Đọ thành tích với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến vẫn không 'lép vế' vì điều này

Bộ phim hiện đang tiếp tục được chiếu trên CCTV8. Phim lập những thành tích như ứng dụng Kuyun sập do số lượt truy cập tăng 257% so với bình thường. Rating thời điểm khi chiếu trên CCTV8 do Kuyun cung cấp đã qua mốc 1.5%.

Từ khi còn là dự án, phim "Vùng Biển Trong Mơ Ấy" do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính đã được đông đảo khán giả quan tâm bởi kịch bản mang đậm tính thời đại.

Tuy nhiên, biên kịch viết câu chuyện đuối sức khiến nhân vật chính Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến thủ vai) và Đồng Hiểu Mai (Lý Thấm thủ vai) ngày càng trở nên mờ nhạt. Trong khi đó, nữ phụ Hạ Hồng Linh (Tào Phi Nhiên) lại được ưu ái tỏa sáng với thời lượng lên sóng nhiều bất thường.

Diễn xuất của Lý Thấm cũng chưa xứng với tên tuổi của cô. Ở phim, nữ diễn viên không đạt phong độ tốt nhất, nhân vật và biểu cảm của cô chưa sinh động. Dẫu vậy với diễn xuất của mình, Tiêu Chiến vẫn được khen giữ được phong độ. Ngoài những thiếu sót, phim có điểm cộng như đài từ của Tiêu Chiến khá ổn. Anh không lạm dụng lồng tiếng mà dùng giọng thật được người hâm mộ khen ngợi không ít.

Bên cạnh đó, việc xây dựng bối cảnh của đoàn phim cũng rất chân thực. Để khôi phục lại phong cách Bắc Kinh xưa, ê-kíp chú trọng đến từng chi tiết nghệ thuật như xe buýt kiểu cũ, xe đạp, khung cửa sổ gỉ sét, tấm ván phủ đầy bụi, những con đường và than bánh để sưởi ấm vào mùa đông...

Điểm cộng lớn là để nhân vật phù hợp và chân thực, Tiêu Chiến và Lý Thấm gần như không trang điểm trong quá trình quay phim. Ở những cảnh quay gần, có thể thấy rõ những khuyết điểm, làn da có phần không đều màu của cặp đôi nhân vật chính.

"Vùng Biển Trong Mơ Ấy" là câu chuyện về sự trưởng thành của những thanh niên sống ở thập niên 1970. Tuổi trẻ của họ bắt đầu từ Thập Sát Hải ở Bắc Kinh, cũng là nơi tạo ra những biến đổi trong cuộc đời mỗi người. Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến), Diệp Quốc Hoa (Lưu Nhuế Lân) hay bất kỳ chàng trai nào đều có những bồng bột tuổi trẻ và cũng không thiếu ước mơ lẫn hoài bão, để rồi từ đó họ dần tiến bước để chạm vào thứ bản thân mong muốn.

Đây có thể nói là hành trình sống và trải nghiệm của những người trẻ tuổi. Những va vấp, biến cố, nụ cười, nước mắt, ý chí kiên định, tình cảm, nhân ái là những yếu tố đắt giá xuyên suốt bộ phim. Thông qua quá trình trải nghiệm của nhân vật, phim mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Dù cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần vững bước, bạn sẽ có thể tìm ra được chân trời mới.