Theo Sina, Triệu Lộ Tư xuất thân là hot girl mạng, cô không được đào tạo bài bản về diễn xuất, chỉ thể hiện theo bản năng. Trước đó, người đẹp được đánh giá diễn linh hoạt hài hước vì cô chỉ đóng những bộ phim chiếu mạng (webdrama), nội dung giải trí. Những dự án này không chú trọng nhiều về kỹ năng diễn xuất, nội dung thiếu chiều sâu, bị coi là dòng phim kém giá trị.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, từng được mệnh danh là "công chúa xuyên không" với những bộ phim truyền hình hài nhảm chiếu mạng. Hiện tại, cô là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc, đặc biệt sau thành công của phim Tinh hán xán lạn. Hiện tại, Triệu Lộ Tư có dự án phim Vụng trộm không thể giấu cùng với nam diễn viên Trần Triết Viễn .

Việc đóng "10 phim như một" khiến màn trở lại của Triệu Lộ Tư sau phim "Hậu lãng" có nhiều bất lợi hơn là ưu thế. Trong đó, Vụng trộm không thể giấu - tác phẩm lãng mạn do ngôi sao 9X và Trần Triết Viễn đóng chính vừa được cấp giấy phép phát sóng đứng trước nguy cơ này.

Tuy nhiên, để phát triển sự nghiệp và hướng tới các giải thưởng diễn xuất chính thống, các diễn viên trẻ phải thử sức ở dòng phim chính kịch. Song, dòng phim này có yêu cầu khắt khe hơn về cách thể hiện nhân vật, đọc thoại, biểu lộ cảm xúc thông qua hình thể.

Phim mới của Triệu Lộ Tư được đánh giá là bất lợi

Chuyện phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ, xoay quanh mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) với Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Gia Hứa vốn là bạn thân của Tang Diên (Mã Bá Khiên) - anh trai Tang Trĩ, nhưng sau một lần thay Tang Diên tới trường giúp đỡ Tang Trĩ, anh khiến cô "thầm thương trộm nhớ" suốt nhiều năm.

Cả hai gặp lại nhiều năm sau đó và có thời gian nhiều hơn để hiểu về đối phương. Nhờ sự quan tâm và chân thành của Tang Trĩ, cuộc sống nhiều áp lực của Gia Hứa bớt đi những áp lực. Anh cũng dần mở lòng, và dành tình cảm đặc biệt cho em gái của bạn thân.

Dù trong phim Triệu Lộ Tư đóng vai kém tuổi bạn diễn nhưng công chúng chê nữ diễn viên "cưa sừng làm nghé" khi vào vai học sinh

Trước đó, phim cũng gặp bất lợi khi những hình ảnh hậu trường, poster được nhà sản xuất đăng tải gây ra tranh cãi vì tạo hình cặp đôi chính khác biệt so với nguyên tác gốc.

Bên cạnh đó, dù trong phim Triệu Lộ Tư đóng vai kém tuổi bạn diễn nhưng công chúng chê nữ diễn viên "cưa sừng làm nghé" khi vào vai học sinh. Họ khen cô diện đồng phục học sinh dễ thương nhưng không phải nét ngây ngô, ngại ngùng vốn có của nhân vật Tang Trĩ.

Bản thân sao nữ cũng tự nhận thấy mình "lớn tuổi", không còn quá phù hợp với hình tượng này và cho biết về sau sẽ không đóng phim thanh xuân vườn trường. Ở hiện tại, sau khi tác phẩm được chính thức cấp phép phát sóng, khán giả đang đưa ra 2 luồng ý kiến.

Tác phẩm liên tục vấp phải hai luồng ý kiến

Một bên cho rằng, phim sẽ có thể giúp Triệu Lộ Tư lấy lại tên tuổi, do nguyên tác cũng nổi tiếng. Mặt khác, diễn viên "là chủ đề được quan tâm trong dư luận dù là tin tốt hay tin xấu" nên dẫu có những điểm trừ, phim vẫn có thể tạo được sự chú ý nhất định.

Trong khi đó, một số khác nhận định, mô tuýp phim Vụng trộm không thể giấu không mới mẻ, diễn xuất của nữ chính lại là "bình hoa di động" nên tác phẩm khó có thể bứt phá khi lên sóng.

Theo một số thông tin bên lề, Vụng trộm không thể giấu sẽ lên sóng cuối tháng 6. Tuy nhiên, nhà sản xuất chưa xác nhận điều này.