ảnh: Internet

"Ninh An Như Mộng" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình "Khôn Ninh" của tác giả Thời Kính. Bộ phim kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh do Bạch Lộc đóng chính cùng những mối quan hệ đầy duyên phận với ba nam nhân có thân phận và địa vị khác nhau trong triều đình.

Bạch Lộc "nền nã" với tạo hình cổ trang trong "Ninh An Như Mộng" - Ảnh: Internet

Sau bao ngày chờ đợi, netizen khá hoang mang và thất vọng khi nghe được những thông tin này. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn hy vọng phim của hai cô nàng Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc sớm công bố ngày chiếu chính thức.