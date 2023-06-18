Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục

Sao quốc tế 18/06/2023 10:48

Theo truyền thông Hoa ngữ, bộ phim “Vụng trộm không thể giấu” của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sẽ chính thức lên sóng vào ngày 20/6 tới.

Theo truyền thông Hoa ngữ, trên ứng dụng Youku, bộ phim “Vụng trộm không thể giấu” của Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn dự kiến lên sóng vào ngày 20/6. Đáng chú ý, dù chưa phát sóng nhưng tác phẩm đã vượt mốc 1,9 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng này. Điều này cho thấy sự mong đợi của khán giả ở tác phẩm thể loại lãng mạn, có màu sắc thanh xuân vườn trường.

Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục - Ảnh 1 

Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục - Ảnh 2Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục - Ảnh 3

Không chỉ sở hữu cốt truyện quen thuộc, việc tạo hình của cặp đôi chính khác so với nguyên tác gốc cũng nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Ngoại hình của cô và Trần Triết Viễn cũng không cho thấy sự ăn ý khi hình tượng của cô trong poster trông có phần già hơn so với bạn diễn.

Bên cạnh đó, kĩ năng diễn xuất của cả hai cũng là bất lợi lớn. Với Triệu Lộ Tư, cô nhận về nhiều lời chê bai về khả năng nhập vai “10 phim như một”. Ở tác phẩm gần nhất - “Hậu lãng”, cô luôn sử dụng biểu cảm quá lố, trợn mắt, nhíu mày khiến nhân vật trở nên mờ nhạt và thiếu chiều sâu. Dù diễn xuất vô hồn, không cảm xúc, thoại không rõ lời nhưng Triệu Lộ Tư chưa thực sự nỗ lực trau dồi. Trên màn ảnh, cô luôn xinh đẹp nhưng điều này không đủ khỏa lấp cho khả năng diễn xuất tệ.

Trong khi đó, Trần Triết Viễn vốn là ca sĩ đá chéo sân, cũng chưa có nhiều thành tích trên địa hạt phim ảnh. Ngôi sao sinh năm 1996 từng đóng phim “Tân tuyệt đại song kiêu”, “Thập nhị đàm”, “Bí mật nơi góc tối”, “Bạn trai phản diện của tôi”... tuy nhiên, không để lại dấu ấn. Vậy nên, khi “Vụng trộm không thể giấu” ra mắt, đây là cơ hội quan trọng tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của mĩ nam họ Trần.

Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục - Ảnh 4Dù gây tranh cãi gay gắt, nhưng 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập kỉ lục - Ảnh 5

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ, “Vụng trộm không thể giấu”, xoay quanh mối tình của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Từ một cô gái yêu đơn phương bạn thân của anh trai, Tang Trĩ dùng sự chân thành của mình để khiến đối phương mở lòng.

Tình cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học. Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau.Tình cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tình cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu.

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