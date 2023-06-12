Đụng độ trang phục với Triệu Lộ Tư, Dương Tử mới mẻ nhưng vẫn thua đau

Thời gian gần đây, phong cách cũng như nhan sắc lên xuống thất thường của Dương Tử đang gây ra khá nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Có những lúc cô xinh đẹp đến bất ngờ, nhẹ nhàng và hút mắt, song, có đôi khi lại già không tưởng, khiến cộng đồng netizen cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Hai màng tiểu hoa đã có màng đụng độ trang phục.

Mới đây khi xuất hiện trên bìa tạp chí iDest cô nàng lại có màng đụng độ trang phục với Triệu Lộ Tư. Chỉ trong vài giờ ngắn, đã xuất hiện hàng loạt bài viết so sánh Dương Tử với nữ diễn viên Thả Thí Thiên Hạ, khiến cho chủ đề này lọt thẳng vào top 10 hot search trên Weibo. Nhìn chung, phản ứng của cư dân mạng cũng tương đối đa chiều, mỗi người đều có những suy nghĩ, nhận định khác nhau về lần đụng độ này giữa hai tiểu hoa hàng đầu lứa 90 - 95.