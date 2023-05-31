Triệu Lộ Tư lên tiếng sau khi bộ phim Hậu Lãng bị 'chê như tát nước'

"Hậu Lãng" hiện không nhận được nhiều phản hồi tích cực do kịch bản nhiều sạn, diễn xuất lố và nhạt nhẽo, đặc biệt là của nữ chính Triệu Lộ Tư.

“Hậu lãng” dù đã phát sóng được 30/40 tập, nhưng phim không nhận được nhiều phản hồi tích cực do kịch bản nhiều sạn, diễn xuất lố và nhạt nhẽo, đặc biệt là của nữ chính Triệu Lộ Tư.

Tuy nhiên, phim vẫn đứng đầu trên bảng xếp hạng phim có nhiệt độ cao của Vlinkage, theo thống kê gần nhất. Ngoài ra, nhân vật Tôn Đầu Đầu của Triệu Lộ Tư và Nhậm Thiên Chân của La Nhất Châu lần lượt đứng top 1 và 9 trên bảng chỉ số của Vlinkage.

Trong phim, nhân vật Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) được xây dựng có cuộc đời cơ cực. Cô không cha mẹ, không nhà cửa và không được học hành tử tế. Tôn Đầu Đầu vốn kiếm sống bằng nghề giao hàng nhưng sau đó may mắn được một giáo sư chuyên ngành y học cổ truyền giúp đỡ. Cô đi theo học nghề và quen biết với con trai của giáo sư là Nhậm Thiên Chân (La Nhất Châu).

Trong phim, nhân vật Tôn Đầu Đầu nhiều lần có những câu nói, hành động gây tranh cãi. Trong đó, hành động thô lỗ - nổi giận trút hết thức ăn lên đầu khách của cô nhận về nhiều lời chỉ trích hơn cả.

Trước những lời chê bai về nhân vật, Triệu Lộ Tư lên tiếng phản hồi trong buổi livestream của phim.Về những bình luận “Tôn Đầu Đầu không lễ phép, thiếu văn hóa”, nữ diễn viên cho biết, xuất thân của nhân vật này vốn dĩ “giống như cún con đi lạc, ban đầu sẽ chưa hoàn hảo, nhưng nhờ vậy sau này mới thay đổi và trở nên tốt hơn”.

Cô cũng bày tỏ, bản thân luôn tôn trọng những nhân vật không hoàn mĩ vì ai cũng sẽ có khuyết điểm. Tuy nhiên, chia sẻ của Triệu Lộ Tư vẫn nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Khán giả cho rằng, họ chưa bao giờ đòi hỏi nữ chính hoàn hảo. Việc nhân vật có cả mặt tốt lẫn xấu là hoàn toàn bình thường - miễn sao phù hợp với cốt truyện và thông điệp mà phim muốn truyền tải. Tuy nhiên, nhân vật Tôn Đầu Đầu mà biên kịch xây dựng không cho họ thấy được điều đó.

Lý do phim của Ngô Thiến và Trương Bân Bân 'vượt mặt' thành tích Triệu Lộ Tư Là một trong những "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hoa ngữ, Ngô Thiến có cú vực dậy đáng chú ý đầu năm 2023 sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-len-tieng-sau-khi-bo-phim-hau-lang-bi-che-nhu-tat-nuoc-587675.html