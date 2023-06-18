'Minh tinh sexy nhất Đài Loan' Lâm Chí Linh diện bikini trên sóng truyền hình, sắc vóc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Theo QQ, hình thể bốc lửa với chiều cao 1,73 m, thần thái thanh lịch, dịu dàng từng là "thương hiệu" giúp Lâm Chí Linh làm nên tên tuổi và cũng là yếu tố biến nữ diễn viên trở thành cái tên được nhiều thương hiệu yêu thích, săn đón trong showbiz Trung Quốc. Với điểm mạnh ngoại hình, Lâm Chí Linh thường xuất hiện trong những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo để khoe triệt để vóc dáng gợi cảm của mình.

Mới đây, trang Sohu đưa tin, hình ảnh Lâm Chí Linh mặc bikini khi thực hiện thử thách dưới nước trong show truyền hình Hoa dạng tỷ tỷ vào năm 2015 được khán giả chia sẻ lại trên mạng xã hội Weibo. Diện bikini hai mảnh, siêu mẫu xứ Đài khoe trọn đường cong hình thể với vòng một căng đầy, vòng eo thon và đôi chân dài thẳng tắp ở tuổi 41 khi đó. Hình ảnh thu hút hơn 180.000 lượt xem.

Ở tuổi 49, đã trải qua một lần sinh nở, Lâm Chí Linh hiện tại vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nuột nà. Theo siêu mẫu, cô từng gặp rất nhiều vấn đề về ngoại hình, mất dáng đẹp sau khi sinh con. Nữ nghệ sĩ bị chảy xệ da, lưng gù, vòng 2 không còn săn chắc và nhô về phía trước. Để lấy lại vóc dáng như thời son rỗi, Lâm Chí Linh mất hơn một năm luyện tập thể thao, duy trì chế độ ăn kiêng lành mạnh nhưng vẫn giàu dinh dưỡng. Không chỉ vậy, cô còn phải cậy nhờ đến nhiều công nghệ làm đẹp không xâm lấn để định hình và phục hồi hình thể.

Lâm Chí Linh từng là người mẫu được săn đón và trả cát-xê cao nhất Đài Loan, Trung Quốc một thời. Nữ nghệ sĩ không chỉ có vóc dáng nổi bật, mà còn được yêu thích nhờ tài ứng biến thông minh, học vấn cao. Dù cô vướng một số lùm xùm thị phi, Lâm Chí Linh vẫn là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai, thường xuyên lọt vào top mỹ nhân đẹp nhất trong các bảng bình chọn trên diễn đàn như Hupu, Douban.

Tuy nhiên, gần đây, trên show của MC Thái Vĩnh Khang, Lâm Chí Linh chia sẻ quyết định nghỉ hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên cho biết hiện tại cô dành hết thời gian để chăm sóc con trai nhỏ tuổi và mẹ đang ốm nặng. Mẹ của Lâm Chí Linh hiện tại không thể nhớ được cô. Ông xã Akira cũng đã tới Đài Loan để cùng Lâm Chí Linh chăm sóc mẹ.

Lâm Chí Linh kết hôn với nam ca sĩ Nhật Bản Akira năm 2018. Sau đó, vợ chồng cô gặp khó khăn trong quá trình mang thai, sinh con. Lâm Chí Linh từng đông lạnh trứng, nhưng cô phải trải qua nhiều lần thụ tinh ống nghiệm mới thành công. Nữ người mẫu sinh con trai vào đầu năm 2022.