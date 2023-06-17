Loạt ảnh chưa chỉnh sửa của Huỳnh Hiểu Minh ở độ tuổi U50 khiến dân tình 'sốc nặng'

Sao quốc tế 17/06/2023 19:44

Mới đây, hình ảnh không qua công nghệ chỉnh sửa của Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Vào ngày 16/6, Sohu đưa tin đài truyền hình trung ương CCTV6 tung video ghi lại khoảnh khắc trên thảm đỏ của nghệ sĩ Trung Quốc tại Liên hoan phim Thượng Hải lần thứ 25. Đáng chú ý, ngoại hình của Huỳnh Hiểu Minh nhận nhiều lời khen vì nổi bật giữa dàn sao nam.

Nam diễn viên được nhận xét phong độ, điển trai với làn da căng mịn ở tuổi 46. Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa liên quan đến ngoại hình tuổi trung niên của Huỳnh Hiểu Minh là chủ đề bàn luận hot.

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa của Huỳnh Hiểu Minh ở độ tuổi U50 khiến dân tình 'sốc nặng' - Ảnh 1Loạt ảnh chưa chỉnh sửa của Huỳnh Hiểu Minh ở độ tuổi U50 khiến dân tình 'sốc nặng' - Ảnh 2

Nói về ngoại hình của "giáo chủ" Huỳnh Hiểu Minh, khán giả Trung Quốc nhận xét nam diễn viên từng dầu (từ chỉ người có hành động quá lố, tự luyến) nhưng chưa từng xấu. Thời là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và chập chững vào showbiz từ năm 2 đại học, Huỳnh Hiểu Minh có vẻ ngoài thư sinh, điển trai.

Bước sang những năm 2000, với sự lên ngôi của dòng phim ngôn tình thần tượng, Huỳnh Hiểu Minh xây dựng cho mình hình ảnh lãng tử, soái ca lịch lãm. Đây cũng là giai đoạn nam diễn viên vướng tin phẫu thuật thẩm mỹ khi gương mặt bất ngờ thon gọn và có cằm chẻ. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh phủ nhận và cho biết sự biến đổi ngoại hình của anh đều đến từ việc giảm cân.

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa của Huỳnh Hiểu Minh ở độ tuổi U50 khiến dân tình 'sốc nặng' - Ảnh 3Loạt ảnh chưa chỉnh sửa của Huỳnh Hiểu Minh ở độ tuổi U50 khiến dân tình 'sốc nặng' - Ảnh 4

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977. Anh là tài tử thuộc thế hệ 7X nổi danh của showbiz Hoa ngữ. Nam diễn viên được biết đến với các phim Thần điêu đại hiệp, Lộc đỉnh ký, Bến Thượng Hải, Bong bóng mùa hè, Bạch phát ma nữ, Bên kia tóc mai không phải hải đường hồng... Ngoài vai trò diễn viên, Huỳnh Hiểu Minh còn là doanh nhân giỏi. Anh hiện làm chủ hoặc nắm giữ cổ phần của 44 công ty đa lĩnh vực. Sao nam ước tính sở hữu khối tài sản ròng lên đến 5 tỷ NDT (786 triệu USD).

Về đời tư, Huỳnh Hiểu Minh công bố ly hôn Angelababy vào đầu năm 2022. Sau đó, anh hẹn hò người mẫu Diệp Kha nhưng sớm chia tay. Hiện tại, tài tử qua lại với cựu diễn viên Triệu Sĩ Cẩn.

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng

Sau ly hôn, đời tư của Huỳnh Hiểu Minh luôn là tâm điểm chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ sao châu á phim của Huỳnh Hiểu Minh vẻ ngoài của Huỳnh Hiểu Minh

TIN LIÊN QUAN

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm cùng cô gái lạ nóng bỏng

Bất ngờ rộ tin Angela Baby có 'tình mới' sau 1 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí còn sống chung nhà

Bất ngờ rộ tin Angela Baby có 'tình mới' sau 1 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí còn sống chung nhà

Diệp Kha trách móc, đau khổ sau khi bị Huỳnh Hiểu Minh 'đá'

Diệp Kha trách móc, đau khổ sau khi bị Huỳnh Hiểu Minh 'đá'

Những lần sao Hoa ngữ thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' tại phim trường: Lưu Đức Hoa gãy xương sống, Huỳnh Hiểu Minh ngã từ tầng 3 xuống

Những lần sao Hoa ngữ thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' tại phim trường: Lưu Đức Hoa gãy xương sống, Huỳnh Hiểu Minh ngã từ tầng 3 xuống

Chỉ một động này đủ để chứng minh Huỳnh Hiểu Minh không hề 'cắm sừng' Angela Baby như lời đồn

Chỉ một động này đủ để chứng minh Huỳnh Hiểu Minh không hề 'cắm sừng' Angela Baby như lời đồn

Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới?

Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới?

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu