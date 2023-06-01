Hậu tự thừa nhận diễn xuất kém, Dương Mịch lộ ảnh hậu trường tham gia phim chính kịch 'Cáp Nhĩ Tân 1944'

Mới đây, hình ảnh Dương Mịch ngồi đọc kịch bản dự án phim Cáp Nhĩ Tân 1944 đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Trong ảnh, Dương Mịch diện một chiếc sơ mi kẻ đơn giản, mái tóc buông xõa và đội mũ lưỡi trai đen. Đặc biệt, trong loạt ảnh mới của nàng tiểu hoa còn có sự xuất hiện của A Hắc Hắc (Tiểu Hắc) bé mèo được nhận nuôi. Có thể thấy, tình cảm của Dương Mịch và bé mèo này vô cùng tốt.

Dương Mịch hiện đang tham gia khai máy bộ phim chính kịch Cáp Nhĩ Tân 1944 . Vai diễn này được đánh giá là sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch.

Dương Mịch đã nhận nuôi rất nhiều bé mèo trong quá trình quay phim, Tiểu Hắc cũng là một trong số đó. Cụ thể vào năm 2019, sau khi quay Bạo Phong Nhãn, nàng tiểu hoa đã nhận nuôi Tiểu Hắc.

Đã 4 năm trôi qua, Tiểu Hắc từ một bé mèo con trở thành một “giám sát viên” mũm mĩm luôn theo sát Dương Mịch. Khi vào đoàn Cáp Nhĩ Tân 1944, cô nàng cũng không quên đưa Tiểu Hắc theo. Hiện bộ phim Cáp Nhĩ Tân 1944 do Dương Mịch đóng chính vẫn đang trong quá trình quay, khán giả vô cùng mong đợi dự án phim này của cô nàng.

Trước đó, nữ diễn viên với vai trò là cổ đông của công ty quản lý nghệ sĩ Gia Hành Thiên Hạ, nên có nhiệm vụ dẫn dắt đàn em, lăng xê diễn viên trẻ. Do đó, Dương Mịch nhận nhiều phim do công ty tự sản xuất với chất lượng thấp. Điều này khiến diễn xuất của nữ diễn viên thụt lùi, danh tiếng ngày càng kém, thậm chí bị chê là "nữ hoàng phim rác", "nữ vương với diễn xuất dầu mỡ gây ngán".

Tuy nhiên, hiện tại, Dương Mịch đã rời Gia Hành Thiên Hạ, tự lập công ty riêng và nhận dự án có tính thử thách cao. Cô chấp nhận nhường quyền lợi, để bạn diễn Tần Hạo đứng phiên vị đầu tiên của phim. Dương Mịch cho biết cô muốn tìm lại ước nguyện ban đầu của mình là trở thành diễn viên giỏi.

Dương Mịch là nữ nghệ sĩ hiếm hoi có thể đứng trên đỉnh cao 10 năm liên tục. Cô luôn nằm trong nhóm tứ tiểu hoa đán hot nhất hay nữ đỉnh lưu (nghệ sĩ có lượng fan đông đảo nhất). Bên cạnh đó, Dương Mịch còn thành công ở mảng thời trang và được gọi là "nữ hoàng sân bay", những trang phục cô sử dụng cũng nhanh chóng cháy hàng. Tuy nhiên, Dương Mịch bị đánh giá ham mê kiếm tiền và chìm đắm trong sự tung hô của công chúng nên ngày càng lơ là diễn xuất.