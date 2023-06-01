Tình cũ Thành Nghị lộ tạo hình cổ trang mới, thế nào mà được khen 'ăn đứt' Dương Tử?

Sao quốc tế 01/06/2023 15:55

Trương Dư Hi gây sốt trong tạo hình mới khiến khán giản xôn xao.

Cách đây không lâu, Trương Dư Hi đã nhận lời vào vai nữ chính của Đấu La Đại Lục 2 hợp tác cùng Châu Dực Nhiên. Một số tạo hình của Trương Dư Hi khi vào vai nữ chính Tiểu Vũ của Đấu La Đại Lục 2 đã được hé lộ. 

Tình cũ Thành Nghị lộ tạo hình cổ trang mới, thế nào mà được khen 'ăn đứt' Dương Tử? - Ảnh 1
Trương Dư Hi lộ tạo hình khiến fan trầm trồ.

Trái với tạo hình bị chê phèn trước đó, lần này nàng tiểu hoa lộ diện với hình ảnh cực kỳ xinh đẹp. Trương Dư Hi diện một chiếc váy trắng thướt tha, khéo léo khoe đôi vai trần cuốn hút. Kiểu tóc, lớp trang điểm càng làm nổi bật lên làn da trắng sáng và ngũ quan tinh tế của nữ chính Đấu La Đại Lục 2.

Tình cũ Thành Nghị lộ tạo hình cổ trang mới, thế nào mà được khen 'ăn đứt' Dương Tử? - Ảnh 2
Cô diện chiếc váy trắng, tóc đơn giản nhưng xinh xắn xuất thần. 

Tạo hình này của Trương Dư Hi ở Đấu La Đại Lục 2 được khen ngợi là giống hệt tiên nữ. Visual cực phẩm của nữ diễn viên khiến dân tình không thể rời mắt. Đem so sánh với nữ chính ở phần 1 Đấu La Đại Lục là Ngô Tuyên Nghi, rõ ràng trông Trương Dư Hi hút mắt hơn hẳn.

 

Tình cũ Thành Nghị lộ tạo hình cổ trang mới, thế nào mà được khen 'ăn đứt' Dương Tử? - Ảnh 3
Tạo hình đẹp như tiên nữ hạ phàm của "tình cũ" Thành Nghị. 
Tình cũ Thành Nghị lộ tạo hình cổ trang mới, thế nào mà được khen 'ăn đứt' Dương Tử? - Ảnh 4
Dù còn nhiều tranh cãi về diễn xuất nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của mỹ nhân Dữ Quân Ca.  
Tình cũ Thành Nghị lộ tạo hình cổ trang mới, thế nào mà được khen 'ăn đứt' Dương Tử? - Ảnh 5
Tạo hình của Trương Dư Hi được đánh giá ăn đứt Dương Tử trong Trầm Hương Vụn Phai. 

Hầu hết, Đấu La Đại Lục bộ phim đang phụ thuộc quá nhiều vào Tiêu Chiến. Có lẽ rút kinh nghiệm từ phần trước, phần 2 mạnh dạn đổi toàn bộ diễn viên từ chính đến phụ. Trong đó, hai vai chính Đường Tam và Tiểu Vũ sẽ lần lượt do Châu Dực Nhiên và Trương Dư Hi thể hiện. 

Tình cũ Thành Nghị lộ tạo hình cổ trang mới, thế nào mà được khen 'ăn đứt' Dương Tử? - Ảnh 6
Đấu La Đại Lục 2 được khán giả mong đợi.

Nếu Trương Dư Hi được khen xinh đẹp giống nguyên tác và diễn xuất có sức thuyết phục nhất định, thì nam diễn viên Châu Dực Nhiên chưa mấy tên tuổi lại bị hoài nghi nhiều về nhan sắc. Thậm chí, có khán giả cho rằng, anh còn ít giống nhân vật hơn cả Tiêu Chiến. Điều này tạo ra những lợi thế và áp lực cho phần 2 của phim.

Tình cũ Thành Nghị lộ tạo hình cổ trang mới, thế nào mà được khen 'ăn đứt' Dương Tử? - Ảnh 7
Tuy phần 2 của Đấu La Đại Lục không có Tiêu Chiến, thế nhưng Trương Dư Hi cũng được xem là điểm sáng trong phim
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