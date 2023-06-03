Dương Mịch có hành động chứng minh tính cách không như lời đồn khiến anti-fan câm nín

Sao quốc tế 03/06/2023 14:48

Trước đó, Dương Mịch từng nhiều lần bị đồn đoán là có tính cách khó gần, thậm chí là có phần lạnh lùng, vô tình.

Mới đây, vì quá cảm kích nên Tạ Y Lâm đã liên tục cảm ơn Dương Mịch trong chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, đồng thời đăng tải công khai trên weibo cá nhân khiến nhiều người bất ngờ và có nhận xét khác đi về Dương Mịch.

Dương Mịch có hành động chứng minh tính cách không như lời đồn khiến anti-fan câm nín - Ảnh 1
Dương Mịch trở lại Trốn Thoát Khỏi Mật Thất.

Cụ thể, Dương Mịch đã mời Tạ Y Lâm tham gia chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất sau khi biết bạn mình sinh con xong 3 năm không có việc làm. Được biết, đây không phải là lần đầu Dương Mịch giúp đỡ bạn bè. Trước đó cô từng giúp đỡ Viên San San và lớp trưởng của mình là Vương Nhân Quân.

Dương Mịch có hành động chứng minh tính cách không như lời đồn khiến anti-fan câm nín - Ảnh 2
Hành động này của Dương Mịch đập tan đi lời đồn cô là người lạnh lùng và có tính cách khó gần như trước đó. 

Hành động này của Dương Mịch khiến người hâm mộ khen ngợi không ngớt. Trái ngược với vẻ ngoài khó gần, nữ diễn viên được đồng nghiệp nhận xét là người có EQ cao, ấm áp và tốt bụng. Có thể thấy cô vốn không cứng nhắc và khó gần như lời đồn.

Dương Mịch có hành động chứng minh tính cách không như lời đồn khiến anti-fan câm nín - Ảnh 3
Dương Mịch khiến anti-fan câm nín khi trước đó có những lời lẽ công kích tính cách cô. 

Hôm 8/5, Dương Mịch bất ngờ thông báo rời công ty chủ quản sau 10 năm. Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến Dương Mịch khi cho rằng trong suốt thời gian làm việc tại Gia Hành, tài năng của cô không những không được phát triển mà còn trở thành “quân bài” chỉ để thúc đẩy tên tuổi cho các nghệ sĩ trẻ khác cùng công ty.

Dương Mịch có hành động chứng minh tính cách không như lời đồn khiến anti-fan câm nín - Ảnh 4
Khán giả mong đợi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ giúp Dương Mịch vực dậy tên tuổi và lấy lại vị thế.

 Mới đây, cô lại bị kỳ phùng địch thủ là Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt khi vợ cũ Phùng Thiệu Phong tiếp tục có tên trong danh sách đề cử phim ảnh danh giá Bạch Ngọc Lan và thành công với loạt tác phẩm chính kịch thì Dương Mịch là cứ xoay vần với những tác phẩm yếu kém về mặt nội dung lẫn quy mô.

Dương Mịch có hành động chứng minh tính cách không như lời đồn khiến anti-fan câm nín - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa dàn tiểu hoa 80 khi 3 lần có tên trong danh sách đề cử Bạch Ngọc Lan. 
Lý do Dương Mịch vắng mặt trên thảm đỏ Bazaar là vì 'tình mới' của Lưu Khải Uy?

Lý do Dương Mịch vắng mặt trên thảm đỏ Bazaar là vì 'tình mới' của Lưu Khải Uy?

Mặc dù có sự xuất hiện của nhiều nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 nhưng Dương Mịch lại vắng mặt tại sự kiện thời trang của Bazaar. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến sự vắng mặt này có liên quan đến 'tình mới' Lưu Khải Uy.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch tính cách Dương Mịch sao cbiz Hoa ngu Trốn Thoát Khỏi Mật Thất

TIN LIÊN QUAN

Lý do Dương Mịch vắng mặt trên thảm đỏ Bazaar là vì 'tình mới' của Lưu Khải Uy?

Lý do Dương Mịch vắng mặt trên thảm đỏ Bazaar là vì 'tình mới' của Lưu Khải Uy?

Hậu tự thừa nhận diễn xuất kém, Dương Mịch lộ ảnh hậu trường tham gia phim chính kịch 'Cáp Nhĩ Tân 1944'

Hậu tự thừa nhận diễn xuất kém, Dương Mịch lộ ảnh hậu trường tham gia phim chính kịch 'Cáp Nhĩ Tân 1944'

Dương Mịch bị mắng xấu tính khi để lộ tham vọng muốn vượt Triệu Lệ Dĩnh?

Dương Mịch bị mắng xấu tính khi để lộ tham vọng muốn vượt Triệu Lệ Dĩnh?

Sự nghiệp của Dương Mịch được đánh giá khó khăn hơn Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Sự nghiệp của Dương Mịch được đánh giá khó khăn hơn Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Liệu Triệu Lệ Dĩnh có cơ hội 'vượt mặt' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch ở giải thưởng Bạch Ngọc Lan?

Liệu Triệu Lệ Dĩnh có cơ hội 'vượt mặt' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch ở giải thưởng Bạch Ngọc Lan?

Dương Mịch - Lưu Diệc Phi không theo kịp Triệu Lệ Dĩnh khi làm được điều này

Dương Mịch - Lưu Diệc Phi không theo kịp Triệu Lệ Dĩnh khi làm được điều này

TIN MỚI NHẤT

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 41 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 56 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 46 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 56 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu