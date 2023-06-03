Dương Mịch có hành động chứng minh tính cách không như lời đồn khiến anti-fan câm nín

Mới đây, vì quá cảm kích nên Tạ Y Lâm đã liên tục cảm ơn Dương Mịch trong chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, đồng thời đăng tải công khai trên weibo cá nhân khiến nhiều người bất ngờ và có nhận xét khác đi về Dương Mịch.

Dương Mịch trở lại Trốn Thoát Khỏi Mật Thất.

Cụ thể, Dương Mịch đã mời Tạ Y Lâm tham gia chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất sau khi biết bạn mình sinh con xong 3 năm không có việc làm. Được biết, đây không phải là lần đầu Dương Mịch giúp đỡ bạn bè. Trước đó cô từng giúp đỡ Viên San San và lớp trưởng của mình là Vương Nhân Quân.