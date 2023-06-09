Dương Mịch từng dũng cảm lên tiếng bảo vệ một thí sinh LGBT trong show truyền hình bị bạo lực mạng cách đây 13 năm

Sao quốc tế 09/06/2023 13:35

Netizen đã để lại nhiều lời khen cho sự dũng cảm của Dương Mịch dám lên tiếng bảo vệ người khác.

Dương Mịch được biết tới như một trong những nữ diễn viên độc thân cá tính và quyến rũ nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Sau khi xác nhận ly hôn vào năm 2018, cô tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp và trở thành một trong nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 quyền lực của làng giải trí Trung Quốc.  Không chỉ sở hữu nhan sắc và sự nghiệp đỉnh cao, cô nàng còn có nhân cách vàng qua hành động bảo vệ người khác vào 13 năm trước.

Dương Mịch từng dũng cảm lên tiếng bảo vệ một thí sinh LGBT trong show truyền hình bị bạo lực mạng cách đây 13 năm - Ảnh 1

Vào năm 2010, trong chương trình tuyển chọn tài năng ‘Super Boy’ đã xuất hiện một thí sinh trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Theo đó, thí sinh này có tên Lưu Trứ, là một chàng trai nhưng xuất hiện với giao diện của phái nữ như: để tóc dài màu vàng, trang điểm, mặc váy, thậm chí anh cũng sở hữu giọng hát cao và nhẹ nhàng giống y hệt con gái.

Dương Mịch từng dũng cảm lên tiếng bảo vệ một thí sinh LGBT trong show truyền hình bị bạo lực mạng cách đây 13 năm - Ảnh 2

Chuyện không có gì để nói nếu giám khảo Anne Rose đã nhiều lần cắt ngang phần hát của Lưu Trứ, chất vấn giới tính của anh và cho rằng anh là nữ giả nam để đi thi kiếm sự nổi tiếng. Thậm chí, người này còn yêu cầu anh chọn người lên 'kiểm chứng giới tính' và đòi kiểm tra chứng minh thư của anh ngay trên sóng truyền hình. Được biết, tư tưởng của mọi người về LGBT thời điểm đó còn chưa được cởi mở như hiện tại nên Lưu Trứ đã phải hứng chịu khá nhiều lời ác ý từ phía dư luận.

Dương Mịch từng dũng cảm lên tiếng bảo vệ một thí sinh LGBT trong show truyền hình bị bạo lực mạng cách đây 13 năm - Ảnh 3

Thời điểm đó, Dương Mịch đã đăng một bài viết ủng hộ Lưu Trứ trên Weibo. Cô nàng được cho là một trong số ít những người có tư tưởng tiến bộ ở thời điểm đó. Nữ diễn viên viết: "....Tôi thấy cậu ấy dám đứng trên sân khấu đã là rất giỏi rồi. Tại sao phải khắc nghiệt như thế? Thực sự không cần làm đến mức đó đâu. Bạn đánh giá người khác tức là bạn đang dùng chính thời gian sống của mình để gây tổn thương cho họ đó. Cuộc sống vốn đã rất khó khăn rồi, buông tha cho người ta và cho cả bản thân mình đi."

Dương Mịch từng dũng cảm lên tiếng bảo vệ một thí sinh LGBT trong show truyền hình bị bạo lực mạng cách đây 13 năm - Ảnh 4

Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng trong bài viết của Dương Mịch có một đoạn phù hợp sử dụng trong xã hội ngày nay để chống lại hành vi bạo lực mạng tổn thương người khác: “Khi bạn phê bình người khác, cũng chính là lúc bạn đang sử dụng khoảng thời gian sống mà bạn có để tạo ra những tổn thương cho người khác.”

Dương Mịch từng dũng cảm lên tiếng bảo vệ một thí sinh LGBT trong show truyền hình bị bạo lực mạng cách đây 13 năm - Ảnh 5

Được biết, kể từ sau 13 năm bị bạo lực mạng, Lưu Trứ đã lột xác hoàn toàn với phiên bản sống đúng với bản thân mình trong video đăng tải gần đây. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bài đăng ngày xưa của Dương Mịch được đào lại. Netizen đã để lại nhiều lời khen cho sự dũng cảm của Dương Mịch năm đó khi cô dám đi ngược lại với số đông và bày tỏ tư tưởng hiện đại của mình.

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