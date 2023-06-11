Tiểu hoa 90 trong mắt netizen: Nhiệt Ba chỉ nên đi thảm đỏ, Bạch Lộc xuất sắc chuyển mình

Sao quốc tế 11/06/2023 14:49

Với diễn xuất trong thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba được netizen nhận xét chỉ nên đi thảm đỏ.

Châu Đông Vũ là ngôi sao 9x duy nhất đã trở thành Tam kim Ảnh hậu của điện ảnh Hoa ngữ (ba giải thưởng lớn của điện ảnh, gồm Kim Kê, Kim Mã và Kim Tượng). Những bộ phim của nữ diễn viên đều thoả mãn cả giới chuyên môn lẫn khán giả: Thất Nguyệt Và An Sinh, Chúng Ta Của Sau Này, Em Của Thời Niên Thiếu... 

Tiểu hoa 90 trong mắt netizen: Nhiệt Ba chỉ nên đi thảm đỏ, Bạch Lộc xuất sắc chuyển mình - Ảnh 1
Tam Kim Ảnh Hậu trẻ nhất trong lịch sử, Châu Đông Vũ sớm đã ở một đẳng cấp khác so với lứa tiểu hoa 90. 

Châu Đông Vũ tuy thuộc lứa tiểu hoa 90 nhưng đã tiến xa trong sự nghiệp, "out trình" hoàn toàn các đồng nghiệp khác. Nữ diễn viên sớm dành được 3 giải thưởng danh giá là Kim Mã, Kim Kê, Kim Tượng khi vừa tròn 30 tuổi và được coi là Ảnh hậu trẻ nhất màn ảnh Hoa ngữ. 

Tiểu hoa 90 trong mắt netizen: Nhiệt Ba chỉ nên đi thảm đỏ, Bạch Lộc xuất sắc chuyển mình - Ảnh 2
Dương Tử được đánh giá cao ở diễn xuất. 

Dương Tử được nhận xét là có thực tích cao với loạt phim hot như Hương Mật Tựa Khói Sương, Trầm Vụn Hương Phai. Nữ diễn viên cũng có quốc dân độ ổn khi là gương mặt quen thuộc của phần đông khán giả yêu thích phim ảnh. Tuy nhiên, tài nguyên thời trang của cô lại không được đánh giá cao.

Tiểu hoa 90 trong mắt netizen: Nhiệt Ba chỉ nên đi thảm đỏ, Bạch Lộc xuất sắc chuyển mình - Ảnh 3
Trái với Dương Tử, Nhiệt Ba lại chỉ được đánh gái cao về nhan sắc. 

Nhờ gương mặt xuất sắc, thần thái sang chảnh mà Địch Lệ Nhiệt Ba là "con cưng" của các nhãn hàng xa xỉ, cao cấp. Ngược lại, các tác phẩm của nữ diễn viên lại không được đánh giá cao, chưa từng có phim bạo, cộng thêm việc vướng scandal mang bầu nên danh tiếng bị ảnh hưởng. Netizen cho rằng mỹ nhân Tân Cương chỉ nên đi thảm đỏ và hút fan nhờ tạo hình. 

Tiểu hoa 90 trong mắt netizen: Nhiệt Ba chỉ nên đi thảm đỏ, Bạch Lộc xuất sắc chuyển mình - Ảnh 4
Bạch giờ đây đã ngồi chung mâm với Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Bạch Lộc có cú chuyển mình vượt ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ. Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, cái tên Bạch Lộc đã một bước thăng tiến. Cô nàng được mệnh danh là hoàng hậu douyin, bộ phim nào đóng cũng có đề tài thảo luận cao. Xét về tài nguyên, đoàn đội đều thuộc hàng top, mặc dù nói là đang ở thế "phi thăng" đợi bạo nhưng nhìn thực tế thì đã không thể bạo hơn nữa. 

Tiểu hoa 90 trong mắt netizen: Nhiệt Ba chỉ nên đi thảm đỏ, Bạch Lộc xuất sắc chuyển mình - Ảnh 5
Mỹ nữ 4000 năm luôn không được đánh giá cao về mặt diễn xuất.

Cúc Tịnh Y được biết đến nhờ nhan sắc hơn là khả năng diễn xuất. Xuất thân là idol nên nhiều người cho rằng cô thích hợp làm hot girl mạng hơn là diễn viên. Cô gái yêu thích bởi phong cách thời trang, cách make up. Cả hai thường dính thị phi, ồn ào trên mạng xã hội. 

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Châu Đông Vũ Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba tiểu hoa 90

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