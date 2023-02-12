Chúc Tự Đan trong Vũ Canh Kỷ được khen như từ trong bản hoạt hình bước ra đời thực vì một điểm?

Sao quốc tế 12/02/2023 09:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Chúc Tự Đan trên phim trường Vũ Canh Kỷ. Đa số người xem đều cho rằng nữ diễn viên như từ trong bản hoạt hình bước ra đời thực.

Chúc Tự Đan được biết đến với danh xưng "gà cưng" của Dương Mịch vì thường xuyên được nàng tiểu hoa hỗ trợ, nâng đỡ hết lòng. Hiện tại, cô đang tất bật ở phim trường Vũ Canh Kỷ do Nhậm Gia Luân và Hình Phi đóng chính.

Chúc Tự Đan trong Vũ Canh Kỷ được khen như từ trong bản hoạt hình bước ra đời thực vì một điểm? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Chúc Tự Đan trên phim trường Vũ Canh Kỷ. Theo đó, trong loạt ảnh tạo hình nhân vật A Lam, Chúc Tự Đan được khen xinh đẹp vì có vẻ ngoài giống với nhân vật trong bản phim hoạt hình gốc. Gương mặt thanh tú cùng cách trang điểm, làm tóc của Chúc Tự Đan chiếm cảm tình của khán giả. Đa số người xem đều cho rằng nữ diễn viên như từ trong bản hoạt hình bước ra đời thực, đặc biệt là kiểu tóc.

Chúc Tự Đan trong Vũ Canh Kỷ được khen như từ trong bản hoạt hình bước ra đời thực vì một điểm? - Ảnh 2Chúc Tự Đan trong Vũ Canh Kỷ được khen như từ trong bản hoạt hình bước ra đời thực vì một điểm? - Ảnh 3Chúc Tự Đan trong Vũ Canh Kỷ được khen như từ trong bản hoạt hình bước ra đời thực vì một điểm? - Ảnh 4Chúc Tự Đan trong Vũ Canh Kỷ được khen như từ trong bản hoạt hình bước ra đời thực vì một điểm? - Ảnh 5

Với Vũ Canh Kỷ, Chúc Tự Đan có dịp hợp tác cùng Nhậm Gia Luân và Hình Phi. Tuy không đóng vai nữ chính nhưng Chúc Tự Đan vẫn được đánh giá rất cao. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng Chúc Tự Đan diễn tốt và có hào quang nữ chính hơn Hình Phi. Nếu Hình Phi cứ nhạt nhòa như những dự án trước, rất có khả năng cô bị Chúc Tự Đan vượt mặt trong Vũ Canh Kỷ.

Chúc Tự Đan trong Vũ Canh Kỷ được khen như từ trong bản hoạt hình bước ra đời thực vì một điểm? - Ảnh 6

Vũ Canh Kỷ có nội dung kể về câu chuyện vương tử Nhân tộc Vũ Canh (Nhậm Gia Luân) sau khi nước mất nhà tan, lưu lạc trở thành nô bộc nhưng vẫn không quên ý niệm ban đầu báo thù cho phụ mẫu và Nhân tộc. Dưới sức ép của Thần tộc, Vũ Canh đã vươn lên để dẫn dắt đồng bào Nhân tộc phản kháng, kế nghiệp di nguyện của tiên vương.

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