Lý do Ngô Thiến, Trương Bân Bân gây chú ý khi đóng "Ba phần hoang dã"

Sao quốc tế 26/05/2023 08:36

Sau khi bộ phim "Ba phần hoang dã" phát sóng, màn kết hợp của Ngô Thiến và Trương Bân Bân bước đầu cho thấy sự ăn ý. Hai ngôi sao có ngoại hình sáng, tung hứng ăn ý, tạo nên bộ đôi màn ảnh thu hút.

Mới đây, bộ phim Tam Phần Dã do Ngô ThiếnTrương Bân Bân đóng chính đã được lên sóng. Tuy không có dàn lưu lượng đình đám, xong dự án phim này vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả bởi có dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt. Màn kết hợp của Ngô Thiến và Trương Bân Bân ở Tam Phần Dã được mong đợi rất nhiều.

Mô tuýp tình yêu của "Ba phần hoang dã" dù không có nhiều sự mới mẻ, tuy nhiên, phim nhận được sự quan tâm nhất định nhờ kết hợp khéo léo nhiều yếu tố. Trong đó, phải kể đến việc kể câu chuyện trong quá khứ của cặp đôi chính, mối quan hệ đồng nghiệp công sở, sự nhiệt huyết của người trẻ khi theo đuổi lí tưởng sự nghiệp, các kĩ thuật về hệ thống định vị Bắc Đẩu...

Lý do Ngô Thiến, Trương Bân Bân gây chú ý khi đóng 'Ba phần hoang dã' - Ảnh 1Lý do Ngô Thiến, Trương Bân Bân gây chú ý khi đóng 'Ba phần hoang dã' - Ảnh 2Lý do Ngô Thiến, Trương Bân Bân gây chú ý khi đóng 'Ba phần hoang dã' - Ảnh 3

Phần khác, màn kết hợp của Ngô Thiến và Trương Bân Bân bước đầu cho thấy sự ăn ý. Hai ngôi sao có ngoại hình sáng, tung hứng ăn ý, tạo nên bộ đôi màn ảnh thu hút. Với Ngô Thiến - "nữ thần thanh xuân", cô tái hiện hình ảnh một tiểu thư tràn đầy nhiệt huyết, độc lập, mạnh mẽ. Lối diễn linh hoạt, nhan sắc trong trẻo của nữ diễn viên được khán giả đánh giá cao. Tuy nhiên, do mới trải qua 8 tập phát sóng, nhân vật Hướng Viên của cô chưa có nhiều phân cảnh nội tâm sâu sắc.

Trong khi Trương Bân Bân làm tốt hình ảnh chàng trai "ngoài lạnh trong nóng". Ngoại hình cao ráo, điển trai cùng diễn xuất chắc tay của ngôi sao 9X cũng là điểm thu hút.

Lý do Ngô Thiến, Trương Bân Bân gây chú ý khi đóng 'Ba phần hoang dã' - Ảnh 4Lý do Ngô Thiến, Trương Bân Bân gây chú ý khi đóng 'Ba phần hoang dã' - Ảnh 5

"Ba phần hoang dã" là phim của Trung Quốc, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "Trao em thế giới lí tưởng" của Nhĩ Đông Thỏ Tử. Chuyện phim xoay quanh cuộc hội ngộ của Từ Yến Thời (Trương Bân Bân) và Hướng Viên (Ngô Thiến), Cả hai vốn là bạn học cùng cấp 3. Khi đó, Yến Thời là "nam thần" nổi tiếng trong trường, được nhiều bạn học nữ theo đuổi, trong đó có Hướng Viên.

Mối quan hệ của cả hai dần trở nên thân thiết khi Yến Thời đồng ý phụ đạo tiếng Anh cho Hướng Viên. Tuy nhiên, vì một hiểu lầm cùng việc Yến Thời chuyển trường, họ mất liên lạc. Cả hai tình cờ hội ngộ khi lên cùng một chuyến bay, đi chung một chuyến xe và sau đó làm việc tại nhóm kĩ thuật Tây An (công ty con của tập đoàn Đông Hòa).

Theo đó, Yến Thời hiện là tổ trưởng tổ 1 nhóm kĩ thuật Tây An, trong khi Hướng Viên là cô chủ tập đoàn Đông Hòa. Do không chịu kết hôn, cô phải nhận nhiệm vụ cứu công ty con đang trên bờ vực phá sản trở lại đúng guồng. Vì phải che giấu thân phận, Hướng Viên vào công ty với vai trò tổ trưởng tổ 2 - đồng thời là cấp dưới của Yến Thời. Ban đầu, cả hai khá ngượng ngùng khi gặp gỡ, tuy nhiên, trải qua quá trình làm việc chung, cùng trải qua những khủng hoảng của công ty, họ một lần nữa nảy sinh tình cảm.

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Từ khóa:   Ngô Thiến Trương Bân Bân sao hoa ngữ sao châu á Ba phần hoang dã

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