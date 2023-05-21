Choáng ngợp với nhan sắc của ‘Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông’ Quan Chi Lâm ở tuổi 61

Theo HK01 đưa tin, Quan Chi Lâm vừa xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu ở Trung Quốc đại lục. Ngôi sao loạt phim Hoàng Phi Hồng thu hút sự chú ý khi diện chiếc váy ống màu tím ôm vừa vặn cơ thể, khoe khéo vóc dáng mảnh mai, quyến rũ cùng bờ vai thon gợi cảm. Minh tinh kỳ cựu để tóc xõa ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng tôn làn da trắng mịn và những đường nét thanh thoát trên gương mặt. Mỹ nhân Hồng Kông luôn giữ thần thái tươi tắn, rạng rỡ khi đứng trước ống kính và thoải mái chụp ảnh, giao lưu cùng người hâm mộ.

Quan Chi Lâm sinh năm 1962 và là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh xứ Cảng thơm thập niên 1980, 1990. Minh tinh này cùng với Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc và Lý Gia Hân từng được mệnh danh là “tứ đại mỹ nhân Hồng Kông”. Nữ diễn viên không chỉ gây ấn tượng với vẻ đẹp không tì vết mà còn được yêu thích qua các bộ phim: Tái kiến giang hồ, Nhật hạ phúc tinh, Long huynh hổ đệ, Tiếu ngạo giang hồ: Đông phương bất bại…

Sau sự kiện, nhiều vị khách mời đã lần lượt đăng tải video về buổi tiệc đặc biệt này, trong đó có nhiều khoảnh khắc quay lại hình ảnh của Quan Chi Lâm. Mặc dù gương mặt đã có vài dấu vết của thời gian song “Thập Tam Muội” vẫn được nhận xét tươi trẻ, rạng rỡ hơn nhiều so với tuổi 61 thậm chí nhiều người nhận xét cử chỉ, khí chất của nữ diễn viên vẫn không thay đổi theo thời gian.

Từng được mệnh danh là một trong “tứ đại mỹ nhân Hồng Kông”, nhan sắc của Quan Chi Lâm luôn là đề tài được truyền thông và công chúng chú ý. Nữ diễn viên từng gây tranh cãi khi luôn xinh đẹp, trẻ trung trong những bức ảnh tự đăng nhưng lại già nua, kém sắc khi xuất hiện trong khung hình với bạn bè. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ bị nghi ngờ lạm dụng các phần mềm chỉnh sửa, làm đẹp để có những bức ảnh lung linh, khác hẳn với nhan sắc đời thực.

Bất chấp những lời bàn tán về nhan sắc, Quan Chi Lâm vẫn chú trọng đến việc duy trì sắc vóc, làm chậm quá trình lão hóa bằng chế độ ăn uống khoa học, chăm tập luyện thể thao, đầu tư dưỡng da, làm đẹp.

Bên cạnh vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ ở tuổi 61, Quan Chi Lâm còn được nhiều người ngưỡng mộ khi là một nữ doanh nhân thành đạt, giàu có. Nhiều năm qua, bà không còn đóng phim mà chuyển hướng sang kinh doanh và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực thời trang, bất động sản. Truyền thông Hồng Kông từng tiết lộ minh tinh kỳ cựu này sở hữu khối tài sản đã vượt quá 500 triệu HKD (hơn 1.500 tỉ đồng). Sao nữ đình đám một thời của màn ảnh xứ Cảng thơm hiện sống một mình trong căn hộ sang trọng trị giá 150 triệu HKD (hơn 450 tỉ đồng).

Trải qua nhiều mối tình ồn ào và hai cuộc hôn nhân tan vỡ, Quan Chi Lâm kín tiếng trong chuyện tình cảm, hiện bà tập trung kinh doanh, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, tìm thấy niềm vui trong việc tập luyện thể thao, chăm sóc thú cưng, gặp gỡ bạn bè…