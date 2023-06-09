Dương Tử lên bìa tạp chí thời trang, thế nào mà bị chê 'như chuyển giới'?

Sao quốc tế 09/06/2023 15:14

Phong độ thời trang của Dương Tử lên xuống khá thất thường.

Mới đây, tạp chí thời trang iDest đã bất ngờ tung loạt ấn phẩm có Dương Tử làm người mẫu bìa. Trong ảnh, Dương Tử bất ngờ thay đổi phong cách. Cô nàng gây ấn tượng với mái tóc dài bóng mượt, trang phục cũng gợi lên vẻ cá tính, táo bạo và có phần hơi nổi loạn. 

Dương Tử lên bìa tạp chí thời trang, thế nào mà bị chê 'như chuyển giới'? - Ảnh 1
Dương Tử trong bộ ảnh trên tạp chí iDest. 

Theo đó, phong cách này cũng được cho là rất phù hợp với cô nàng. Bên cạnh những bình luận khen ngợi, cũng có không ít cư dân mạng thẳng thắn chê bai vẻ ngoài của Dương Tử khi cho rằng nữ diễn viên quá khác lạ, có phần hơi nam tính hơn những hình ảnh trước đó. 

Dương Tử lên bìa tạp chí thời trang, thế nào mà bị chê 'như chuyển giới'? - Ảnh 2
Nữ diễn viên bị cho là giống đàn ông khi gương mặt có phần đơ cứng.

Dương Tử vốn sở hữu gương mặt hơi góc cạnh, khi lựa chọn kiểu tóc đen dài có mái, khuyết điểm này của cô nàng lại càng để lộ ra nhiều hơn. Mặc dù phong cách thời trang của cô nàng vẫn được đánh giá là ấn tượng, nhưng không thể phủ nhận rằng khán giả khó có thể ngay lập tức chấp nhận sự thay đổi này của cô nàng.

Dương Tử lên bìa tạp chí thời trang, thế nào mà bị chê 'như chuyển giới'? - Ảnh 3
Gần đây Dương Tử cũng thường xuyên xuất hiện với mái tóc đen dài che hết 1 phần 3 gương mặt. 

Khán giả cũng đánh giá cao phong cách thời trang của Dương Tử đã có những cải thiện đáng kể theo thời gian. Trong những lần xuất hiện gần đây, Dương Tử đã có những màn xuất hiện mới mẻ hơn và không còn an toàn như trước đây. Vóc dáng của nàng Cẩm Mịch cũng có phần thon gọn, mảnh mai hơn nhiều so với trước đây. 

Dương Tử lên bìa tạp chí thời trang, thế nào mà bị chê 'như chuyển giới'? - Ảnh 4
Dương Tử nổ lực thay đổi phong cách thời trang trong thời gian gần đây.

Dương Tử xuất thân là một diễn viên “nhí” triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ khi gia nhập làng giải trí lúc mới 7 tuổi. Hiện tại, mỹ nhân 9x đang là một trong những ngôi sao thu hút nhất Trung Quốc sau thành công đáng nể của bộ phim “Cá Mực Hầm Mật”. Cô thậm chí còn đang chiếm vị trí “nữ hoàng rating” của làng giải trí Hoa ngữ và là gương mặt thường xuyên tại các sự kiện ở Trung Quốc.

Dương Tử lên bìa tạp chí thời trang, thế nào mà bị chê 'như chuyển giới'? - Ảnh 5
Nhiều người cho rằng, mặc dù hiện tại Dương Tử đã có phong cách thời trang ổn hơn, thế nhưng ảnh tạp chí của cô vẫn còn nhiều hạng chế.
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