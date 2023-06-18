Hé lộ cuộc sống trong tù của trùm giải trí Châu Trác Hoa: 'Tôi không hút thuốc, uống rượu nữa và siêng năng tập thể dục mỗi ngày'

Bức thư tỷ phú sòng bạc, trùm giải trí Châu Trác Hoa viết cho đồng nghiệp thân thiết sau khi ngồi tù gây xôn xao dư luận.

Vào ngày 17/6, trang HK01 đăng tải bức thư tỷ phú sòng bạc, trùm giải trí Châu Trác Hoa viết cho đồng nghiệp thân thiết sau khi ngồi tù. Lá thư tay khoảng 500 chữ với những lời tâm sự của Châu Trác Hoa. Anh hiện đã thích nghi với môi trường trại giam. Trong thư trùm sòng bạc Macau khẳng định bản thân chưa từng trục lợi cá nhân. Anh xin lỗi đồng nghiệp ở tập đoàn Suncity vì đã làm ảnh hưởng đến họ. Châu Trác Hoa cảm thấy có lỗi khi không thể trả lương cho 1.197 nhân viên. Cuối cùng, tỷ phú Hong Kong cam kết cải tạo tốt để sớm được về với gia đình. "Tôi không hút thuốc, uống rượu nữa và siêng năng tập thể dục mỗi ngày. Tôi cũng làm bạn với sách, học ngồi thiền. Tôi vừa đón sinh nhật lần thứ 2 trong tù. Không còn những bữa tiệc hoành tráng của trước đây nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp vì vẫn nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, đồng nghiệp bên ngoài", Châu Trác Hoa chia sẻ.

Trước đó, tỷ phú từng bi quan, bức xúc với bản án nhưng hiện tại anh chấp nhận bước vào cuộc sống thứ 2. Châu Trác Hoa cho biết sức khỏe, tinh thần của anh rất tốt, sống lành mạnh hơn trước đây.

Tại phiên tòa chung thẩm hồi đầu tháng 1, Châu Trác Hoa bị phán quyết 18 năm tù giam cho các tội danh như thành lập tập đoàn phạm tội, tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo, rửa tiền. Viện kiểm sát Macau SAR còn yêu cầu tỷ phú và 6 đồng phạm khác bồi thường tổng số tiền 8,26 tỷ HKD (hơn 1 tỷ USD) cho chính quyền đặc khu hành chính Macau. Ban đầu, Châu Trác Hoa dự tính kháng cáo. Tuy nhiên, thẩm phán cho biết đây là bản án đã giảm nhẹ, nếu tỷ phú vẫn kiên quyết không chấp nhận tội trạng, anh sẽ nhận thêm hình phạt bổ sung 3,5 năm. Vì vậy, Châu Trác Hoa từ bỏ việc thay đổi phán quyết. Châu Trác Hoa sinh năm 1974, là doanh nhân nổi tiếng Hong Kong. Trước khi vướng vòng lao lý, ông là chủ tập đoàn Suncity và nhiều sòng bài lớn tại Trung Quốc. Ngoài ra, Châu Trác Hoa còn đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh với Operation Mekong, The White Storm. Vì vậy, Châu Trác Hoa có mối liên hệ với các ngôi sao lớn trong ngành giải trí, còn được gọi là "ông trùm giới giải trí Hong Kong". Anh từng có cuộc tình ngoài luồng hôn nhân tai tiếng với nữ diễn viên Liêu Bích Lệ.

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