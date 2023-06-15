'Nhá hàng' phong cách hoa tiên tử, 'em họ' Dương Mịch xinh xắn ăn đứt Bạch Lộc

Sao quốc tế 15/06/2023 17:25

Tạo hình mới của "em họ" Dương Mịch khiến dân tình mê mẩn vì quá đẹp.

Tham gia cùng La Vân Hi trong bộ phim mới "Trường Nguyệt Tẫn Minh", Bạch Lộc để lại không ít ấn tượng mạnh cho khán giả với nhiều tạo hình xinh đẹp xuất sắc. Kể từ khi phim lên sóng, vai diễn Lê Tô Tô của nàng tiểu hoa này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi vì trông có tiên khí hơn hẳn trước đây. Đặc biệt, trong một phân cảnh ở Cảnh quốc, nữ chính Lê Tô Tô (Bạch Lộc) đã diện một bộ váy hồng nhạt thướt tha kết hợp cùng trâm hoa cài đầu có đính hạt khiến nhiều khán giả nhận xét trông Bạch Lộc giống hệt hoa tiên tử trong tạo hình này. 

'Nhá hàng' phong cách hoa tiên tử, 'em họ' Dương Mịch xinh xắn ăn đứt Bạch Lộc - Ảnh 1

'Nhá hàng' phong cách hoa tiên tử, 'em họ' Dương Mịch xinh xắn ăn đứt Bạch Lộc - Ảnh 2

'Nhá hàng' phong cách hoa tiên tử, 'em họ' Dương Mịch xinh xắn ăn đứt Bạch Lộc - Ảnh 3
Tạo hình được ví như hoa tiên tử của Lê Tô Tô (Bạch Lộc) trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh"

Thế nhưng, mới đây, "em họ" Dương Mịch Chúc Tự Đan cũng vừa "nhá hàng" một bộ ảnh mới với phong cách tương tự khiến người xem không thể rời mắt, tạo tình hoa tiên tử của Bạch Lộc trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh" lại một lần nữa được netizen đem lên bàn cân so sánh. 

'Nhá hàng' phong cách hoa tiên tử, 'em họ' Dương Mịch xinh xắn ăn đứt Bạch Lộc - Ảnh 4'Nhá hàng' phong cách hoa tiên tử, 'em họ' Dương Mịch xinh xắn ăn đứt Bạch Lộc - Ảnh 5

'Nhá hàng' phong cách hoa tiên tử, 'em họ' Dương Mịch xinh xắn ăn đứt Bạch Lộc - Ảnh 6
Tạo hình mới của Chúc Tự Đan khiến dân tình mê mẩn vì quá đẹp

Trong loạt ảnh được Chúc Tự Đan chia sẻ, có thể thấy cô nàng diện bộ cổ trang khá giản dị, tóc buông xõa và gắn phụ kiện đơn giản. Ngay khi đăng tải, nhiều dân nhiều dân mạng đã không khỏi xuýt xoa vì quá đẹp. Trông cô nàng giống hệt một tiên tử hoa vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, thanh nhã.

'Nhá hàng' phong cách hoa tiên tử, 'em họ' Dương Mịch xinh xắn ăn đứt Bạch Lộc - Ảnh 7
Cùng tạo hình hoa tiên tử, Bạch Lộc - Chúc Tự Đan nhận được vô số lời khen ngợi về nhan sắc và thần thái thoát tục

Có thể thấy, dù diện trang phục khác kiểu dáng và màu sắc nhưng với tạo hình hoa tiên tử, Bạch Lộc và Chúc Tự Đan đều nhận được vô số lời khen ngợi về nhan sắc và thần thái. Có ý kiến cho rằng tạo hình của cả hai đều xứng danh hoa tiên tử, nhan sắc "một chín một mười" khó phân thắng bại. 

'Nhá hàng' phong cách hoa tiên tử, 'em họ' Dương Mịch xinh xắn ăn đứt Bạch Lộc - Ảnh 8

'Nhá hàng' phong cách hoa tiên tử, 'em họ' Dương Mịch xinh xắn ăn đứt Bạch Lộc - Ảnh 9
Có diễn xuất tốt, nhan sắc xinh đẹp nhưng Chúc Tự Đan vẫn không được "nâng đỡ", loay hoay tìm chổ đứng trên màn ảnh Hoa ngữ 

Chúc Tự Đan bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ khi bắt đầu học khiêu vũ năm 6 tuổi, được mời quay quảng cáo lúc đang đi mua sắm trên phố cùng mẹ năm 18 tuổi và chính thức gia nhập vào giới giải trí Cbiz khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương. Mặc dù có nhan sắc xinh đẹp cùng đời tư trong sạch, nhưng tên tuổi của nàng hoa khôi này chưa thực sự để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả. Chúc Tự Đan được biết đến nhiều nhờ vai phản diện Chu Chỉ Nhược trong "Tân Ỷ thiên đồ long ký" (2019), tuy nhiên tuổi của cô dần bị lu mờ giữa những tiểu hoa đỉnh lưu hiện tại.   

 

 

 

 

 

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