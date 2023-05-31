Thành Nghị đụng độ tạo hình với Ngô Lỗi và Tống Uy Long, liệu có chịu 'lép vế' hơn?

Sao quốc tế 31/05/2023 19:35

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho tạo hình gần đây của Thành Nghị.

Mới đây, ekip sản xuất phim cổ trang Anh Hùng Chí vừa công bố loạt ảnh mới của nam chính Thành Nghị. Nam diễn viên hút hồn trong tạo hình hắc y dị vực tại phim trường Anh Hùng Chí , đồng thời, tạo hình này còn đang thu hút độ thảo luận cao trên khắp các diễn đàn mạng. 

Thành Nghị chứng minh cho nhiều khán giả thấy anh sinh ra chính là để đóng phim cổ trang. Ngoại hình cao ráo, gương mặt đẹp không góc chết cùng khí chất đỉnh miễn bàn khiến dân tình không ngừng xuýt xoa, dành cho anh nhiều lời khen có cánh. 

Thành Nghị đụng độ tạo hình với Ngô Lỗi và Tống Uy Long, liệu có chịu 'lép vế' hơn? - Ảnh 1Thành Nghị đụng độ tạo hình với Ngô Lỗi và Tống Uy Long, liệu có chịu 'lép vế' hơn? - Ảnh 2

Trong tạo hình hắc y dị vực, Thành Nghị mang lại cảm giác thần bí, lạnh lùng hơn đôi chút so với "tình màn ảnh" Angelababy và Ngô Lỗi. Còn với Tống Uy Long và Ngô Lỗi, dù hai người trông vẫn khá phù hợp với tạo hình cổ trang này nhưng chưa đủ để gây cho khán giả ấn tượng sâu sắc.

 Thành Nghị đụng độ tạo hình với Ngô Lỗi và Tống Uy Long, liệu có chịu 'lép vế' hơn? - Ảnh 3

 

Anh Hùng Chí thuộc thể loại nam tần võ hiệp (nam chủ), được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Tôn Hiểu. Phim do hai công ty Tử Tuấn Ảnh Thị và Xí Nga Ảnh Nghiệp phối hợp sản xuất, dự kiến sẽ lên sóng cả trên đài truyền hình CCTV lẫn nền tảng trực tuyến Tencent Video. Hiện chưa rõ lịch đóng máy chính thức của phim. 

Bên cạnh đó, trong dự án phim Anh Hùng Chí lần này, các diễn viên đều được đánh giá ngoại hình phù hợp cổ trang, thế võ, dáng múa điêu luyện, dứt khoát.

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“Nam thần cổ trang” Thành Nghị sẽ sớm tái xuất màn ảnh với tác phẩm “Liên Hoa lâu” cùng Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh.

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