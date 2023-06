Tình cũ Thành Nghị lộ tạo hình cổ trang mới, thế nào mà được khen 'ăn đứt' Dương Tử?

Trái với tạo hình bị chê phèn trước đó, lần này nàng tiểu hoa lộ diện với hình ảnh cực kỳ xinh đẹp. Trương Dư Hi diện một chiếc váy trắng thướt tha, khéo léo khoe đôi vai trần cuốn hút. Kiểu tóc, lớp trang điểm càng làm nổi bật lên làn da trắng sáng và ngũ quan tinh tế của nữ chính Đấu La Đại Lục 2.

Cách đây không lâu, Trương Dư Hi đã nhận lời vào vai nữ chính của Đấu La Đại Lục 2 hợp tác cùng Châu Dực Nhiên. Một số tạo hình của Trương Dư Hi khi vào vai nữ chính Tiểu Vũ của Đấu La Đại Lục 2 đã được hé lộ.

Cô diện chiếc váy trắng, tóc đơn giản nhưng xinh xắn xuất thần.

Tạo hình này của Trương Dư Hi ở Đấu La Đại Lục 2 được khen ngợi là giống hệt tiên nữ. Visual cực phẩm của nữ diễn viên khiến dân tình không thể rời mắt. Đem so sánh với nữ chính ở phần 1 Đấu La Đại Lục là Ngô Tuyên Nghi, rõ ràng trông Trương Dư Hi hút mắt hơn hẳn.