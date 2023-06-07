Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng

Sao quốc tế 07/06/2023 15:36

Sau ly hôn, đời tư của Huỳnh Hiểu Minh luôn là tâm điểm chú ý.

Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, cánh ký giả đã vô tình bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh và một cô gái sở hữu vẻ bề ngoài đầy nóng bỏng xuất hiện tại hộp đêm. Khi có mặt ở đây, nam diễn viên đội mũ bóng chày và ăn vận giản dị, kín đáo còn cô nàng đi bên cạnh tự tin diện áo hai dây phô trọn thân hình gợi cảm. 

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng - Ảnh 1
Hậu ly hôn Angela Baby, đời tư của Huỳnh Hiểu Minh rất được chú ý. 

Cả hai được cho là đã hưởng thụ khoảng thời gian tại nơi này đến nửa đêm, sau đó mới cùng nhau lên xe di chuyển đến địa điểm khác. Nhiều khán giả bình luận "gu" của Huỳnh Hiểu Minh không hề thay đổi, cô gái anh đang hẹn hò khá giống vợ cũ anh - Angelababy.

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng - Ảnh 2
Huỳnh Hiểu Minh liên tục có tình mới sau ly hôn Angela Baby. 
Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng - Ảnh 3
Cô gái có vóc dáng khá giống Angela Baby, nhiều khán giả cho rằng đây là Triệu Sĩ Cẩn.

Trước tin đồn có người yêu mới, Huỳnh Hiểu Minh chưa lên tiếng. Anh được cho là đã chia tay doanh nhân Diệp Kha sau thời gian hẹn hò và lập tức thay người mới. Gần đây, một số tin đồn cho hay Huỳnh Hiểu Minh sẽ tiếp tục tham gia Nhà hàng Trung Hoa mùa 7.

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng hầu hết tình mới của Huỳnh Hiểu Minh đều có dáng dấp giống vợ cũ Angela Baby.

 Triệu Sĩ Cẩn sống kín tiếng. Trang cá nhân của cô khá ít bài đăng và hiện chỉ có khoảng 14.000 người theo dõi. Hình ảnh đáng chú ý nhất của Triệu Sĩ Cẩn là khoảnh khắc chụp chung với Angelababy tại sự kiện thời trang do Dior tổ chức năm 2018.

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng - Ảnh 5
Cô gái được cho là bạn gái mới Huỳnh Hiểu Minh sau khi chia tay Diệp Kha. 

Theo Sohu, mối quan hệ giữa Triệu Sĩ Cẩn và Huỳnh Hiểu Minh dường như bắt đầu được vài tháng. Trước đó, nam diễn viên hẹn hò người mẫu Diệp Kha nhưng không công khai. Đầu năm nay, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha được đưa tin vẫn tốt đẹp. Với động thái mới này, tài tử được cho là đã âm thầm chia tay Diệp Kha.

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng - Ảnh 6
Huỳnh Hiểu Minh chưa bao giờ lên tiếng về tin đồn tình ái kể từ sau ly hôn. 
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Nữ người mẫu liên tục đăng tải trạng thái buồn bã trong khi Huỳnh Hiểu Minh mới đây bị bắt gặp hẹn hò tình mới.

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Từ khóa:   hoa ngu sao Cbiz Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby Triệu Sĩ Cần

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