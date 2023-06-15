Người hâm mộ Triệu Lộ Tư khiến thần tượng 'bẽ mặt' vì hành động thiếu suy nghĩ

Triệu Lộ Tư khiến netizen chán ngán vì những hành động thiếu suy nghĩ từ cộng đồng fan của cô.

Cụ thể, mới đây Triệu Lộ Tư lại gián tiếp bị réo tên vào ồn ào mới bắt nguồn từ hành động "vạ miệng" đến từ phía người hâm mộ. Xuất hiện tại thảm đỏ một sự kiện của thương hiệu đình đám, nữ diễn viên phim Tinh hán xán lạn gây ấn tượng với phong cách trẻ trung, ngọt ngào nhưng không kém phần thu hút trong chiếc đầm trắng lấp lánh. Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình hút mắt trong một sự kiện cho thương hiệu trang sức xa xỉ. Phía thương hiệu váy mà Triệu Lộ Tư diện cũng lập tức đăng hình ảnh và gắn thẻ nữ diễn viên. Dường như đây là một hình thức khá quen thuộc để nhãn hàng quảng cáo hình ảnh đồng thời bày tỏ sự tôn trọng đối với nghệ sĩ.

Người hâm mộ của Triệu Lộ Tư lại bất ngờ tố thương hiệu này đang "cọ nhiệt", mượn sức hút của cô. Sẽ không có gì đáng nói nếu như người hâm mộ của Triệu Lộ Tư không bất ngờ tố thương hiệu này đang "cọ nhiệt", mượn sức hút của cô. Không những vậy, nhóm người này còn kêu gọi toàn fandom của nữ diễn viên không tương tác vào bài viết của nhãn hàng. Ngay sau đó, thương hiệu thời trang này đã lập tức lên tiếng bác bỏ đồng thời "bóc mẽ" chuyện Triệu Lộ Tư mượn váy của họ để đi sự kiện. Hành động này khiến nhiều người ngoài cuộc dở khóc dở cười. Ngay sau đó, thương hiệu thời trang này đã lập tức lên tiếng bác bỏ đồng thời "bóc mẽ" chuyện Triệu Lộ Tư mượn váy của họ để đi sự kiện. Chi tiết này đã khiến mạng xã hội được phen xôn xao bàn tán.

Triệu Lộ Tư bị nhãn hàng bóc mẽ việc đi mượn váy bởi những hành động của chính người hâm mộ cô. Nhiều người khó hiểu trước hành động của fan hâm mộ Triệu Lộ Tư. Trên thức tế, chuyện nghệ sĩ được tài trợ trang phục cho các lần xuất hiện tại các sự kiện là điều hết sức bình thường. Việc các nhãn hàng đăng các bức ảnh ngôi sao lớn diện đồ của mình cũng hết sức bình thường. Tuy nhiên, hành động thiếu suy nghĩ của bộ phận fan Triệu Lộ Tư khiến chính cô phải bẽ mặt. Triệu Lộ Tư bị chính fan hâm mộ làm bẽ mặt do chuyện bé xé to.

Triệu Lộ Tư bị chê một màu từ trong phim đến đời thực Loạt tạo hình gần đây của Triệu Lộ Tư đều đẹp nhưng bị cho là hầu như tương tự nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-ham-mo-trieu-lo-tu-khien-than-tuong-be-mat-vi-hanh-ong-thieu-suy-nghi-592543.html