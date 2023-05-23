Nghi vấn 'rửa tiền' sau vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng

Sao quốc tế 23/05/2023 14:32

Bạn bè và chồng của người mẫu bị sát hại Thái Thiên Phượng đã quyết liệt phủ nhận thông tin tổ chức phúc lợi động vật mà họ thành lập cùng mẫu nữ nhằm mục đích “rửa tiền”.

Mới đây, theo thông tin từ trang SCMP, sao kê ngân hàng của tổ chức từ thiện Paomes được thành lập bởi Thái Thiên Phượng và ba người khác được công bố, làm nảy sinh nghi vấn rửa tiền. Tuy nhiên, chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng - Chris Tam đã nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Anh nói: "Bốn người chúng tôi thành lập quỹ với tâm huyết muốn giúp đỡ, cưu mang chó, mèo bị bỏ rơi, không vì mục đích nào khác. Vợ tôi không may qua đời, tôi không chỉ chịu nỗi đau mất đi người bạn đời mà còn đối mặt với sự soi mói, chỉ trích, phỉ báng trên mạng xã hội. Điều này khiến chúng tôi bất lực và thất vọng dẫn đến tổ chức từ thiện đi vào bế tắc".

Chris cho biết tổ chức từ thiện Paomes đăng ký hoạt động từ tháng 10 năm ngoái, mở tài khoản ngân hàng vào tháng 1 vừa rồi và đã nhận 255 USD tiền quyên góp nhằm giúp đỡ những vật nuôi vô gia cư. Tuy nhiên, bản sao kê ngân hàng của tổ chức từ thiện hồi tháng 2/2023 cho thấy số dư của tổ chức này tính tới ngày 13/1/2023 bằng 0 và bằng 268 USD vào ngày 13/2/2023.

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Joey Wong - một trong bốn thành viên trong tổ chức Paomes cũng khẳng định chồng Thái Thiên Phượng không còn làm việc với tổ chức và một mình cô đang điều hành tổ chức từ thiện này với tư cách doanh nghiệp xã hội cung cấp các dịch vụ phúc lợi cho động vật. Quyết định được đưa ra sau khi họ hứng chịu những tin đồn ác ý lan truyền trên mạng xã hội hơn một tháng qua. 

Cũng trong bài phỏng vấn với tờ SCMP, Joey Wong cũng nhắc đến cố người mẫu với sự yêu thương nhất. Joey cho biết, Thái Thiên Phượng là một người dịu dàng, bao dung, lương thiện và không bao giờ ngần ngại giúp đỡ những người khó khăn, kể cả động vật.

Nghi vấn 'rửa tiền' sau vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 2

Ồn ào liên quan tới việc thừa kế tài sản của Thái Thiên Phượng cũng gây chú ý. Theo thông tin mới nhất, 4 người con của cố người mẫu có thể cần từ 4 đến 5 năm để được thừa kế khối tài sản trị giá 100 triệu HKD (hơn 300 tỷ đồng) từ mẹ. 

Thái Thiên Phượng có 4 người con lần lượt là 3, 6, 8 và 10 tuổi. Trong đó 2 bé nhỏ hơn là con với chồng hiện tại và 2 bé lớn là con chung với chồng cũ -  Alex Kwong. Việc thừa kế tài sản đang bị hoãn lại vì Thái Thiên Phượng không đăng ký kết hôn với người chồng hiện tại, Chris Tam. Cặp đôi chỉ tổ chức đám cưới vào năm 2016 và có hai người con chung.

Chris Tam là con trai của một trong những doanh nhân nổi tiếng và giàu có trong lĩnh vực ẩm thực Hong Kong. Gia đình anh có cửa hàng tại nhiều quốc gia châu Á. 

Tờ SCMP cũng dẫn lời một luật sư cho biết, các con của Thiên Phượng đều chưa đủ 18 tuổi nên người thân của chúng có thể nộp đơn xin được bổ nhiệm làm người quản lý di sản và giữ tài sản cho các cháu trong một quỹ ủy thác. Khi đủ 18 tuổi, các con của cố người mẫu có thể nộp đơn lên tòa án để giải thể quỹ và chính thức nhận phần thừa kế theo thỏa thuận chung.

Nghi vấn 'rửa tiền' sau vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 3

Thái Thiên Phượng qua đời trong một vụ án mạng dã man. Một phần thi thể của Thái Thiên Phượng được cảnh sát phát hiện trong ngôi nhà ở Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 24/2, ba ngày sau khi người mẫu 28 tuổi mất tích. Vụ án mạng gây chấn động Hong Kong và thế giới vì sự tàn ác của các hung thủ. 

Chồng cũ của cô, Alex Kwong, cùng cha mẹ chồng cũ và anh trai chồng cũ bị buộc tội liên quan đến vụ giết người. 6 nghi phạm liên quan tới vụ việc đã phải ra hầu tòa và sẽ tiếp tục bị xét xử trong tháng 7 tới. Trong đó, 4 người trong gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng bị tạm giam. 3 người trong số họ bị buộc tội giết người, một người bị buộc tội hủy bỏ bằng chứng và tiếp tay cho tội phạm. 

Lễ tang của người mẫu Thái Thiên Phượng dự kiến sẽ diễn ra tại Nhà tưởng niệm Po Fook ở Tai Wai, Hong Kong (Trung Quốc) ngày 18/6. Gia đình và bạn bè đặt toàn bộ nhà tang lễ để lo liệu hậu sự cho người mẫu xấu số. Một ngày sau đó, thi hài của cô được đưa đến tu viện Po Lin, đảo Lanta, Hong Kong (Trung Quốc) thực hiện hỏa táng.

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Chris chia sẻ anh vẫn chưa vượt qua cú sốc vợ qua đời, phủ nhận mọi tin đồn về cô.

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