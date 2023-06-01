Tình cũ Thành Nghị lộ tạo hình cổ trang mới, thế nào mà được khen 'ăn đứt' Dương Tử?

Cách đây không lâu, Trương Dư Hi đã nhận lời vào vai nữ chính của Đấu La Đại Lục 2 hợp tác cùng Châu Dực Nhiên. Một số tạo hình của Trương Dư Hi khi vào vai nữ chính Tiểu Vũ của Đấu La Đại Lục 2 đã được hé lộ.

Trương Dư Hi lộ tạo hình khiến fan trầm trồ.

Trái với tạo hình bị chê phèn trước đó, lần này nàng tiểu hoa lộ diện với hình ảnh cực kỳ xinh đẹp. Trương Dư Hi diện một chiếc váy trắng thướt tha, khéo léo khoe đôi vai trần cuốn hút. Kiểu tóc, lớp trang điểm càng làm nổi bật lên làn da trắng sáng và ngũ quan tinh tế của nữ chính Đấu La Đại Lục 2.