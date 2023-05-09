Dạ Lữ Nhân của Đặng Luân và Nghê Ni được giải 'phong ấn đắp chiếu', tiết lộ thời điểm lên sóng?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dạ Lữ Nhân do Đặng Luân và Nghê Ni đóng chính đã được giải ‘phong ấn đắp chiếu’ và tiết lộ thời điểm lên sóng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dạ Lữ Nhân do Đặng Luân và Nghê Ni đóng chính đã được giải ‘phong ấn đắp chiếu’ và có kế hoạch lên sóng vào năm 2025. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn khiến các khán giả phấn khích. Tuy nhiên, nếu được lên sóng thì liệu có bị thay nam chính hay không vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Trước đó, mạng xã hội cũng rộ lên tin nam chính Đặng Luân vô tình hé lộ về số phận của bộ phim Dạ Lữ Nhân trong một buổi trò chuyện cùng fan. Theo đó, nam thần cho biết Dạ Lữ Nhân sẽ được lên sóng vào năm sau. Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim Dạ Lữ Nhân do Đặng Luân và Nghê Ni dù đóng máy đã lâu nhưng liệu có được lên sóng hay không vẫn là ẩn só. Nguyên nhân xuất phát từ việc cách không lâu, nam chính Đặng Luân vướng phải scandal trốn thuế, từ đó dường như rút hẳn khỏi giới giải trí. Chính vì thế, bộ phim có khả năng chịu chung số phận ‘đắp chiếu’, khó lòng được lên sóng.

Sau khi rút khỏi showbiz, anh đang nâng cấp, mở rộng chuỗi nhà hàng của mình, hoạt động kinh doanh đang ngày càng ăn nên làm ra. Nếu so với thời điểm còn đóng phim, ca hát thì thu nhập của Đặng Luân hiện tại không đến nỗi tệ và đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Ngoài ra, người hâm mộ vẫn ở bên cạnh để ủng hộ hoạt động kinh doanh của Đặng Luân. Và dù nam diễn viên từng vướng lùm xùm thuế, nhưng đối với họ, sai phạm đó không đáng để anh bị phong sát triệt để như vậy. Không những thế, khán giả còn dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho anh chàng. Một số khác vẫn luôn mong chờ nam diễn viên sẽ có cơ hội được trở lại hoạt động phim ảnh.

Sau thời gian vắng bóng vì scandal trốn thuế, Đặng Luân bất ngờ tái hợp với Dương Tử trong dự án mới, chuyện gì đang xảy ra? Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước hình ảnh mới của Dương Tử và Đặng Luân được cho là cả hai có màn tái hợp tái hợp sau 5 năm Hương Mật Tựa Khói Sương, cũng như đánh dấu sự trở lại của Đặng Luân sau scandal trốn thuế.

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