Triệu Lộ Tư công khai không đóng thể loại chính kịch, ngầm ám chỉ 'chị đại' của màn ảnh Hoa ngữ

Chia sẻ này của nữ diễn viên đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
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Triệu Lộ Tư là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng Trung Quốc, được xem là mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz với nhiều thành công trong các bộ phim "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", "Trường Ca hành" hay "Tinh hán xán lạn". Thế nhưng các vai diễn của nữ diễn viên được dân tình đánh giá là "một màu", không có sự bức phá, chính "mỹ nhân xuyên không" cũng từng ngầm thừa nhận điều này.
Gầy đây, theo nhiều phương tiện truyền thông, trong một buổi phỏng vấn, mỹ nhân 1998 chia sẻ rằng bản thân trước giờ vẫn luôn ở trong vùng an toàn, không thích bước ra khỏi vùng an toàn của mình vì điều này làm nữ diễn viên cảm thấy không thoải mái. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi rất hài lòng với mọi thứ mình đang có nên không muốn phải bước ra khỏi vùng an toàn. Đây là cuộc sống của tôi mà."
Khán giả cho rằng chia sẻ này của Triệu Lộ Tư đã ngầm khẳng định bản thân cô nàng sẽ không đóng thể loại chính kịch. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ với quan điểm của nữ diễn viên, cho rằng cô cứ làm tốt những vai diễn vừa sức với bản thân rồi sau này mới tính đến chuyện "phá cách". Thế nhưng một số cá nhân cho rằng quan điểm này của nữ diễn viên ngầm nhắc đến "Công tố tinh anh" của đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba vì bộ phim này chưa nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.
Triệu Lộ Tư lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, là một trong những nữ diễn viên có lưu lượng hàng đầu Cbiz. Thế nên hiện tại khán giả vẫn luôn mong chờ sự "đột phá" mới trong những dự án tiếp theo của hai mỹ nhân.