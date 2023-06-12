Dương Mịch lại bị mắng vô ơn vì phát ngôn của nhà chồng cũ, thị phi kéo đến không ngừng

Dương Mịch lại vô cớ bị mắng.
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Lưu Khải Uy và Dương Mịch từng là cặp tình nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ trước khi họ quyết định ly hôn vào cuối năm 2018. Cặp đôi có một cô con gái chung và Lưu Khải Uy giành quyền nuôi con. Cô con gái chung của hai người hiện sống ở Hong Kong cùng cha và ông bà nội.
Mới đây, bố chồng cũ của Dương Mịch cũng bất ngờ có những chia sẻ về chuyện gia đình mình. Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy, ông Lưu Đan đã xua tay tỏ ý từ chối trả lời. Sau đó, ông lại giả vờ bối rối, thẳng thừng trả lời không biết khi được hỏi về kế hoạch tương lai và nơi ở hiện tại của Lưu Khải Uy.
Ông Lưu Đan cho biết cháu gái phát triển tốt khi ở với ông bà dù không có bố mẹ bên cạnh. Qua đó, có thể thấy ông Lưu Đan đã gián tiếp vạch trần mối quan hệ hiện tại giữa Dương Mịch và con gái nhỏ. Câu trả lời này cũng vô tình đẩy Dương Mịch vào vai một người mẹ vô lương tâm, thiếu trách nhiệm và nhận vô vàn chỉ trích từ công chúng. Ngoài ra, thông tin được tiết lộ còn khiến khán giả nghi ngờ Lưu Khải Uy đang đùn đẩy trách nhiệm nuôi dạy con gái cho ông bà nội
Theo truyền thông Hoa ngữ, việc công khai tình cảm với Lưu Khải Uy khiến Lý Hiểu Phong phải nhận những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội hay nhận xét so sánh cô với Dương Mịch. Đáp lại, nữ diễn viên giữ thái độ im lặng và chỉ âm thầm xóa đi những bình luận quá khích bên dưới các bài đăng.
Nếu như mới đây Dương Mịch bị Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt thì Lưu Khải Uy cũng tụt dốc không phanh, đánh mất nhiều tài nguyên và hiện đang thất nghiệp. Tình trạng này khiến anh chàng không còn đủ khả năng nuôi bé Tiểu Gạo Nếp, đành đùn đẩy trách nhiệm cho bố mẹ.