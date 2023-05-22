Lý do 'Khom lưng' của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi được khán giả mong chờ nhất năm 2023

Sao quốc tế 22/05/2023 18:50

Mới đây, bộ phim Khom Lưng của cặp đôi Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi được không ít khán giả bày tỏ sự mong chờ của mình.

Bộ phim Khom Lưng của cặp đôi Lưu Vũ NinhTống Tổ Nhi được không ít khán giả hóng chờ rất nhiều. Từ những hình ảnh đầu tiên hé lộ tạo hình nhân vật, khán giả đã đánh giá rất cao diện mạo cũng như độ tương xứng của cặp trai tài gái sắc này.

Lý do 'Khom lưng' của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi được khán giả mong chờ nhất năm 2023 - Ảnh 1Lý do 'Khom lưng' của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi được khán giả mong chờ nhất năm 2023 - Ảnh 2Lý do 'Khom lưng' của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi được khán giả mong chờ nhất năm 2023 - Ảnh 3

 

Thực tế, khi công bố dàn dàn diễn viên chính, Khom Lưng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng nam chính Lưu Vũ Ninh là diễn viên "tay ngang", không xứng đáng xuất hiện trong một dự án kinh phí cao, đóng với các bạn diễn chất lượng. 

Tuy nhiên, khi xem những hình ảnh, trích đoạn của phim, khán giả bắt đầu "quay xe". Trong khi Tống Tổ Nhi đẹp đến nao lòng thì Lưu Vũ Ninh lại đậm chất một mãnh tướng ngoan cường. Hai người cũng đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Ngoài Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi, diễn viên tham gia Khom Lưng còn nhiều tên tuổi kỳ cựu như Cao Vỹ Quang, Lưu Hiểu Khánh, Tuyên Lộ, Hà Nhuận Đông, Lý Tuyết Cầm...

Lý do 'Khom lưng' của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi được khán giả mong chờ nhất năm 2023 - Ảnh 4Lý do 'Khom lưng' của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi được khán giả mong chờ nhất năm 2023 - Ảnh 5Lý do 'Khom lưng' của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi được khán giả mong chờ nhất năm 2023 - Ảnh 6Lý do 'Khom lưng' của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi được khán giả mong chờ nhất năm 2023 - Ảnh 7

 

Khom Lưng được chuyển thể từ tiểu thuyết của Bồng Lai Khách lấy bối cảnh thời cuối Đông Hán. Tống Tổ Nhi vào vai Kiều Man (Tiểu Kiều) là mỹ nhân nức tiếng, nhưng sinh ra trong một gia tộc binh lực yếu kém, cần sự che chở của người khác. Do đó, nàng bị ép gả cho tướng quân Ngụy Thiệu Lưu Vũ Ninh) - người nổi tiếng là tên ma đầu với bản tính cuồng chinh phục.

Cuộc sống ở Ngụy gia của Tiểu Kiều gặp nhiều trắc trở nhưng trải qua hành trình dài gắn bó, vượt qua nhiều hiểm nguy, Kiều Man và Ngụy Thiệu bị thu hút bởi tài trí, mưu lược và sự bao dung của đối phương. Tiểu Kiều cũng dần chinh phục được trái tim của những người trong Nguỵ Gia, trở thành nàng dâu hoàn mỹ của gia tộc lẫy lừng này.

 

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