Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng

Sau ly hôn, đời tư của Huỳnh Hiểu Minh luôn là tâm điểm chú ý.
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Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, cánh ký giả đã vô tình bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh và một cô gái sở hữu vẻ bề ngoài đầy nóng bỏng xuất hiện tại hộp đêm. Khi có mặt ở đây, nam diễn viên đội mũ bóng chày và ăn vận giản dị, kín đáo còn cô nàng đi bên cạnh tự tin diện áo hai dây phô trọn thân hình gợi cảm.
Cả hai được cho là đã hưởng thụ khoảng thời gian tại nơi này đến nửa đêm, sau đó mới cùng nhau lên xe di chuyển đến địa điểm khác. Nhiều khán giả bình luận "gu" của Huỳnh Hiểu Minh không hề thay đổi, cô gái anh đang hẹn hò khá giống vợ cũ anh - Angelababy.
Trước tin đồn có người yêu mới, Huỳnh Hiểu Minh chưa lên tiếng. Anh được cho là đã chia tay doanh nhân Diệp Kha sau thời gian hẹn hò và lập tức thay người mới. Gần đây, một số tin đồn cho hay Huỳnh Hiểu Minh sẽ tiếp tục tham gia Nhà hàng Trung Hoa mùa 7.
Triệu Sĩ Cẩn sống kín tiếng. Trang cá nhân của cô khá ít bài đăng và hiện chỉ có khoảng 14.000 người theo dõi. Hình ảnh đáng chú ý nhất của Triệu Sĩ Cẩn là khoảnh khắc chụp chung với Angelababy tại sự kiện thời trang do Dior tổ chức năm 2018.
Theo Sohu, mối quan hệ giữa Triệu Sĩ Cẩn và Huỳnh Hiểu Minh dường như bắt đầu được vài tháng. Trước đó, nam diễn viên hẹn hò người mẫu Diệp Kha nhưng không công khai. Đầu năm nay, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha được đưa tin vẫn tốt đẹp. Với động thái mới này, tài tử được cho là đã âm thầm chia tay Diệp Kha.