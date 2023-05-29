Lý do phim của Ngô Thiến và Trương Bân Bân 'vượt mặt' thành tích Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 29/05/2023 14:30

Là một trong những "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hoa ngữ, Ngô Thiến có cú vực dậy đáng chú ý đầu năm 2023 sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng".

Mới đây, tác phẩm lãng mạn mới do Ngô Thiến, Trương Bân Bân đóng chính hiện đứng thứ 2 theo chỉ số Datawin. Nhân vật Từ Yến Thời của Trương Bân Bân đứng thứ 3 trong bảng chỉ số nhân vật trong phim của Vlinkage.

Được sản xuất bởi Đằng Tấn, Tam Phân Dã kể về tình yêu nở muộn của cặp bạn học cũ Từ Yến Thời (Trương Bân Bân) và Hướng Viên (Ngô Thiến). Năm xưa, Hướng Viên thích thầm bạn "học bá" Từ Yến Thời nhưng Yến Thời khi ấy không để ý. Chuyện tình dở dang bắt đầu nở rộ lại khi Hướng Viên tiếp quản nghiệp gia đình, nỗ lực vực dậy chi nhánh sắp đóng cửa. Nào ngờ cô trở thành đồng nghiệp của Yến Thời nhưng nay ngược lại là "trâu đi tìm cọc".

Lý do phim của Ngô Thiến và Trương Bân Bân 'vượt mặt' thành tích Triệu Lộ Tư - Ảnh 1Lý do phim của Ngô Thiến và Trương Bân Bân 'vượt mặt' thành tích Triệu Lộ Tư - Ảnh 2

Ngoài ra, Tam Phân Dã lấy bối cảnh công sở, khắc họa tình yêu nhẹ nhàng của những người trẻ tuổi đôi mươi. Ngô Thiến đã bước sang tuổi 30 nhưng vẫn tươi trẻ như thuở còn là Triệu Mặc Sênh gần 10 năm trước, "gây sốt" bởi gương mặt chuẩn sinh viên. Có thể nói, Ngô Thiến chính là lý do lớn để thu hút khán giả xem Tam Phân Dã.

Bên cạnh đó, nam chính Trương Bân Bân cũng được khen ngợi như chuẩn hình mẫu "soái ca" từ truyện bước ra, điển trai thu hút nhưng không lố. Cả Ngô Thiến và Trương Bân Bân được đánh giá có diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, nhan sắc cũng nổi bật. Điều thú vị là cả hai đều từng đóng phim thuộc "vũ trụ ngôn tình" Cố Mạn, nên đương nhiên có kinh nghiệm diễn xuất lãng mạn.

Lý do phim của Ngô Thiến và Trương Bân Bân 'vượt mặt' thành tích Triệu Lộ Tư - Ảnh 3

Phim "Hậu lãng" (Sóng sau) hiện đứng thứ 3 trên chỉ số của Datawin. Trong khi nhân vật Tôn Đầu Đầu của Triệu Lộ Tư và Nhậm Thiên Chân của La Nhất Châu lần lượt đứng top 2 và 9 trên bảng chỉ số của Vlinkage.

Điều này cho thấy dù vướng tranh cãi về nội dung còn nhiều "sạn" khi kể câu chuyện về sự kế thừa trong lĩnh vực y học cổ truyền của Trung Quốc cùng diễn xuất lố và nhạt nhẽo của nữ chính, "Hậu lãng" vẫn nhận được sự quan tâm nhất định.

Theo QQ, Tôn Đầu Đầu là nhân vật có nhiều đất diễn - cuộc đời không cha mẹ, nhà cửa, học hành tử tế nhưng sống thiện lương. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư không thể hiện được chiều sâu tâm lí của Tôn Đầu Đầu. Xem lối diễn khoa trương, một màu, biểu cảm lạm dụng trợn mắt, há miệng của nữ diễn viên, khán giả nhận xét, Triệu Lộ Tư đang không hiểu hết về nhân vật. Cô chỉ đang diễn ra những dáng vẻ ngốc nghếch, dễ thương của Tôn Đầu Đầu.

Lý do phim của Ngô Thiến và Trương Bân Bân 'vượt mặt' thành tích Triệu Lộ Tư - Ảnh 4

Theo Sina, việc "cường điệu biểu cảm" của Triệu Lộ Tư đã nhận về nhiều lời chê bai từ các tác phẩm trước, tuy nhiên, cô thậm chí không thay đổi mà còn diễn "lố" hơn.

Ngoài ra, cô mắc điểm yếu về phát âm, ngữ điệu không chuẩn. Điều này khiến những tác phẩm tiếp theo của Triệu Lộ Tư có khả năng gặp khó, khi khán giả giờ khắt khe hơn trước.

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