Lý do 'Trùm giải trí Hong Kong' Hướng Hoa Cường cho con dâu quản lý tài sản thừa kế

Hướng Hoa Cường - trùm giải trí Hong Kong đã thông báo để lại toàn bộ châu báu, trang sức đắt giá của mình cho con dâu Quách Bích Đình và hai cháu nội.

Trang HK01 đưa tin, Hướng Hoa Cường - trùm giải trí Hong Kong thông báo để lại toàn bộ châu báu, trang sức đắt giá của mình cho con dâu Quách Bích Đình và hai cháu nội. Ông hy vọng con cháu thừa kế và sử dụng những món đồ giá trị một cách hợp lý, có ý nghĩa. Cụ thể, sau khi Hướng Tả vướng bê bối ngoại tình, thái độ của vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam đối với Quách Bích Đình cũng thay đổi. Cô được cha mẹ chồng yêu thương, trao quyền quản lý và thừa kế nhiều tài sản của gia đình. Điều này cho thấy địa vị và sự tín nhiệm của Quách Bích Đình trong gia đình trùm showbiz Hong Kong đã tăng lên đáng kể.

Trước đó, vào đầu tháng 1, bà Trần Lam cho biết đã phân chia tài sản cho con cháu trong nhà. Phần lớn sẽ thuộc về các cháu, một phần chia cho hai con trai Hướng Tả và Hướng Hữu. Một phần khác sẽ thuộc về vợ chồng Quách Bích Đình. Nhằm bảo vệ quyền lợi của con dâu Quách Bích Đình, đồng thời cũng để con trai hành động đúng đắn, không tiêu hoang cho thú vui sa đọa, bà Trần Lam ra điều kiện, nếu Hướng Tả làm điều có lỗi với con dâu, Quách Bích Đình sẽ có quyền quyết định với phần tài sản này. Hướng Tả được biết đến là người trăng hoa, thích ăn chơi.

Trước đó, Quách Bích Đình không có tiếng nói trong gia đình trùm giải trí Hong Kong. Cô không được nắm quyền tài sản chung của vợ chồng. Năm 2020, Hướng Hoa Cường - Trần Lam mua 4 bất động sản để tặng cho con trai và con dâu sau khi nhà đón cháu nhưng Quách Bích Đình không được đứng tên. Vợ chồng Hướng Hoa Cường dùng danh nghĩa công ty của mình để thực hiện giao dịch, chỉ đưa chìa khóa nhà cho các con vào sống. Quách Bích Đình và Hướng Tả kết hôn vào tháng 9/2019. Họ nên duyên sau khi tham show truyền hình thực tế. Quách Bích Đình cũng là con dâu được bà Trần Lam lựa chọn vì ngoại hình xinh đẹp, sự nghiệp không điều tiếng, tính cách dịu dàng và hiền lành. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên sinh lần lượt một gái, một trai. Tháng 7/2022, hôn nhân của Quách Bích Đình gặp sóng gió khi Hướng Tả lộ ảnh ngoại tình. Anh đưa cô gái lạ về nhà trong thời gian vợ ở cữ sau sinh, nhắn tin tán tỉnh người mẫu gợi cảm. Tháng 5 vừa qua, Hướng Tả bị tung ảnh tiệc tùng cùng nhiều phụ nữ trong phòng tối. Dưới sự khuyên bảo của gia đình, Quách Bích Đình tha thứ lỗi lầm cho chồng. Thời gian qua, Hướng Tả cũng cố hàn gắn vết nứt, vun đắp mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên. Trong buổi livestream gần đây, Hướng Tả công khai bày tỏ tình yêu với bà xã Quách Bích Đình. Anh cho biết không thích ăn tôm nhưng nguyện bóc vỏ tôm cho vợ cả đời.

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