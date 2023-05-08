Cuộc sống của Lý Á Bằng khi phải 'gánh' khoản nợ sau 6 năm kinh doanh và đầu tư thua lỗ

Mới đây, Lý Á Bằng nhận được sự chú ý khi livestream trò chuyện với khán giả trên trang cá nhân.

Trang QQ đưa tin, trên livestream gần đây, Lý Á Bằng chia sẻ đang chăm chỉ làm việc để kiếm tiền trả nợ. Ngoài sản xuất vlog về cuộc sống thôn quê, anh bán thêm nông sản như trà, nấm tươi. Để sớm trả dứt điểm các khoản nợ, quay về cuộc sống bình thường, anh không nề hà bất kỳ công việc nào. Anh làm việc hơn 8 tiếng/ngày, chấp nhận đội nắng livestream bán hàng hay đích thân đóng gói hàng nghìn sản phẩm nhằm tiết kiệm chi phí thuê nhân công. Nam diễn viên và vợ hoa hậu cũng nhận quảng cáo cho trường tư thục, thương hiệu thực phẩm.

Lý Á Bằng hiện bị tòa án cấm chi tiêu xa xỉ vì mất điểm tín dụng xã hội, bị xếp vào nhóm thi hành án không trung thực. Anh chậm trễ trong việc chi trả 5,7 triệu USD cho công ty Thái Hòa Hữu Liên. Vì vậy, nam diễn viên bị tòa án xử lý mạnh. Hình phạt này khiến cuộc sống của Lý Á Bằng đảo lộn. Ngày 29/4, anh bị từ chối cho lên máy bay, mắc kẹt ở sân bay Nam Ninh, Quảng Tây. Theo quy định, ở Trung Quốc, công dân mất điểm tín dụng xã hội sẽ bị thắt chặt chi tiêu, chỉ được duy trì các nhu cầu thiết yếu cho đời sống cá nhân. Họ bị cấm đi máy bay hạng nhất, mua bất động sản, ở trong khách sạn 5 sao, đi nghỉ dưỡng, chơi golf...

Cuối tháng 4, Lý Á Bằng thừa nhận vỡ nợ. Anh cho biết những năm qua, công ty bất động sản, dự án đầu tư du lịch thua lỗ, không sinh lời. Đến năm 2022, sao nam mất khả năng duy trì hoạt động công ty, thanh toán các khoản vay. Anh sa thải 200 người nhưng không có đủ tiền bồi thường hợp đồng cho họ và phải nợ lại nhiều nhân viên cũ. Theo Sohu, tổng số nợ Lý Á Bằng và anh trai phải thi hành án hiện tại được thống kê là 450 triệu NDT (65,1 triệu USD). Lý Á Bằng sinh năm 1971, nổi tiếng với vai diễn Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu và Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ. Ngoài diễn xuất, nam diễn viên được biết đến qua chuyện tình với Cù Dĩnh, Châu Tấn, Vương Phi... Anh hiện có một con gái với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, trước đó có con chung với Vương Phi. Năm 2010, sau Yêu đến tận cùng, Lý Á Bằng chuyển hướng sang kinh doanh. Tuy nhiên, anh nhiều lần kinh doanh thua lỗ. Báo chí Trung Quốc gọi nam diễn viên là "ngôi sao không biết làm ăn", liên tục vỡ nợ chỉ vì mộng làm giàu trái nghề.

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