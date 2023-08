Đọ thành tích với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến vẫn không 'lép vế' vì điều này

Từ khi còn là dự án, phim "Vùng Biển Trong Mơ Ấy" do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính đã được đông đảo khán giả quan tâm bởi kịch bản mang đậm tính thời đại.

Bộ phim hiện đang tiếp tục được chiếu trên CCTV8. Phim lập những thành tích như ứng dụng Kuyun sập do số lượt truy cập tăng 257% so với bình thường. Rating thời điểm khi chiếu trên CCTV8 do Kuyun cung cấp đã qua mốc 1.5%.