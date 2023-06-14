10 bộ phim Hoa ngữ đạt 10 tỷ lượt xem nhanh nhất, Dương Mịch bị Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt

Dương Mịch tuy đứng đầu bản xếp hạng nhưng lại bị Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa.
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Mới đây trang Yunhe của Trung Quốc đã công bố 12 bộ phim truyền hình dài tập có lượng người xem vượt 10 tỷ nhanh nhất. Không ngoài dự đoán, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch,... đều góp mặt trong danh sách.
Tác phẩm có lượng truy cập cao nhất là Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa của Dương Mịch - Triệu Hựu Đình. Phim đạt mốc 10 tỷ lượt xem sau 30 ngày lên sóng. Đây là một trong những bộ cổ trang hot nhất hè năm 2017, đưa tên tuổi Dương Mịch tiến một bước xa so với loạt tiểu hoa cùng lứa.
Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân đã xuất sắc về vị trí thứ 2. Bộ phim đã giúp Lâm Canh Tân một bước vụt thành ngôi sao được nhiều đạo diễn săn đón, đồng thời khẳng định khả năng diễn xuất linh động, tự nhiên của Triệu Lệ Dĩnh.
Một bộ khác cũng có lượng xem khủng được nhắc tới là Minh Lan Truyện. Đây chính là bộ phim "se duyên" cho nàng tiểu hoa Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ Phùng Thiệu Phong. Nó hay đến nỗi khi được chiếu lại vẫn có lượt xem cao ngất.
Các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh tuy không đứng đầu danh sách này thế nhưng nữ diễn viên lại có đến 2 tác phẩm xuất hiện trong BXH với thứ hạng áp đảo. Bên cạnh đó, Dương Tử cũng góp mặt với 2 tác phẩm là Cá Mực Hầm Mật và Hương Mật Tựa Khói Sương. Có thể nói, nữ diễn viên cũng khẳng định thực lực và lưu lượng không phải dạng vừa của top đầu tiểu hoa 90.
Gần đây, Dương Mịch không có quá nhiều tác phẩm bạo, sự nghiệp của Dương Mịch đang bị Triệu Lệ Dĩnh ngày một bỏ xa. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang đứng trước cơ hội trở thành Thị hậu thì Dương Mịch lại bị gắn mác nữ hoàng phim rác.
Top phim có 10 tỷ lượt xem nhanh nhất:
1. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa
2. Sở Kiều Truyện
3. Minh Lan Truyện
4. Trạch Thiên Ký
5. Cuồng Phong
6. Khánh Dư Niên
7. Diên Hy Công Lược
8. Hương Mật Tựa Khói Sương
9. Vòng Quay Tình Yêu
10. Cá Mực Hầm Mật