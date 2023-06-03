Dương Mịch có hành động chứng minh tính cách không như lời đồn khiến anti-fan câm nín

Trước đó, Dương Mịch từng nhiều lần bị đồn đoán là có tính cách khó gần, thậm chí là có phần lạnh lùng, vô tình.
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Mới đây, vì quá cảm kích nên Tạ Y Lâm đã liên tục cảm ơn Dương Mịch trong chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, đồng thời đăng tải công khai trên weibo cá nhân khiến nhiều người bất ngờ và có nhận xét khác đi về Dương Mịch.
Cụ thể, Dương Mịch đã mời Tạ Y Lâm tham gia chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất sau khi biết bạn mình sinh con xong 3 năm không có việc làm. Được biết, đây không phải là lần đầu Dương Mịch giúp đỡ bạn bè. Trước đó cô từng giúp đỡ Viên San San và lớp trưởng của mình là Vương Nhân Quân.
Hành động này của Dương Mịch khiến người hâm mộ khen ngợi không ngớt. Trái ngược với vẻ ngoài khó gần, nữ diễn viên được đồng nghiệp nhận xét là người có EQ cao, ấm áp và tốt bụng. Có thể thấy cô vốn không cứng nhắc và khó gần như lời đồn.
Hôm 8/5, Dương Mịch bất ngờ thông báo rời công ty chủ quản sau 10 năm. Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến Dương Mịch khi cho rằng trong suốt thời gian làm việc tại Gia Hành, tài năng của cô không những không được phát triển mà còn trở thành “quân bài” chỉ để thúc đẩy tên tuổi cho các nghệ sĩ trẻ khác cùng công ty.
Mới đây, cô lại bị kỳ phùng địch thủ là Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt khi vợ cũ Phùng Thiệu Phong tiếp tục có tên trong danh sách đề cử phim ảnh danh giá Bạch Ngọc Lan và thành công với loạt tác phẩm chính kịch thì Dương Mịch là cứ xoay vần với những tác phẩm yếu kém về mặt nội dung lẫn quy mô.