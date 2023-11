Đặng Luân chính thức 'lên chức bố' sau khoảng thời gian dài rời khỏi làng giải trí?

Trước khi bị phong sát do bê bối trốn thuế, Đặng Luân vốn là diễn viên lưu lượng cao của Cbiz. Tuy nhiên, vì scandal năm 2021 mà con đường trở lại showbiz của mỹ nam trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi bị gạch tên khỏi các hoạt động giải trí, phim ảnh, Đặng Luân có động thái rút lui nhanh nhất, không thanh minh cũng không gào thét để được minh oan so với các diễn viên vướng bê bối khác. Lý do vì Đặng Luân không muốn có thêm nhiều rắc rối hơn sau khi bị phong sát.

Sau khi rút khỏi showbiz, anh đang nâng cấp, mở rộng chuỗi nhà hàng của mình, hoạt động kinh doanh đang ngày càng ăn nên làm ra. Nếu so với thời điểm còn đóng phim, ca hát thì thu nhập của Đặng Luân hiện tại không đến nỗi tệ và đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Thời gian gần đây, Đặng Luân có tin đồn đang chuẩn bị kết hôn. Được biết, người được cho là vợ sắp cưới của Đặng Luân xuất thân trong một gia đình bình thường và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả hai được cho là tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc của những người bạn chung. Cặp đôi có khoảng thời gian dài tìm hiểu trong bí mật và đặc biệt, bạn gái của Đặng Luân đã luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ khi nam nghệ sĩ bị “phong sát” trước scandal ồn ào trốn thuế. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng điều này vẫn khiến các fan hâm mộ vui mừng và chúc phúc cho anh chàng.