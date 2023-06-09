Triệu Lộ Tư công khai không đóng thể loại chính kịch, ngầm ám chỉ 'chị đại' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 09/06/2023 10:28

Chia sẻ này của nữ diễn viên đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Triệu Lộ Tư là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng Trung Quốc, được xem là mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz với nhiều thành công trong các bộ phim "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", "Trường Ca hành" hay "Tinh hán xán lạn". Thế nhưng các vai diễn của nữ diễn viên được dân tình đánh giá là "một màu", không có sự bức phá, chính "mỹ nhân xuyên không" cũng từng ngầm thừa nhận điều này.

Triệu Lộ Tư công khai không đóng thể loại chính kịch, ngầm ám chỉ 'chị đại' của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 1
Chia sẻ của nữ diễn viên đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Gầy đây, theo nhiều phương tiện truyền thông, trong một buổi phỏng vấn, mỹ nhân 1998 chia sẻ rằng bản thân trước giờ vẫn luôn ở trong vùng an toàn, không thích bước ra khỏi vùng an toàn của mình vì điều này làm nữ diễn viên cảm thấy không thoải mái. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi rất hài lòng với mọi thứ mình đang có nên không muốn phải bước ra khỏi vùng an toàn. Đây là cuộc sống của tôi mà."

Triệu Lộ Tư công khai không đóng thể loại chính kịch, ngầm ám chỉ 'chị đại' của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 2

Triệu Lộ Tư công khai không đóng thể loại chính kịch, ngầm ám chỉ 'chị đại' của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 3
Tuy xinh đẹp nhưng tạo hình và diễn xuất "lặp đi lặp lại" của Triệu Lộ Tư đôi lúc cũng khiến khán giả nhàm chán

Khán giả cho rằng chia sẻ này của Triệu Lộ Tư đã ngầm khẳng định bản thân cô nàng sẽ không đóng thể loại chính kịch. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ với quan điểm của nữ diễn viên, cho rằng cô cứ làm tốt những vai diễn vừa sức với bản thân rồi sau này mới tính đến chuyện "phá cách". Thế nhưng một số cá nhân cho rằng quan điểm này của nữ diễn viên ngầm nhắc đến "Công tố tinh anh" của đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba vì bộ phim này chưa nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Triệu Lộ Tư công khai không đóng thể loại chính kịch, ngầm ám chỉ 'chị đại' của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 4

 Triệu Lộ Tư công khai không đóng thể loại chính kịch, ngầm ám chỉ 'chị đại' của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 5

Triệu Lộ Tư công khai không đóng thể loại chính kịch, ngầm ám chỉ 'chị đại' của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 6
Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba hứa hẹn trở thành một trong những ngôi sao được kì vọng trên màn ảnh Hoa ngữ

Triệu Lộ Tư lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, là một trong những nữ diễn viên có lưu lượng hàng đầu Cbiz. Thế nên hiện tại khán giả vẫn luôn mong chờ sự "đột phá" mới trong những dự án tiếp theo của hai mỹ nhân. 

 

Từ khóa:   sao quốc tế sao hoa ngữ phim hoa ngữ Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Tinh hán xán lạn Công tố tinh anh

TIN LIÊN QUAN

Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư, đây mới là tiểu hoa thế hệ mới làm rúng động Cbiz

Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư, đây mới là tiểu hoa thế hệ mới làm rúng động Cbiz

Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này

Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo

Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc váy hở lưng táo bạo

Đọ thành tích với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến vẫn không 'lép vế' vì điều này

Đọ thành tích với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến vẫn không 'lép vế' vì điều này

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bất ngờ phát 'hỷ tín' cho các fan hâm mộ vào mùa hè năm nay

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bất ngờ phát 'hỷ tín' cho các fan hâm mộ vào mùa hè năm nay

Tại sao nói Hậu Lãng chính là 'bước thụt lùi' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn?

Tại sao nói Hậu Lãng chính là 'bước thụt lùi' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn?

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu