Dương Mịch lại bị mắng vô ơn vì phát ngôn của nhà chồng cũ, thị phi kéo đến không ngừng

Lưu Khải Uy và Dương Mịch từng là cặp tình nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ trước khi họ quyết định ly hôn vào cuối năm 2018. Cặp đôi có một cô con gái chung và Lưu Khải Uy giành quyền nuôi con. Cô con gái chung của hai người hiện sống ở Hong Kong cùng cha và ông bà nội.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã ly hôn được 4 năm.

Mới đây, bố chồng cũ của Dương Mịch cũng bất ngờ có những chia sẻ về chuyện gia đình mình. Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy, ông Lưu Đan đã xua tay tỏ ý từ chối trả lời. Sau đó, ông lại giả vờ bối rối, thẳng thừng trả lời không biết khi được hỏi về kế hoạch tương lai và nơi ở hiện tại của Lưu Khải Uy.