Người hâm mộ Triệu Lộ Tư khiến thần tượng 'bẽ mặt' vì hành động thiếu suy nghĩ

Triệu Lộ Tư khiến netizen chán ngán vì những hành động thiếu suy nghĩ từ cộng đồng fan của cô.
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Cụ thể, mới đây Triệu Lộ Tư lại gián tiếp bị réo tên vào ồn ào mới bắt nguồn từ hành động "vạ miệng" đến từ phía người hâm mộ. Xuất hiện tại thảm đỏ một sự kiện của thương hiệu đình đám, nữ diễn viên phim Tinh hán xán lạn gây ấn tượng với phong cách trẻ trung, ngọt ngào nhưng không kém phần thu hút trong chiếc đầm trắng lấp lánh.
Phía thương hiệu váy mà Triệu Lộ Tư diện cũng lập tức đăng hình ảnh và gắn thẻ nữ diễn viên. Dường như đây là một hình thức khá quen thuộc để nhãn hàng quảng cáo hình ảnh đồng thời bày tỏ sự tôn trọng đối với nghệ sĩ.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như người hâm mộ của Triệu Lộ Tư không bất ngờ tố thương hiệu này đang "cọ nhiệt", mượn sức hút của cô. Không những vậy, nhóm người này còn kêu gọi toàn fandom của nữ diễn viên không tương tác vào bài viết của nhãn hàng.
Hành động này khiến nhiều người ngoài cuộc dở khóc dở cười. Ngay sau đó, thương hiệu thời trang này đã lập tức lên tiếng bác bỏ đồng thời "bóc mẽ" chuyện Triệu Lộ Tư mượn váy của họ để đi sự kiện. Chi tiết này đã khiến mạng xã hội được phen xôn xao bàn tán.
Nhiều người khó hiểu trước hành động của fan hâm mộ Triệu Lộ Tư. Trên thức tế, chuyện nghệ sĩ được tài trợ trang phục cho các lần xuất hiện tại các sự kiện là điều hết sức bình thường. Việc các nhãn hàng đăng các bức ảnh ngôi sao lớn diện đồ của mình cũng hết sức bình thường. Tuy nhiên, hành động thiếu suy nghĩ của bộ phận fan Triệu Lộ Tư khiến chính cô phải bẽ mặt.