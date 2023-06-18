Loạt ảnh cưới của Song Hye Kyo và Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' trở lại bởi vì lý do này

Cụ thể, hàng loạt hình ảnh của nữ diễn viên Song Hye Kyo trong tạo hình cô dâu đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Cô đẹp nức nở trong bộ váy cưới trắng, cầm bó hoa và niềm nở đứng cạnh "phu quân" của mình, không ai khác ngoài Huỳnh Hiểu Minh. Sau 12 tiếng, chủ đề "ảnh cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Song Hye Kyo" đã thu về trên 36 triệu lượt truy cập, bàn tán của fan trên mạng xã hội.

Mới đây, từ khoá “ Huỳnh Hiểu Minh và Song Hye Kyo từng đóng cặp đôi" leo lên Top 1 hot search (xu hướng tìm kiếm) của nền tảng Weibo với gần 40 triệu lượt đọc trong ngày.

Đây thực chất là những hình ảnh trích ra từ phim Chuyến Tàu Định Mệnh của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Nội dung phim lấy cảm hứng từ một vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc năm 1949 khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Trong đó, Song Hye Kyo đóng vai Chu Uyển Phân - nàng tiểu thư nhà giàu yêu nam chính Lôi Nghĩa Phương (Huỳnh Hiểu Minh), và anh cũng thế.

Năm đó, Song Hye Kyo và Huỳnh Hiểu Minh được xem là cặp đôi nhan sắc bùng nổ của phim. Tuy có xuất thân khác nhau nhưng 2 ngôi sao đều hợp vai vợ chồng đến lạ, có nhiều hình ảnh "gây sốt" từ phim ra ngoài đời. Đây cũng là một trong những phim hiếm hoi mà Song Hye Kyo diện váy cưới.

Thời điểm đó, trong lần đầu hợp tác, Huỳnh Hiểu Minh đã hết lời khen ngợi bạn diễn Hàn Quốc Song Hye Kyo. Tài tử Trung Quốc miêu tả mỹ nhân xứ kim chi là người dịu dàng. Anh cũng đồng ý khi một phóng viên gọi Song Hye Kyo là người phụ nữ đẹp nhất châu Á. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự cố gắng, cống hiến của Song Hye Kyo khi cô tham gia một tác phẩm nói tiếng Trung Quốc.

Đầu năm nay, “The Glory" của Song Hye Kyo phát hành trên nền tảng trực tuyến cũng gây sốt ở Trung Quốc. Có thể thấy, hàng chục năm qua, Song Hye Kyo vẫn giành được tình cảm đặc biệt, sự “ưu ái" từ khán giả xứ Trung.