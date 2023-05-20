Lý Á Bằng kiệt sức vì nợ hơn 135 tỷ đồng, thừa nhận có lỗi với vợ và con

Sao quốc tế 20/05/2023 15:09

Lý Á Bằng cho biết số tiền hoa hồng anh kiếm từ bán hàng chỉ đủ trả lương nhân viên, không dư để lo cho gia đình và trả nợ.

Lý Á Bằng cho biết bản thân livestream bán hàng khoảng 10 tiếng mỗi ngày. Anh làm việc cường độ cao trong 3 ngày liên tiếp ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Có thời điểm, anh vừa kiểm giá, kiểm hàng, xem kịch bản, vừa khóc ở hậu trường.

"Tôi sắp gục ngã. Tôi đã livestream hơn 12 tiếng. Tôi không dám lơ là hay nghỉ ngơi vì sợ xảy ra sự cố, doanh thu kiếm được không đáp ứng kỳ vọng. Tôi không trốn tránh và đang đương đầu với khó khăn. Chừng nào còn sống, tôi sẽ hoàn toàn gánh vác trách nhiệm cho những sai lầm của mình. Gần đây, vài chủ nợ cũng ngừng hối thúc, cho tôi thêm thời gian kiếm tiền vì thấy được sự cố gắng của tôi", Lý Á Bằng nghẹn ngào chia sẻ.

Lý Á Bằng kiệt sức vì nợ hơn 135 tỷ đồng, thừa nhận có lỗi với vợ và con - Ảnh 1

Theo Lý Á Bằng, cơ thể anh đang có dấu hiệu suy kiệt vì làm việc quá sức, chỉ ngủ khoảng 2 tiếng mỗi ngày. Sau 10 ngày thiếu ngủ, tóc nam diễn viên bạc trắng nhiều mảng. Sao nam thừa nhận việc nghỉ ngơi đối với anh hiện tại là xa xỉ.

Hiện, Lý Á Bằng chấp nhận làm nhiều công việc để tăng thu nhập. Ngoài sản xuất vlog về cuộc sống thôn quê, anh còn kinh doanh mặt hàng nông sản như trà, nấm. Nam diễn viên chịu khó đi đến nhiều địa phương khác nhau để trực tiếp giới thiệu những món hàng do mình bán. Có lần vì để bán được hàng, anh đứng livestream giữa đồi trà vào buổi trưa nắng nóng.

 

Lý Á Bằng kiệt sức vì nợ hơn 135 tỷ đồng, thừa nhận có lỗi với vợ và con - Ảnh 2

Tại buổi phát trực tiếp gần đây, trước 20.000 khán giả, Lý Á Bằng tâm sự bản thân vất vả không sao nhưng hiện tại, vợ con cũng đang phải chịu khổ. Phần lớn tài sản có giá trị của tài tử Tiếu ngạo giang hồ như nhà đất, xe cộ đều bị tịch thu để bán đấu giá, trả nợ.

 

Lý Á Bằng kể số tiền còn lại của anh không đủ mua nhà mới cho vợ con có cuộc sống ổn định. Do bị hạn chế chi tiêu xa xỉ, việc thuê nhà đối với nam diễn viên cũng là vấn đề nan giải. Anh phải nhờ bạn bè thân thiết giúp đỡ mới thuê được một căn nhà nhỏ cho vợ con sống tạm ở Bắc Kinh.

Lý Á Bằng kiệt sức vì nợ hơn 135 tỷ đồng, thừa nhận có lỗi với vợ và con - Ảnh 3

Theo Lý Á Bằng, anh đau lòng, chua xót và luôn tự trách mỗi khi ở bên gia đình. Sao nam cho rằng người thân không đáng phải chịu chung cảnh khó khăn với anh. Khó khăn hiện tại của gia đình khiến anh trăn trở. Nam diễn viên hy vọng sự nỗ lực phấn đấu của anh sẽ đổi lại cuộc sống tốt hơn cho vợ con trong tương lai.

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