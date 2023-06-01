Tình cũ Thành Nghị lộ tạo hình cổ trang mới, thế nào mà được khen 'ăn đứt' Dương Tử?

Trương Dư Hi gây sốt trong tạo hình mới khiến khán giản xôn xao.
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Cách đây không lâu, Trương Dư Hi đã nhận lời vào vai nữ chính của Đấu La Đại Lục 2 hợp tác cùng Châu Dực Nhiên. Một số tạo hình của Trương Dư Hi khi vào vai nữ chính Tiểu Vũ của Đấu La Đại Lục 2 đã được hé lộ.
Trái với tạo hình bị chê phèn trước đó, lần này nàng tiểu hoa lộ diện với hình ảnh cực kỳ xinh đẹp. Trương Dư Hi diện một chiếc váy trắng thướt tha, khéo léo khoe đôi vai trần cuốn hút. Kiểu tóc, lớp trang điểm càng làm nổi bật lên làn da trắng sáng và ngũ quan tinh tế của nữ chính Đấu La Đại Lục 2.
Tạo hình này của Trương Dư Hi ở Đấu La Đại Lục 2 được khen ngợi là giống hệt tiên nữ. Visual cực phẩm của nữ diễn viên khiến dân tình không thể rời mắt. Đem so sánh với nữ chính ở phần 1 Đấu La Đại Lục là Ngô Tuyên Nghi, rõ ràng trông Trương Dư Hi hút mắt hơn hẳn.
Hầu hết, Đấu La Đại Lục bộ phim đang phụ thuộc quá nhiều vào Tiêu Chiến. Có lẽ rút kinh nghiệm từ phần trước, phần 2 mạnh dạn đổi toàn bộ diễn viên từ chính đến phụ. Trong đó, hai vai chính Đường Tam và Tiểu Vũ sẽ lần lượt do Châu Dực Nhiên và Trương Dư Hi thể hiện.
Nếu Trương Dư Hi được khen xinh đẹp giống nguyên tác và diễn xuất có sức thuyết phục nhất định, thì nam diễn viên Châu Dực Nhiên chưa mấy tên tuổi lại bị hoài nghi nhiều về nhan sắc. Thậm chí, có khán giả cho rằng, anh còn ít giống nhân vật hơn cả Tiêu Chiến. Điều này tạo ra những lợi thế và áp lực cho phần 2 của phim.