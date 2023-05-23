Vợ hoa hậu của Lý Á Bằng tuyên bố sẽ 'đồng cam cộng khổ' cùng chồng trả nợ

Theo Hải Hà Kim Hỷ, Lý Á Bằng phản đối cô bán hàng bởi việc cựu hoa hậu đi làm trong thời điểm này có thể gây ra đàm tiếu, bị dư luận mỉa mai. Do đó, nam diễn viên muốn vợ ở nhà chăm sóc con , làm hậu phương cho anh. Tuy nhiên, Hải Hà Kim Hỷ từ chối.

Vào ngày 23/5, QQ đưa tin Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ chia sẻ sẽ cùng chồng gánh vác khoản nợ 65,1 triệu USD. Hiện, áp lực tài chính đổ dồn lên vai tài tử Tiếu ngạo giang hồ. Sự vất vả của chồng khiến cựu hoa hậu xót xa. Vì vậy, để phụ giúp kinh tế cho Lý Á Bằng , sớm nhanh chóng thanh toán hết nợ nần, quay lại cuộc sống ổn định, Hải Hà Kim Hỷ cho biết chuẩn bị livestream bán hàng. Người đẹp sẽ làm việc độc lập, không phát sóng trực tiếp cùng chồng.

"Là một người vợ, tôi không thể để mặc chồng khốn khổ, cạn kiệt sức lực vì làm việc nuôi gia đình, chuộc lại sai lầm trong quá khứ bằng tiền bạc. Tôi cũng cần san sẻ với anh ấy. Có thể tiền tôi kiếm được không nhiều nhưng ít nhất cũng đỡ đần phần nào gánh nặng tài chính cho Á Bằng", Hải Hà Kim Hỷ chia sẻ.

Trước đó, Lý Á Bằng chia sẻ anh gặp áp lực vì không thể lo cho vợ con cuộc sống đầy đủ, thậm chí phải lang bạt theo nam diễn viên để kiếm sống. Hiện tại, Lý Á Bằng nợ hơn 450 triệu NDT. Nam diễn viên cũng bị đóng băng tài sản, bị liệt vào danh sách hạn chế tiêu dùng, do đó, anh không thể mua nhà hay các vật dụng xa xỉ cho vợ con. Hiện, Lý Á Bằng thuê một căn nhà nhỏ tại Bắc Kinh để vợ chăm sóc con gái.

Hồi tháng 4, Hải Hà Kim Hỷ gây bất ngờ khi tỏ thái độ khó chịu với Lý Á Bằng trên sóng livestream. Cô cho biết nam diễn viên đối xử không công bằng giữa hai con gái. Trong khi Lý Yên được đi du học trong ngôi trường tốt nhất, Lý Hạ phải học tại trường mà Lý Á Bằng xây dựng, nhằm đánh bóng danh tiếng cho trường này. Hải Hà Kim Hỷ cho rằng Lý Á Bằng đang lợi dụng con.

Lý Á Bằng giải thích việc đưa Lý Yên đi du học là quyết định của Vương Phi. Vì nam diễn viên không thể phản đối nên anh chỉ có thể chấp nhận chi trả một nửa số tiền học phí.

Lý Á Bằng chua xót khi cho biết nam diễn viên đang cố gắng làm việc 12 tiếng mỗi ngày, livestream bán hàng để trả nợ. Tài tử Tiếu Ngạo Giang Hồ cho biết cơ thể anh có dấu hiệu suy kiệt vì chỉ được nghỉ ngơi hai tiếng mỗi ngày.