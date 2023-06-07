Dương Mịch sẽ vào vai khách mời cho Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi

Sao quốc tế 07/06/2023 10:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Mịch sẽ vào vai khách mời cho dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên của Lưu Thi Thi khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Những ngày qua, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên đã tung poster đầu tiên về tạo hình của nữ chính Lưu Thi Thi. Bên cạnh đó, có nguồn tin nhân vật nam chính Vương Quyền Bá Nghiệp sẽ do Trương Vân Long đảm nhận.

Dương Mịch sẽ vào vai khách mời cho Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Mịch sẽ vào vai khách mời cho dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên. Bên cạnh đó, ở dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch đóng chính, Lưu Thi Thi cũng đảm nhận vai khách mời.

Dương Mịch sẽ vào vai khách mời cho Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi - Ảnh 2Dương Mịch sẽ vào vai khách mời cho Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi - Ảnh 3

Theo gia phả, Đông Phương Hoài Trúc do Lưu Thi Thi đảm nhận là chị gái của Đông Phương Tần Lan, mà Tần Lan lại là mẹ của Đông Phương Nguyệt Sơ do Cung Tuấn thủ vai. Trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng, yêu tiên sẽ thành đôi với đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Quanh đi quẩn lại, hai nàng hoa đán thế hệ sau 1985 thân thiết Lưu Thi Thi và Dương Mịch sẽ chính thức trở thành bác chồng - cháu dâu của nhau.

Dương Mịch sẽ vào vai khách mời cho Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi - Ảnh 4Dương Mịch sẽ vào vai khách mời cho Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi - Ảnh 5

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp thuộc thể loại cổ trang huyền huyễn có nội dung được cải biên dựa trên tác phẩm hoạt hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Tencent. Phần Trúc Nghiệp sẽ có nội dung kể về hồ yêu tên Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi). Trong vai trò là hồng nương (người mai mối), Hoài Trúc trong quá trình se tơ duyên cho người tình kiếp trước đã phát sinh chuỗi câu chuyện thần bí, thú vị.

Dương Mịch sẽ vào vai khách mời cho Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi - Ảnh 6

Nhân vật Đông Phương Hoài Trúc trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có xuất thân từ Linh tộc Đông Phương, mẫu thân của Vương Quyền Phú Quý. Nàng là hồ yêu được miêu tả mang dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, thông minh, bình tĩnh, giữa trán có một ấn ký Hỏa thần nhỏ. Sau này nàng gả cho Vương Quyền Bá Nghiệp, do bị ám hại bởi Kim Nhân Phượng, nàng hao tổn hết linh lực để hạ sinh Vương Quyền Phú Quý và mất đi ngay sau đó.

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