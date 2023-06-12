Đụng độ trang phục với Triệu Lộ Tư, Dương Tử mới mẻ nhưng vẫn thua đau

Sao quốc tế 12/06/2023 10:51

Dương Tử gần đây đã có những chuyển biến tích cực trong mảng thời trang, nhưng vẫn lép vế khi đụng độ trang phục với "thánh trà xanh".

Thời gian gần đây, phong cách cũng như nhan sắc lên xuống thất thường của Dương Tử đang gây ra khá nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Có những lúc cô xinh đẹp đến bất ngờ, nhẹ nhàng và hút mắt, song, có đôi khi lại già không tưởng, khiến cộng đồng netizen cảm thấy cực kỳ khó hiểu. 

Đụng độ trang phục với Triệu Lộ Tư, Dương Tử mới mẻ nhưng vẫn thua đau - Ảnh 1
Hai màng tiểu hoa đã có màng đụng độ trang phục.

Mới đây khi xuất hiện trên bìa tạp chí iDest cô nàng lại có màng đụng độ trang phục với Triệu Lộ Tư. Chỉ trong vài giờ ngắn, đã xuất hiện hàng loạt bài viết so sánh Dương Tử với nữ diễn viên Thả Thí Thiên Hạ, khiến cho chủ đề này lọt thẳng vào top 10 hot search trên Weibo. Nhìn chung, phản ứng của cư dân mạng cũng tương đối đa chiều, mỗi người đều có những suy nghĩ, nhận định khác nhau về lần đụng độ này giữa hai tiểu hoa hàng đầu lứa 90 - 95. 

Đụng độ trang phục với Triệu Lộ Tư, Dương Tử mới mẻ nhưng vẫn thua đau - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư tỏa sáng trong chiếc đầm đen cổ yếm. 

Trước đó, Triệu Lộ Tư diện bộ trang phục này biểu diễn ca khúc Là Anh tại Đêm hội mừng năm mới 2023 của đài Đông Phương. Cô nàng khoác lên mình thiết kế váy đen vạt chéo cầu kì, khoe trọn nước da trắng sáng cùng thân hình mảnh mai, chân dài thẳng tắp. Để tóc xoăn lơi bồng bềnh cùng trang điểm tông hồng, Triệu Lộ Tư nhận về nhiều lời khen từ phía netizen

Đụng độ trang phục với Triệu Lộ Tư, Dương Tử mới mẻ nhưng vẫn thua đau - Ảnh 3
Diện cùng một trang phục nhưng Dương Tử lại bị đánh giá không có khí chất. 

Lối trang điểm của Dương Tử cũng khiến cô già dặn hơn so với đàn em. Nhưng ngày qua, phong cách thời trang của Dương Tử luôn lên xuống thất thường khiến người hâm mộ khó hiểu. Tuy nhiên, số lần mặc xấu của Dương tử đã giảm đi rõ rệt kể từ sau khi cô nàng thay đổi đội ngũ trang phục.

Đụng độ trang phục với Triệu Lộ Tư, Dương Tử mới mẻ nhưng vẫn thua đau - Ảnh 4
Dương Tử đã có những tiến bộ rõ rệt về mặc thời trang. 
Đụng độ trang phục với Triệu Lộ Tư, Dương Tử mới mẻ nhưng vẫn thua đau - Ảnh 5
Nàng tiểu hoa đã không còn là thảm họa thời trang như trước kia.
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