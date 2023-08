Triệu Lộ Tư công khai không đóng thể loại chính kịch, ngầm ám chỉ 'chị đại' của màn ảnh Hoa ngữ

Triệu Lộ Tư là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng Trung Quốc, được xem là mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz với nhiều thành công trong các bộ phim "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", "Trường Ca hành" hay "Tinh hán xán lạn". Thế nhưng các vai diễn của nữ diễn viên được dân tình đánh giá là "một màu", không có sự bức phá, chính "mỹ nhân xuyên không" cũng từng ngầm thừa nhận điều này.

Chia sẻ của nữ diễn viên đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Gầy đây, theo nhiều phương tiện truyền thông, trong một buổi phỏng vấn, mỹ nhân 1998 chia sẻ rằng bản thân trước giờ vẫn luôn ở trong vùng an toàn, không thích bước ra khỏi vùng an toàn của mình vì điều này làm nữ diễn viên cảm thấy không thoải mái. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi rất hài lòng với mọi thứ mình đang có nên không muốn phải bước ra khỏi vùng an toàn. Đây là cuộc sống của tôi mà."