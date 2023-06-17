Nam diễn viên được nhận xét phong độ, điển trai với làn da căng mịn ở tuổi 46. Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa liên quan đến ngoại hình tuổi trung niên của Huỳnh Hiểu Minh là chủ đề bàn luận hot.

Vào ngày 16/6, Sohu đưa tin đài truyền hình trung ương CCTV6 tung video ghi lại khoảnh khắc trên thảm đỏ của nghệ sĩ Trung Quốc tại Liên hoan phim Thượng Hải lần thứ 25. Đáng chú ý, ngoại hình của Huỳnh Hiểu Minh nhận nhiều lời khen vì nổi bật giữa dàn sao nam.

Nói về ngoại hình của "giáo chủ" Huỳnh Hiểu Minh, khán giả Trung Quốc nhận xét nam diễn viên từng dầu (từ chỉ người có hành động quá lố, tự luyến) nhưng chưa từng xấu. Thời là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và chập chững vào showbiz từ năm 2 đại học, Huỳnh Hiểu Minh có vẻ ngoài thư sinh, điển trai.

Bước sang những năm 2000, với sự lên ngôi của dòng phim ngôn tình thần tượng, Huỳnh Hiểu Minh xây dựng cho mình hình ảnh lãng tử, soái ca lịch lãm. Đây cũng là giai đoạn nam diễn viên vướng tin phẫu thuật thẩm mỹ khi gương mặt bất ngờ thon gọn và có cằm chẻ. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh phủ nhận và cho biết sự biến đổi ngoại hình của anh đều đến từ việc giảm cân.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977. Anh là tài tử thuộc thế hệ 7X nổi danh của showbiz Hoa ngữ. Nam diễn viên được biết đến với các phim Thần điêu đại hiệp, Lộc đỉnh ký, Bến Thượng Hải, Bong bóng mùa hè, Bạch phát ma nữ, Bên kia tóc mai không phải hải đường hồng... Ngoài vai trò diễn viên, Huỳnh Hiểu Minh còn là doanh nhân giỏi. Anh hiện làm chủ hoặc nắm giữ cổ phần của 44 công ty đa lĩnh vực. Sao nam ước tính sở hữu khối tài sản ròng lên đến 5 tỷ NDT (786 triệu USD).

Về đời tư, Huỳnh Hiểu Minh công bố ly hôn Angelababy vào đầu năm 2022. Sau đó, anh hẹn hò người mẫu Diệp Kha nhưng sớm chia tay. Hiện tại, tài tử qua lại với cựu diễn viên Triệu Sĩ Cẩn.