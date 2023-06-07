Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng

Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, cánh ký giả đã vô tình bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh và một cô gái sở hữu vẻ bề ngoài đầy nóng bỏng xuất hiện tại hộp đêm. Khi có mặt ở đây, nam diễn viên đội mũ bóng chày và ăn vận giản dị, kín đáo còn cô nàng đi bên cạnh tự tin diện áo hai dây phô trọn thân hình gợi cảm.

Hậu ly hôn Angela Baby, đời tư của Huỳnh Hiểu Minh rất được chú ý.

Cả hai được cho là đã hưởng thụ khoảng thời gian tại nơi này đến nửa đêm, sau đó mới cùng nhau lên xe di chuyển đến địa điểm khác. Nhiều khán giả bình luận "gu" của Huỳnh Hiểu Minh không hề thay đổi, cô gái anh đang hẹn hò khá giống vợ cũ anh - Angelababy.