Đặng Luân chính thức 'lên chức bố' sau khoảng thời gian dài rời khỏi làng giải trí?

Sao quốc tế 19/05/2023 11:05

Một số hình ảnh được team qua đường bắt chụp được khiến dân tình đặt nghi vấn Đặng Luân đã âm thầm kết hôn và lên chức bố sau thời gian dài rút khỏi showbiz.

Mặc dù đã chính thức rời khỏi làng giải trí Hoa Ngữ, lui về ở ẩn nhưng mọi nhất cử nhất động của nam thần Đặng Luân luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak cập nhật khoảnh khắc mới nhất của Đặng Luân. Theo đó, Đặng Luân xuất hiện với trang phục áo thun tối màu đơn giản, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít và đang nô đùa, ẵm một đứa bé khiến dân tình đặt nghi vấn anh chàng đã âm thầm kết hôn và lên chức bố sau thời gian dài rút khỏi showbiz.

Đặng Luân chính thức 'lên chức bố' sau khoảng thời gian dài rời khỏi làng giải trí? - Ảnh 1Đặng Luân chính thức 'lên chức bố' sau khoảng thời gian dài rời khỏi làng giải trí? - Ảnh 2

Tuy nhiên, trên thực tế, Đặng Luân đang dự tiệc cưới của một người bạn thân. Đứa bé này chỉ là con của khách mời. Trong một khoảnh khắc khác, có thể thấy Đặng Luân khá lặng lẽ và không muốn lộ diện trước đám đông. Khoảnh khắc nô đùa cùng trẻ em có thể là khoảnh khắc hiếm hoi khiến tâm trạng anh chàng tốt hơn khi lộ diện với mọi người.

Đặng Luân chính thức 'lên chức bố' sau khoảng thời gian dài rời khỏi làng giải trí? - Ảnh 3Đặng Luân chính thức 'lên chức bố' sau khoảng thời gian dài rời khỏi làng giải trí? - Ảnh 4

Trước khi bị phong sát do bê bối trốn thuế, Đặng Luân vốn là diễn viên lưu lượng cao của Cbiz. Tuy nhiên, vì scandal năm 2021 mà con đường trở lại showbiz của mỹ nam trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi bị gạch tên khỏi các hoạt động giải trí, phim ảnh, Đặng Luân có động thái rút lui nhanh nhất, không thanh minh cũng không gào thét để được minh oan so với các diễn viên vướng bê bối khác. Lý do vì Đặng Luân không muốn có thêm nhiều rắc rối hơn sau khi bị phong sát.

Đặng Luân chính thức 'lên chức bố' sau khoảng thời gian dài rời khỏi làng giải trí? - Ảnh 5

Sau khi rút khỏi showbiz, anh đang nâng cấp, mở rộng chuỗi nhà hàng của mình, hoạt động kinh doanh đang ngày càng ăn nên làm ra. Nếu so với thời điểm còn đóng phim, ca hát thì thu nhập của Đặng Luân hiện tại không đến nỗi tệ và đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Đặng Luân chính thức 'lên chức bố' sau khoảng thời gian dài rời khỏi làng giải trí? - Ảnh 6Đặng Luân chính thức 'lên chức bố' sau khoảng thời gian dài rời khỏi làng giải trí? - Ảnh 7

Thời gian gần đây, Đặng Luân có tin đồn đang chuẩn bị kết hôn. Được biết, người được cho là vợ sắp cưới của Đặng Luân xuất thân trong một gia đình bình thường và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả hai được cho là tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc của những người bạn chung. Cặp đôi có khoảng thời gian dài tìm hiểu trong bí mật và đặc biệt, bạn gái của Đặng Luân đã luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ khi nam nghệ sĩ bị “phong sát” trước scandal ồn ào trốn thuế. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng điều này vẫn khiến các fan hâm mộ vui mừng và chúc phúc cho anh chàng.

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