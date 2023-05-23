Rộ ảnh trước khi vào nghề của Lưu Thi Thi, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình khó nhận ra?

Lưu Thi Thi được coi là ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ bởi vẻ đẹp thanh khiết. Nữ diễn viên luôn được yêu mến bởi khí chất dịu dàng, thanh tao, đời sống ít scandal. Không chỉ có nhan sắc người đẹp còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất trong nhiều phim.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bức hình trước khi vào nghề diễn viên của Lưu Thi Thi. Đáng chú ý, nhiều dân tình phải nhìn rất lâu mới nhận ra cô nàng. Chỉ có một điều dân tình khẳng định chắc nịch dù nhan sắc thời ấy và hiện tại có sự khác biệt nhưng cô nàng vẫn rất xinh đẹp.

Được biết, Lưu Thi Thi bắt đầu sự nghiệp phim ảnh vào năm 17 tuổi với bộ phim Nguyệt Ảnh Phong Hà. Đạo diễn của phim này từng ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, đôi mắt đượm vẻ ưu tư của cô nàng nên quyết định mời cô đảm nhiệm vai chính.

Sau phim đầu tay Nguyệt Ảnh Phong Hà, Lưu Thi Thi được chọn đóng Phi Hoa Như Điệp, Anh Hùng Xạ Điêu... Nhờ dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 2, Bộ Bộ Kinh Tâm, người đẹp trở thành tiểu hoa đán làng phim Hoa ngữ.

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cô kết hôn với Ngô Kỳ Long và sinh con trai đầu lòng vào năm 2019. Trở lại sau khi sinh con, cô tham gia bộ phim Tôi Thân Yêu nhưng bị chê diễn dở, đài từ tệ. Năm 2020, nữ diễn viên góp mặt trong dự án Lưu Kim Tuế Nguyệt và bị so sánh với Nghê Ni.

Sau hai dự án thất bại, Lưu Thi Thi không nhận phim mới. Cô cũng hạn chế tham gia sự kiện thương mại. Khán giả lo ngại việc người đẹp ít xuất hiện trên màn ảnh khiến tên tuổi cô mất dần sức hút, nhất là khi diễn xuất của Lưu Thi Thi bị đánh giá không tiến bộ trong 10 năm qua.

Năm 2022, Lưu Thi Thi trở lại màn ảnh với dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn đóng chính cùng Lưu Vũ Ninh. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau 2 năm vắng bóng. Dự án này được xem là tác phẩm chấm dứt thời kỳ ảm đạm sự nghiệp cho Lưu Thi Thi. Dự án đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với thể loại cổ trang sau 5 năm kể từ Túy Linh Lung (2017). Bộ phim được kỳ vọng thành công giúp Lưu Thi Thi lấy lại tên tuổi như thời Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 2, Bộ Bộ Kinh Tâm.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp đã chính thức công bố Lưu Thi Thi vào vai nữ chính. Trong những hình ảnh poster đầu tiên, Lưu Thi Thi xuất hiện trong tạo hình đầy thanh thoát vừa có phần dịu dàng vừa có phần mạnh khiến dân tình hết lời khen ngợi và hóng chờ những thông tin tiếp theo của bộ phim.