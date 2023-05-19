Lộ ảnh nội y của Angelababy năm 20 tuổi, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Mạng xã hội Weibo đang chia sẻ lại loạt ảnh cũ gợi cảm của Angelababy cách đây nhiều năm, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Mới đây, loạt ảnh cũ gợi cảm của Angelababy cách đây nhiều năm đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc áo trắng dài tay với quần lót màu đen khoe hình thể mảnh mai, ấn tượng nhất là đôi chân dài nuột. Cô tạo dáng trên giường, xõa tóc tạo cảm giác lười biếng nhưng cũng gợi cảm, tươi trẻ. Theo HK01, những bức ảnh lấy từ cuốn sách ảnh được Angelababy xuất bản vào năm 2009 ở Hong Kong (Trung Quốc). Thời điểm đó, cuốn sách bán chạy, giúp ngôi sao Vân Trung Ca phổ biến hơn trong vai trò người mẫu. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho hình ảnh táo bạo, quyến rũ của Angelababy. Họ cũng yêu thích nữ diễn viên thuở đôi mươi với ngoại hình trẻ trung, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Ngoài loạt ảnh cũ, Angelababy cũng gây chú ý với bài đăng thông báo kết thúc 99 ngày quay dự án phim cổ trang mới, Tương Tư Lệnh, ngày 15/5. Cô cũng chia sẻ loạt ảnh tĩnh hé lộ hậu trường quay phim. Người hâm mộ đánh giá cao tạo hình cổ trang của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh, thanh nhã và yêu kiều.

Tuy nhiên, một bộ phận bày tỏ sự lo ngại vì Angelababy luôn xinh đẹp trên màn ảnh nhưng diễn xuất dở tệ, không khác gì bình hoa di động. Ngoài ra, Angelababy ghép đôi với đàn em Tống Uy Long. Xét về tạo hình, hai diễn viên đều đạt điểm cao, không có sự chênh lệch về ngoại hình hay tuổi tác. Tương Tư Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cướp được tân nương của Tịch Quyên. Phim kể về nữ chính Quân Ỷ La (Angelababy) từ nhỏ sống với hai thân phận, trong nhà cô là trưởng nữ Quân gia, nhưng ra ngoài lại là con trai riêng của Quân lão gia Quân Phi Phàm. Năm 20 tuổi, Quân Ỷ La bị bắt và đưa tới Bắc Huyên. Tại đây, cô trải qua cuộc sống khó khăn, bị nghi ngờ là gián điệp. Năm năm sau, Ỷ La tìm cơ hội trốn về quê hương. Trong thời gian mất tích, em rể đã cấu kết với người ngoài hãm hại gia tộc. Ỷ La phải tìm cách giúp Quân gia vượt qua sóng gió, khôi phục công việc kinh doanh. Tống Uy Long vào vai tướng quân Huyền Liệt, chiến thần của Bắc Huyên, người bắt giữ Ỷ La rồi phát hiện cô là nữ giả trang nam.

Nhậm Gia Luân và Angelababy bị dân tình phản đối 'yêu đương' quyết liệt trong Mộ Sắc Tâm Ước? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Mộ Sắc Tâm Ước do Nhậm Gia Luân và Angelababy đóng chính đã có lịch lên sóng dự kiến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-anh-noi-y-cua-angelababy-nam-20-tuoi-nhan-sac-the-nao-ma-gay-bao-khap-coi-mang-583712.html