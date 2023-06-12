Những ngày qua, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính liên tục thả hint lên sóng khiến dân tình vô cùng hóng đợi. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ được dịp bàn tán xôn xao liên quan đến ‘nữ phụ cũ’ của dự án này.

Theo đó, tạo hình của Viên Băng Nghiên trong trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên bất ngờ được tung ra và nhanh chóng leo lên top 1 hot search Weibo. Trước đó, có thông tin Viên Băng Nghiên đảm nhận vai diễn Đồ Sơn Nhã Nhã trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên nhưng vì ồn ào tiền thuế nên vai diễn này về tay Quách Hiểu Đình .

Nhiều khán giả cho rằng đoàn phim lựa chọn Quách Hiểu Đình thay vì Viên Băng Nghiên là quyết định đúng đắn. Theo đó, ngoại hình của Quách Hiểu Đình vô cùng thần thái và ra nét hồ ly hơn Viên Băng Nghiên.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả của đặt câu hỏi không biết bao giờ Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng và Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan của Viên Băng Nghiên đóng chính mới thoát kiếp nằm kho và được lên sóng. Trước đó, có nhiều thông tin về lịch lên sóng của 2 dự án này gây nhiều tranh cãi liên quan đến nữ chính nhưng cho đến nay vẫn ‘bặt vô âm tín’.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Theo đó, trong bộ phim, Dương Mịch vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng, nàng đại tỷ hồ yêu mạnh nhất của Hồ tộc, với nhan sắc kiêu kỳ xinh đẹp và sức mạnh bất phàm, Hồng Hồng nắm giữ số mệnh tộc Đồ Sơn và có sứ mệnh thống lĩnh toàn bộ liên minh Yêu tộc.

Đại tỷ Hồ tộc cứu được Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) trong một dịp bất ngờ. Từ đó, cả hai luôn đồng hành cùng nhau và dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, sự ngăn cách bởi dòng máu người và yêu khiến cả hai phải đối mặt với trùng trùng nguy hiểm.