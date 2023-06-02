Lý do Dương Mịch vắng mặt trên thảm đỏ Bazaar là vì 'tình mới' của Lưu Khải Uy?

Vừa qua, sự kiện thời trang do tạp chí Bazaar tổ chức, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Mặc dù có sự xuất hiện của nhiều nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 nhưng Dương Mịch lại vắng mặt tại sự kiện này.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ bàn tán về nguyên nhân Dương Mịch vắng mặt trên thảm đỏ lần này. Theo đó, việc nàng tiểu hoa mặt được cho có liên quan đến Lý Hiểu Phong – ‘tình mới’ của Lưu Khải Uy . Được biết, Lý Hiểu Phong đảm nhận vị trí dẫn dắt MC thảm đỏ. Dù nhà sản xuất cũng đã lên sẵn kế hoạch để cả hai chạm mặt và xuất hiện chung một khung hình. Tuy nhiên, Dương Mịch vẫn giữ vững quan điểm của mình.

Sau khi đường ai nấy đi từ năm 2018, Lưu Khải Uy chuyển sự nghiệp về Hong Kong để chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp. Thời gian gần đây, nam diễn viên sang Đại lục tham gia show giải trí. Theo đó, Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong quen biết thông qua một người bạn, chuyện tình cảm chỉ phát triển nhanh hơn khoảng thời gian gần đây.

Truyền thông bắt gặp cả hai nhiều lần hẹn hò như đi lên chùa, đi kiểm tra sức khỏe. Lưu Khải Uy quấn quýt bạn gái mới. Khi hẹn hò, nam diễn viên không đeo khẩu trang, thoải mái để phóng viên chụp ảnh.

Lý Hiểu Phong sinh năm 1982, có phong cách cá tính khác với vẻ đẹp nữ tính của Dương Mịch. Nữ diễn viên cao 1,74 m, đôi chân dài. Lý Hiểu Phong từng kết hôn với một thương gia người Bắc Kinh và có một con trai. Sự nghiệp của cô không quá nổi bật, bộ phim nổi tiếng nhất là Lý Hiểu Phong tham gia là Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương.

Đặc biệt, Lý Hiểu Phong và Dương Mịch đang hợp tác trong phim Định luật 80/20 của tình yêu. Trong phim, nữ diễn viên họ Lý đóng vai Nhậm Mai Mai, bạn thân của Tần Thi (Dương Mịch). Do đó, mối quan hệ giữa họ khiến công chúng tò mò.